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Al İttihad'dan 2 yıl için kiralanan kanat oyuncusunun yıllık kazancı olan 3.8 milyon euronun 2.5 milyon euroluk kısmı sarı lacivertliler tarafından ödeniyordu. Kalan kısmı ise Al İttihad tarafından veriliyordu.