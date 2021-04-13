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Erol Bulut hala Fenerbahçe'nin hocası

Erol Bulut hala Fenerbahçe'nin hocası
13 Nisan 2021 Salı

Federasyon kayıtlarında Erol Bulut'un Fenerbahçe'deki yardımcıları Mehmet Yozgatlı, İbrahim Menderes ve Pantelis Pantelepoulos'un sözleşmelerinin 7 Nisan 2021 tarihinde feshedildiği yazıldı. Ancak sarı lacivertli takım ile 25 Mart'ta yollarını ayıran Erol Bulut'un sözleşmesi henüz feshedilemedi.

<p>Fenerbahçe'den 25 Mart tarihinde ayrıldığı açıklanan Erol Bulut'un sözleşmesi henüz feshedilmedi. </p>
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Fenerbahçe'den 25 Mart tarihinde ayrıldığı açıklanan Erol Bulut'un sözleşmesi henüz feshedilmedi.

<p>Gaziantep karşılaşması öncesi Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarında Bulut'un ismi halen daha Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu olarak gözüktü.</p>
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Gaziantep karşılaşması öncesi Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarında Bulut'un ismi halen daha Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu olarak gözüktü.

<p>Ancak aynı federasyon kayıtlarında Erol Bulut'un yardımcıları Mehmet Yozgatlı, İbrahim Menderes ve Pantelis Pantelepoulos'un sözleşmelerinin 7 Nisan 2021 tarihinde feshedildiği yazıldı. </p>
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Ancak aynı federasyon kayıtlarında Erol Bulut'un yardımcıları Mehmet Yozgatlı, İbrahim Menderes ve Pantelis Pantelepoulos'un sözleşmelerinin 7 Nisan 2021 tarihinde feshedildiği yazıldı.

<p>Sadece Erol Bulut'la henüz daha sözleşme sonlanmadığı göze çarptı. </p>
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Sadece Erol Bulut'la henüz daha sözleşme sonlanmadığı göze çarptı.

<p>Bu nedenle Emre Belözoğlu ve Erdinç Sözer dünkü mücadele öncesi de TFF kayıtlarında 'antrenör' olarak yer aldı.</p>
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Bu nedenle Emre Belözoğlu ve Erdinç Sözer dünkü mücadele öncesi de TFF kayıtlarında 'antrenör' olarak yer aldı.

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