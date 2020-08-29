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Erol Bulut, Zajc'ı gözden çıkardı!

Erol Bulut, Zajc'ı gözden çıkardı!
29 Ağustos 2020 Cumartesi

Kadrosunu güçlendirmek için üst üste transferler yapan Fenerbahçe, bir yandan da elindeki bazı oyuncuları satmanın planlarını yapıyor. Sarı lacivertli takımın hocası Erol Bulut, gelecek sezon kadroda düşünmediği Miha Zajc'ın gönderilmesini istedi. İşte Fenerbahçe'nin göndermek istediği oyuncularla ilgili son gelişmeler...

<p><b>Fenerbahçe</b>, bir türlü verim alamadığı <b>Miha Zajc</b> için Hollanda ekibi <b>Fortuna Sittard</b> devreye girdi. </p>
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Fenerbahçe, bir türlü verim alamadığı Miha Zajc için Hollanda ekibi Fortuna Sittard devreye girdi. 

<p>2018-19'da <b>Empoli</b>'den <b>3.5 milyon euroya</b> alınan Sloven oyuncu beklentileri karşılayamazken, <b>yeni sezonda da kadro planlamasında düşünülmüyor.</b></p>
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2018-19'da Empoli'den 3.5 milyon euroya alınan Sloven oyuncu beklentileri karşılayamazken, yeni sezonda da kadro planlamasında düşünülmüyor.

<p><b>Fortuna Sittard'</b>ın sarı-lacivertlilere yaptığı teklifte <b>düşük bir bonservis bedeli önerdiği </b>ancak bir sonraki <b>satıştan %40 pay </b>ile ikna için çalıştığı öğrenildi. </p>
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Fortuna Sittard'ın sarı-lacivertlilere yaptığı teklifte düşük bir bonservis bedeli önerdiği ancak bir sonraki satıştan %40 pay ile ikna için çalıştığı öğrenildi. 

<p>Geçtiğimiz sezon F.Bahçe formasıyla <b>17 maçta 2 gol, 1 asistlik</b> katkı yapan Zajc'ın bu sezon takımda yer bulması da oldukça zor.</p>
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Geçtiğimiz sezon F.Bahçe formasıyla 17 maçta 2 gol, 1 asistlik katkı yapan Zajc'ın bu sezon takımda yer bulması da oldukça zor.

<p>Teknik direktör <b>Erol Bulut</b>'<b>un görev vermeyi düşünmediği</b> orta saha oyuncusunun İtalya'dan da talipleri bulunuyor. </p>
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Teknik direktör Erol Bulut'un görev vermeyi düşünmediği orta saha oyuncusunun İtalya'dan da talipleri bulunuyor. 

<p>Fakat <b>Çizme'den gelen tekliflerin yönetimi memnun etmediği</b>, bu nedenle de ibrenin Hollanda'ya çevrildiği ortaya çıktı.</p>
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Fakat Çizme'den gelen tekliflerin yönetimi memnun etmediği, bu nedenle de ibrenin Hollanda'ya çevrildiği ortaya çıktı.

<p><b>RODRIGUES İÇİN FARK AZALDI</b></p><p><br></p><p>Sarı-lacivertliler kanatlara yapılan takviyeler sonrasında elden çıkarmak istediği <b>Garry Rodrigues</b> için <b>Olympiakos </b>ile masada…</p>
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RODRIGUES İÇİN FARK AZALDI


Sarı-lacivertliler kanatlara yapılan takviyeler sonrasında elden çıkarmak istediği Garry Rodrigues için Olympiakos ile masada…

<p><b>Al İttihad</b>'dan <b>2 yıl için kiralanan</b> kanat oyuncusunun yıllık kazancı olan <b>3.8 milyon euronun 2.5 milyon euroluk kısmı sarı lacivertliler tarafından ödeniyordu.</b> Kalan kısmı ise Al İttihad tarafından veriliyordu. </p>
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Al İttihad'dan 2 yıl için kiralanan kanat oyuncusunun yıllık kazancı olan 3.8 milyon euronun 2.5 milyon euroluk kısmı sarı lacivertliler tarafından ödeniyordu. Kalan kısmı ise Al İttihad tarafından veriliyordu. 

<p>Daha önce PAOK forması giyen Rodrigues için devreye giren <b>Olympiakos</b>, oyuncuyu 1 sezon için kiralamak isterken <b>F.Bahçe'ye maaşının 1.5 milyon euroluk kısmını karşılama teklifi yaptı. </b></p>
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Daha önce PAOK forması giyen Rodrigues için devreye giren Olympiakos, oyuncuyu 1 sezon için kiralamak isterken F.Bahçe'ye maaşının 1.5 milyon euroluk kısmını karşılama teklifi yaptı. 

<p>Aradaki <b>1 milyon euroluk fark</b> için görüşmeler sürerken anlaşmanın yakın zamanda gerçekleşmesi bekleniyor.</p>
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Aradaki 1 milyon euroluk fark için görüşmeler sürerken anlaşmanın yakın zamanda gerçekleşmesi bekleniyor.

<p><b>KANARYA GERİ ADIM ATMIYOR</b></p><p><br></p><p><b>Fenerbahçe</b>, <b>Lazio </b>ve <b>Vedat Muriqi </b>üçgeninde düğüm bir türlü çözülemiyor. </p>
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KANARYA GERİ ADIM ATMIYOR


Fenerbahçe, Lazio ve Vedat Muriqi üçgeninde düğüm bir türlü çözülemiyor. 

<p>İtalyan basını gün gün bu transferin son dakika bilgilerini paylaşırken<b> pürüzlerin bir türlü giderilemediğine</b> vurgu yapıldı.</p>
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İtalyan basını gün gün bu transferin son dakika bilgilerini paylaşırken pürüzlerin bir türlü giderilemediğine vurgu yapıldı.

<p>Lazio, Muriqi ile her konuda anlaşırken her sezon için bonuslarla birlikte <b>2 milyon euro</b> için el sıkıştı. </p>
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Lazio, Muriqi ile her konuda anlaşırken her sezon için bonuslarla birlikte 2 milyon euro için el sıkıştı. 

<p>Kosovalı golcü de <b>5 yıllık kontrata</b> imza atmaya çoktan hazır.</p>
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Kosovalı golcü de 5 yıllık kontrata imza atmaya çoktan hazır.

<p>Ancak Roma ekibi, F.Bahçe'ye <b>18 milyon euro</b> önerirken Kanarya<b> 20 milyon eurodan</b> aşağıya inmeyince görüşmeler de tıkandı.</p>
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Ancak Roma ekibi, F.Bahçe'ye 18 milyon euro önerirken Kanarya 20 milyon eurodan aşağıya inmeyince görüşmeler de tıkandı.

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