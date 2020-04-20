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'Ben de başkanım aramızda konuşmadıysak gerçek değildir dedim. Aynen öyle dedi. Şu kulübe müsaade edildi deniyor sürekli. Öyle bir şey yok. Eğer hocamıza büyük bir takımdan ya da yurt dışından teklif gelirse biz sözleşmesi olsa dahi önünü açarız zaten. Bunu defalarca konuşmanın mantığı yok.'