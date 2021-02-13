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Erol Bulut kararını verdi! Mesut Özil ve sürpriz forvet

Erol Bulut kararını verdi! Mesut Özil ve sürpriz forvet
13 Şubat 2021 Cumartesi

Süper Lig'in 25. haftasında Karagümrük, bu akşam Fenerbahçe'yi konuk edecek. Karşılaşmaya saatler kala sarı lacivertli takımın hocası Erol Bulut'tan maç kadrosuyla ilgili sürpriz bir hamle geldi.

<p>Önce Galatasaray'a 1-0 kaybeden daha sonra Başakşehir'e yenilip kupaya veda eden Fenerbahçe bugün Süper Lig'e geri dönüyor. Birçok eksiği bulunan sarı lacivertlilerde Erol Bulut ilk 11 için kararını verdi.</p>
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Önce Galatasaray'a 1-0 kaybeden daha sonra Başakşehir'e yenilip kupaya veda eden Fenerbahçe bugün Süper Lig'e geri dönüyor. Birçok eksiği bulunan sarı lacivertlilerde Erol Bulut ilk 11 için kararını verdi.

<p>Süper Lig'de çıktığı 23 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, hanesine 48 puan yazdırdı. Fenerbahçe, 25. haftaya averajla 3. sırada girdi.</p>
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Süper Lig'de çıktığı 23 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, hanesine 48 puan yazdırdı. Fenerbahçe, 25. haftaya averajla 3. sırada girdi.

<p>36 yıl sonra mücadele ettiği Süper Lig'de sergilediği performansla dikkati çeken Fatih Karagümrük ise 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. İstanbul temsilcisi, 37 puanla 8. basamakta yer aldı.</p>
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36 yıl sonra mücadele ettiği Süper Lig'de sergilediği performansla dikkati çeken Fatih Karagümrük ise 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. İstanbul temsilcisi, 37 puanla 8. basamakta yer aldı.

<p>İki takım arasında ligin ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.</p>
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İki takım arasında ligin ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

<p>Fatih Karagümrük'te sakatlığı bulunan Zukanovic maçta yer alamayacak.</p>
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Fatih Karagümrük'te sakatlığı bulunan Zukanovic maçta yer alamayacak.

<p>Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Dimitrios Pelkas, Filip Novak ve Luiz Gustavo ile ameliyat edilen Diego Perotti bu karşılaşmada yer alamayacak. Ayrıca Lemos kart cezalısı.</p>
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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Dimitrios Pelkas, Filip Novak ve Luiz Gustavo ile ameliyat edilen Diego Perotti bu karşılaşmada yer alamayacak. Ayrıca Lemos kart cezalısı.

<p>Atatatük Olimpiyat Stadı'nda Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Karagümrük'ün sahaya çıkması beklenen ilk 11'i; Aykut - Koray, Roco, Campi, Balkovec - Biglia, Castro, Ndao, Borini - Kemal Ademi</p>
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Atatatük Olimpiyat Stadı'nda Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Karagümrük'ün sahaya çıkması beklenen ilk 11'i; Aykut - Koray, Roco, Campi, Balkovec - Biglia, Castro, Ndao, Borini - Kemal Ademi

<p>Fenerbahçe'de kalede ilk 11'in vazgeçilmez ismi Altay Bayındır yer alacak.</p>
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Fenerbahçe'de kalede ilk 11'in vazgeçilmez ismi Altay Bayındır yer alacak.

<p>Fenerbahçe'de sağ bekte Nazım Sangare - Sol bekte ise Caner Erkin görev yapacak.</p>
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Fenerbahçe'de sağ bekte Nazım Sangare - Sol bekte ise Caner Erkin görev yapacak.

<p>Ara transfer döneminde gelir gelmez ilk 11'e dahil olan Szalai yanında Serdar Aziz ile sahada olacak.</p>
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Ara transfer döneminde gelir gelmez ilk 11'e dahil olan Szalai yanında Serdar Aziz ile sahada olacak.

<p>Gustavo'nun yokluğunda ilk 11'e geri dönen Sosa, Ozan Tufan ile birlikte bugün orta sahanın ortasında görev yapacaklar.</p>
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Gustavo'nun yokluğunda ilk 11'e geri dönen Sosa, Ozan Tufan ile birlikte bugün orta sahanın ortasında görev yapacaklar.

<p>Fenerbahçe'de beklenen an geldi! Mesut Özil bu hafta Karagümrük karşısında ilk 11'de 10 numara pozisyonunda sahaya çıkması bekleniyor.</p>
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Fenerbahçe'de beklenen an geldi! Mesut Özil bu hafta Karagümrük karşısında ilk 11'de 10 numara pozisyonunda sahaya çıkması bekleniyor.

<p>Bu sezon gösterdiği performans ile dikkatleri çeken Thiam sol açıkta, yeni transfer Samuel ise sağ açıkta yer alacak.</p>
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Bu sezon gösterdiği performans ile dikkatleri çeken Thiam sol açıkta, yeni transfer Samuel ise sağ açıkta yer alacak.

<p>Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yeni golcüsü Valencia. Samatta'nın düşük performansı nedeniyle bu akşam kadroda olmayacağı öğrenildi.</p><p><br></p><p>Milliyet</p>
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Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yeni golcüsü Valencia. Samatta'nın düşük performansı nedeniyle bu akşam kadroda olmayacağı öğrenildi.


Milliyet

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