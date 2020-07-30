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Erol Bulut'a sinirlendi! Final maçında tekme attı

Erol Bulut'a sinirlendi! Final maçında tekme attı
29 Temmuz 2020 Çarşamba

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi. Alanyaspor'lu futbolcu, maçta Erol Bulut'a şok tepki gösterdi.

<p>Trabzonspor ile Alanyaspor'un karşılaştığı Ziraat Türkiye Kupası final maçında teknik direktör Erol Bulut'a gösterilen tepki dikkat çekti.</p>
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Trabzonspor ile Alanyaspor'un karşılaştığı Ziraat Türkiye Kupası final maçında teknik direktör Erol Bulut'a gösterilen tepki dikkat çekti.

<p>Ziraat Türkiye Kupası final maçında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelen Trabzonspor'da son maça göre kadroda tek değişiklik yapıldı</p>
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Ziraat Türkiye Kupası final maçında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelen Trabzonspor'da son maça göre kadroda tek değişiklik yapıldı

<p>Trabzonspor Antrenörü Eddie Newton, Süper Lig'in son haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 yendikleri maçta ilk 11'de başlayan Badou Ndiaye'yi yedeğe çekerken, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında bu futbolcunun yerine Guilherme'yi sahaya sürdü.</p>
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Trabzonspor Antrenörü Eddie Newton, Süper Lig'in son haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 yendikleri maçta ilk 11'de başlayan Badou Ndiaye'yi yedeğe çekerken, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında bu futbolcunun yerine Guilherme'yi sahaya sürdü.

<p>Bordo-mavili ekip maça Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Guilherme ve Sörloth ile başladı.</p>
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Bordo-mavili ekip maça Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Guilherme ve Sörloth ile başladı.

<p><b>ALANYASPOR'DA 10 DEĞİŞİKLİK </b></p>
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ALANYASPOR'DA 10 DEĞİŞİKLİK 

<p>Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut, oynadıkları son maça göre kadroda 10 değişiklik yaptı.</p>
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Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut, oynadıkları son maça göre kadroda 10 değişiklik yaptı.

<p>Süper Lig'in son haftasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-2 yendikleri müsabakada yedek ağırlıklı bir kadro tercih eden Bulut, Trabzonspor ile oynadıkları kupa finalinde as oyunculara görev verdi.</p>
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Süper Lig'in son haftasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-2 yendikleri müsabakada yedek ağırlıklı bir kadro tercih eden Bulut, Trabzonspor ile oynadıkları kupa finalinde as oyunculara görev verdi.

<p>Aytemiz Alanyaspor'un Konyaspor ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan futbolculardan sadece Cisse, Trabzonspor maçının başlangıç kadrosunda bulundu.</p>
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Aytemiz Alanyaspor'un Konyaspor ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan futbolculardan sadece Cisse, Trabzonspor maçının başlangıç kadrosunda bulundu.

<p>Akdeniz ekibinin ilk 11'inde Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Nsakala, Ceyhun Gülselam, Siopis, Bakasetas, Efecan Karaca, Junior Fernandes ve Cisse yer aldı.</p>
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Akdeniz ekibinin ilk 11'inde Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Nsakala, Ceyhun Gülselam, Siopis, Bakasetas, Efecan Karaca, Junior Fernandes ve Cisse yer aldı.

<p>Karşılaşmanın 63. dakikasında Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut, kaptan Efecan Karaca'yı kenara aldı.</p>
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Karşılaşmanın 63. dakikasında Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut, kaptan Efecan Karaca'yı kenara aldı.

<p><b>EROL BULUT'A TEPKİ GÖSTERDİ </b></p><p>Efecan Karaca, oyundan çıkarılmasına uzun süre tepki gösterdi.<b><br></b></p>
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EROL BULUT'A TEPKİ GÖSTERDİ 

Efecan Karaca, oyundan çıkarılmasına uzun süre tepki gösterdi.

<p>Milli futbolcu saha kenarına geldiğinde ise sandalyeye tekme attı.</p>
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Milli futbolcu saha kenarına geldiğinde ise sandalyeye tekme attı.

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