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Erol Bulut, Galatasaray'ı böyle devirecek

Erol Bulut, Galatasaray'ı böyle devirecek
06 Şubat 2021 Cumartesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Galatasaray derbisi planını belirledi. İşte Pelkas'ın yokluğunda strateji değiştirecek olan Bulut'un, ezeli rakibini devirmek için hazırladığı plan...

<p>Fenerbahçe, Galatasaray'ı kanatlardan vurmayı planlıyor.</p>
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Fenerbahçe, Galatasaray'ı kanatlardan vurmayı planlıyor.

<p>Dimitris Pelkas'ın yokluğunda, Mesut Özil'in de tam hazır olmaması nedeniyle teknik heyet hücum aksiyonlarında Osayi Samuel ve Enner Valencia'ya ağırlık verecek.</p>
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Dimitris Pelkas'ın yokluğunda, Mesut Özil'in de tam hazır olmaması nedeniyle teknik heyet hücum aksiyonlarında Osayi Samuel ve Enner Valencia'ya ağırlık verecek.

<p>İki oyuncunun kanatlardan getireceği toplar, ceza sahasında Mame Thiam ile buluşturulmaya çalışılacak. </p>
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İki oyuncunun kanatlardan getireceği toplar, ceza sahasında Mame Thiam ile buluşturulmaya çalışılacak.

<p>Caner ve Sangare de geriden kanat akınlarına destek verecek. </p>
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Caner ve Sangare de geriden kanat akınlarına destek verecek.

<p>Mert Hakan ve Ozan Tufan ise uzaktan şutlarla gol arayacaklar.</p>
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Mert Hakan ve Ozan Tufan ise uzaktan şutlarla gol arayacaklar.

<p>Duran toplar da diğer bir silah olacak. Serdar Aziz ile Szalai korner ve serbest atışlarda ileri çıkarak kafa golü bulmaya çalışacak.</p>
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Duran toplar da diğer bir silah olacak. Serdar Aziz ile Szalai korner ve serbest atışlarda ileri çıkarak kafa golü bulmaya çalışacak.

<p><b>DERBİ SİFTAHI PEŞİNDE</b></p><p><br></p><p>Fenerbahçe, liderliğini sürdürdüğü 2020-21 sezonunda henüz derbi galibiyeti yaşayamadı. </p>
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DERBİ SİFTAHI PEŞİNDE


Fenerbahçe, liderliğini sürdürdüğü 2020-21 sezonunda henüz derbi galibiyeti yaşayamadı.

<p>Sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısında Galatasaray ile deplasmanda golsüz berabere kalırken, sahasında Beşiktaş'a 4-3 mağlup olmuştu.</p><p><br></p><p>Fotomaç</p>
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Sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısında Galatasaray ile deplasmanda golsüz berabere kalırken, sahasında Beşiktaş'a 4-3 mağlup olmuştu.


Fotomaç

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