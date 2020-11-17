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Erol Bulut kadroyu belirledi

Erol Bulut kadroyu belirledi
17 Kasım 2020 Salı

Milli aradan sonra kadronun tam anlamıyla şekilleneceğini söyleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, ideal kadroda zorunlu olmadıkça değişikliğe gitmeyecek.

<p>Yeni sezona iddialı başlayan Fenerbahçe, milli araya 5 galibiyet 1 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak 17 puanla 2'nci sırada girdi.</p>
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Yeni sezona iddialı başlayan Fenerbahçe, milli araya 5 galibiyet 1 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak 17 puanla 2'nci sırada girdi.

<p>Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, milli aradan sonra kadronun tam anlamıyla şekilleneceğini ve daha iyi bir takım görüntüsü ile taraftarları mutlu edeceklerini açıklamıştı. </p>
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, milli aradan sonra kadronun tam anlamıyla şekilleneceğini ve daha iyi bir takım görüntüsü ile taraftarları mutlu edeceklerini açıklamıştı. 

<p>Oluşturduğu ideal kadroda zorunlu olmadıkça değişikliğe gitmeyecek olan Erol Bulut, sakatlık durumuna göre planlama yapacak.</p>
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Oluşturduğu ideal kadroda zorunlu olmadıkça değişikliğe gitmeyecek olan Erol Bulut, sakatlık durumuna göre planlama yapacak.

<p><b>SAKATLAR CAN SIKTI</b></p><p><br></p><p>Sarı-lacivertli ekibin peşini sakatlıklar bırakmıyor. </p>
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SAKATLAR CAN SIKTI


Sarı-lacivertli ekibin peşini sakatlıklar bırakmıyor. 

<p>Kasık ağrısı sebebiyle Konyaspor maçında görev alamayan Sosa'nın ardından Serdar Aziz, Gökhan Gönül ve Samatta'nın sakatlanması teknik heyetin canını sıktı.</p>
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Kasık ağrısı sebebiyle Konyaspor maçında görev alamayan Sosa'nın ardından Serdar Aziz, Gökhan Gönül ve Samatta'nın sakatlanması teknik heyetin canını sıktı.

<p>Ekvador Milli Takımı'nda bulunan Enner Valencia'nın koronavirüs testinin pozitif çıkması, tecrübeli kaleci Harun Tekin'in elmacık kemiğinin kırılmasının ardından bir başka üzücü haber de Ferdi Kadıoğlu'ndan geldi.</p>
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Ekvador Milli Takımı'nda bulunan Enner Valencia'nın koronavirüs testinin pozitif çıkması, tecrübeli kaleci Harun Tekin'in elmacık kemiğinin kırılmasının ardından bir başka üzücü haber de Ferdi Kadıoğlu'ndan geldi.

<p>Hollanda U21 Takımı antrenmanında sağ ayak bileğinde sakatlık yaşayan Ferdi Kadıoğlu, kadrodan çıkartıldı.</p>
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Hollanda U21 Takımı antrenmanında sağ ayak bileğinde sakatlık yaşayan Ferdi Kadıoğlu, kadrodan çıkartıldı.

<p>Genç oyuncunun sağlık durumu İstanbul'daki kontrollerinde netleşecek. </p>
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Genç oyuncunun sağlık durumu İstanbul'daki kontrollerinde netleşecek. 

<p>Samatta ve Sosa'nın oynayacak duruma gelmesi teknik heyeti bir nebze de olsa rahatlattı.</p>
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Samatta ve Sosa'nın oynayacak duruma gelmesi teknik heyeti bir nebze de olsa rahatlattı.

<p><b>GÖKHAN-SANGARE DEĞİŞİMİ</b></p><p><br></p><p>Fenerbahçe'de sezon başında takıma dönen tecrübeli futbolcular Caner Erkin ile Gökhan Gönül ekibin itici gücü olarak yer alıyor.</p>
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GÖKHAN-SANGARE DEĞİŞİMİ


Fenerbahçe'de sezon başında takıma dönen tecrübeli futbolcular Caner Erkin ile Gökhan Gönül ekibin itici gücü olarak yer alıyor.

<p>Teknik heyetin planlaması dahilinde mücadelelere ilk 11'de başlayan futbolcuların milli aradan sonra durumları ise merak konusu.</p>
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Teknik heyetin planlaması dahilinde mücadelelere ilk 11'de başlayan futbolcuların milli aradan sonra durumları ise merak konusu.

<p>Caner Erkin'in yine 11'de başlaması planlanırken, sakatlığı bulunan Gökhan Gönül'ün yerine ise Nazım Sangare sahneye çıkacak. </p>
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Caner Erkin'in yine 11'de başlaması planlanırken, sakatlığı bulunan Gökhan Gönül'ün yerine ise Nazım Sangare sahneye çıkacak. 

<p>Sangare, milli aranın ardından sakatlık yaşamaması durumunda formayı alacak.</p>
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Sangare, milli aranın ardından sakatlık yaşamaması durumunda formayı alacak.

<p>Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, kalede <b>Altay Bayındır</b>'a görev verecek. </p>
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, kalede Altay Bayındır'a görev verecek. 

<p>Erol Bulut, savunma dörtlüsünü N<b>azım Sangare, Lemos, Marcel Tisserand, Caner Erkin</b> ile oluşturmayı planlıyor.</p>
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Erol Bulut, savunma dörtlüsünü Nazım Sangare, Lemos, Marcel Tisserand, Caner Erkin ile oluşturmayı planlıyor.

<p>Bulut'un orta sahada <b>Luiz Gustavo ile Ozan Tufan</b>'a forma vermesi bekleniyor.</p>
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Bulut'un orta sahada Luiz Gustavo ile Ozan Tufan'a forma vermesi bekleniyor.

<p>Bu oyuncuların önünde <b>Sosa, Mert Hakan (Pelkas) ve Perotti</b> yer alacak.</p>
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Bu oyuncuların önünde Sosa, Mert Hakan (Pelkas) ve Perotti yer alacak.

<p>Tecrübeli hocanın gol silahı olarak ise <b>Samatta</b>'ya görev vermesi bekleniyor.</p>
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Tecrübeli hocanın gol silahı olarak ise Samatta'ya görev vermesi bekleniyor.

<p><b>SERHAT AHMETOĞLU DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ</b></p><p><br></p><p>Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında Gökhan Gönül'ün sakat, Nazım Sangare'nin de milli takımda olması sebebiyle alt yapıdan Serhat Ahmetoğlu'na şans verdi.</p>
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SERHAT AHMETOĞLU DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ


Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında Gökhan Gönül'ün sakat, Nazım Sangare'nin de milli takımda olması sebebiyle alt yapıdan Serhat Ahmetoğlu'na şans verdi.

<p>Mücadelede 1 gol 1 de asist yapan 18 yaşındaki Serhat Ahmetoğlu, ilk kez çıktığı A takımdaki performansı ile tüm beğenileri topladı. </p>
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Mücadelede 1 gol 1 de asist yapan 18 yaşındaki Serhat Ahmetoğlu, ilk kez çıktığı A takımdaki performansı ile tüm beğenileri topladı. 

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