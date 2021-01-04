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  • Erol Bulut ile yıldız oyuncu arasında ilginç tartışma! Maç sonu yanına koşunca, Pelkas tabelayı gösterdi

Erol Bulut ile yıldız oyuncu arasında ilginç tartışma! Maç sonu yanına koşunca, Pelkas tabelayı gösterdi

Erol Bulut ile yıldız oyuncu arasında ilginç tartışma! Maç sonu yanına koşunca, Pelkas tabelayı gösterdi
04 Ocak 2021 Pazartesi

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 3-0 yendiği maçta bitiş düdüğünün ardından Erol Bulut yıldız oyuncusuna tepki gösterdi. Oyuncu ise Bulut'a tabelayı göstererek cevap verdi.

<p>Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ederken Dimitrios Pelkas, yaptığı 2 asist ile maçın yıldızlarından birisi oldu.<br></p>
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Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ederken Dimitrios Pelkas, yaptığı 2 asist ile maçın yıldızlarından birisi oldu.

<p>Maçın son düdüğünün ardından ise Yunan futbolcu ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut arasında yaşananlar dikkat çekti.</p>
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Maçın son düdüğünün ardından ise Yunan futbolcu ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut arasında yaşananlar dikkat çekti.

<p>Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 3-0 yendiği maçta bitiş düdüğünün ardından Erol Bulut ve Dimitrios Pelkas arasında yaşanan diyalog damgasını vurdu.</p>
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Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 3-0 yendiği maçta bitiş düdüğünün ardından Erol Bulut ve Dimitrios Pelkas arasında yaşanan diyalog damgasını vurdu.

<p>Erol Bulut, maçın bitiş düdüğüyle birlikte Pelkas'ın yanına giderken sahanın yıldızlarından olan futbolcuya son pozisyonda yaptığı tercih nedeniyle eleştirdi.</p>
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Erol Bulut, maçın bitiş düdüğüyle birlikte Pelkas'ın yanına giderken sahanın yıldızlarından olan futbolcuya son pozisyonda yaptığı tercih nedeniyle eleştirdi.

<p><b>PELKAS'IN EROL BULUT'A CEVABI!</b></p>
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PELKAS'IN EROL BULUT'A CEVABI!

<p>Bulut'un son pozisyonda bireysel davranıp içeriye bakmadığı için Pelkas'a kızdığı görüldü.</p>
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Bulut'un son pozisyonda bireysel davranıp içeriye bakmadığı için Pelkas'a kızdığı görüldü.

<p>Erol Bulut, oyuncusunu sert bir şekilde ikaz ederken Pelkas, eliyle skor tabelasını gösterdi.</p>
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Erol Bulut, oyuncusunu sert bir şekilde ikaz ederken Pelkas, eliyle skor tabelasını gösterdi.

<p><b>PEP GUARDIOA ÖRNEĞİ</b><br></p>
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PEP GUARDIOA ÖRNEĞİ

<p>Maçın bitiş düdüğünün hemen ardından sahaya girip futbolcularıyla konuşan Erol Bulut'un bu görüntüsü Manchester City'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Pep Guardiola'ya benzetildi.</p>
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Maçın bitiş düdüğünün hemen ardından sahaya girip futbolcularıyla konuşan Erol Bulut'un bu görüntüsü Manchester City'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Pep Guardiola'ya benzetildi.

<p>İşte o görüntüler...</p>
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İşte o görüntüler...

<p>Bu görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.</p>
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Bu görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

<p>Bu görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.</p>
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Bu görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

<p>Bu görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.</p>
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Bu görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

<p>Fenerbahçe ligin 17. haftasında evinde Alanyaspor ile karşılaşacak. </p>
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Fenerbahçe ligin 17. haftasında evinde Alanyaspor ile karşılaşacak. 

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