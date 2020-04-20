ALİ KOÇ İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile telefonda görüştüklerini anlattı.
GERÇEK AÇIKLANDI
'Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut ile anlaştı' haberleri hakkında da konuşan başkan Hasan Çavuşoğlu merak edilen gerçeği ilk kez açıkladı.
F.BAHÇE, EROL HOCAYI DÜŞÜNMÜYOR
Başkan Ali Koç ile telefonda görüştüklerini ifade eden Hasan Çavuşoğlu, sarı-lacivertli kulübün teknik direktör Erol Bulut ile herhangi bir tasarrufunun olmadığı açıkladı.
MAÇLARIN BİR YERDE OYNANMASI
'Fatih Terim'e katılıyorum, doğru şeyler söylemiş. Oynanması gerekiyorsa öyle olmalı. Antalya'da oynanması söz konusu. Bu Antalya'da mevcut.
'Haziran'da sıcak olacak ama akşam öyle olmaz. Fatih Terim hocam tarihe vurgu yapmış doğru. Antalya konuşuluyor, TFF böyle bir karar alırsa mantıklı olur diye düşünüyorum.'
SEYİRCİSİZ OYNANMASI HAKKINDA?
'Seyircisiz maç düşünülemez ama bulunduğumuz ortamda öyle gözüküyor, sağlık her şeyin önünde. Tabii buna biz karar evremeyiz, devletimiz çalışıyor. Eğer o noktaya gelirsek seyircisiz oynayacaksak Fatih Hocamın dediği gibi bir yerde oynanabilir. Eğer seyircisiz olursa mantıklı bir şehir, sağlık için de önemli'
LİGLER NE ZAMAN BAŞLAR SİZCE?
'Bunun cevabını şu an veremeyiz, tamamen varsayım. Haziran başı ihtimali var ama bu ihtimal, bunu herkes konuşuyor.
'Lig şu an başlar demek zor, TFF'ye de bağlı değil. Cumhurbaşkanımız ve sağlık bakanımız bizzat yürütüyor. Bir tarih belirsiz, zamanla olacak. 15-20 gün sonra yeniden değerlendirilir.'
EROL BULUT: TEKLİF ALMADIM
Erol hocamla bugün de konuştuk. Herhangi bir teklif, Fenerbahçe'den de teklif almadığını söyledi Sezon sonuna kadar sözleşmesi var. Ali Koç da çok değerli başkanımız, beni arayıp konuşulanların dedikodu olduğunu da söyledi.
'Ben de başkanım aramızda konuşmadıysak gerçek değildir dedim. Aynen öyle dedi. Şu kulübe müsaade edildi deniyor sürekli. Öyle bir şey yok. Eğer hocamıza büyük bir takımdan ya da yurt dışından teklif gelirse biz sözleşmesi olsa dahi önünü açarız zaten. Bunu defalarca konuşmanın mantığı yok.'