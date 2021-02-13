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Önce Galatasaray'a 1-0 kaybeden daha sonra Başakşehir'e yenilip kupaya veda eden Fenerbahçe bugün Süper Lig'e geri dönüyor. Birçok eksiği bulunan sarı lacivertlilerde Erol Bulut ilk 11 için kararını verdi.