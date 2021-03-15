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Erol Bulut'tan çıldırtan hamleler!

Erol Bulut'tan çıldırtan hamleler!
15 Mart 2021 Pazartesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, sarı lacivertli takımın Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildiği maçta yaptığı hamlelerle taraftarı çıldırttı.

<p>Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, geçen hafta Konya'da 3-0 kazanan ve iyi futbol oynayan takıma, cezalı Valencia'nın yerine Luiz Gustavo'yu koydu. </p>
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, geçen hafta Konya'da 3-0 kazanan ve iyi futbol oynayan takıma, cezalı Valencia'nın yerine Luiz Gustavo'yu koydu.

<p>Gustavo takıma gelince, orta sahadaki düzen de değişti. Sosa ve Mert Hakan öne çıktı, Pelkas sola adeta kitlendi. </p>
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Gustavo takıma gelince, orta sahadaki düzen de değişti. Sosa ve Mert Hakan öne çıktı, Pelkas sola adeta kitlendi.

<p>Maçta 1-0 öne geçen Erol Bulut, sakatlanan Gökhan Gönül'ü erken değiştirmeyince, Gençlerbirliği sol kanattan geliştirdiği atak ve Serdar Aziz'in ters vuruşuyla beraberliği sağladı.</p>
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Maçta 1-0 öne geçen Erol Bulut, sakatlanan Gökhan Gönül'ü erken değiştirmeyince, Gençlerbirliği sol kanattan geliştirdiği atak ve Serdar Aziz'in ters vuruşuyla beraberliği sağladı.

<p>Az kalsın Gökhan çıkmadan, ikinci golü de yiyordu. </p>
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Az kalsın Gökhan çıkmadan, ikinci golü de yiyordu.

<p>İkinci yarı ile birlikte Bulut, şaşırtan hamleleri ve değişiklikleriyle dikkatleri üzerine çekti. </p>
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İkinci yarı ile birlikte Bulut, şaşırtan hamleleri ve değişiklikleriyle dikkatleri üzerine çekti.

<p><b>BÜYÜK BOŞLUKLAR OLUŞTU</b><br></p><p><br></p><p>Gol atmak için Bulut, Samatta'nın yerine Cisse'yi sahaya sürdü, Mert Hakan'ı çıkardı. Orta saha 33'lük Gustavo ve 35'lik Sosa'ya kaldı. </p>
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BÜYÜK BOŞLUKLAR OLUŞTU


Gol atmak için Bulut, Samatta'nın yerine Cisse'yi sahaya sürdü, Mert Hakan'ı çıkardı. Orta saha 33'lük Gustavo ve 35'lik Sosa'ya kaldı.

<p>57'de sol bek Novak'ın yerine İrfan Can, Thiam'ın yerine Samatta girdi. Novak çıkınca 3'lü savunmanın sağında Nazım oynadı. Orta sahanın direnci düştü ve kanatlarda büyük boşluklar oldu. </p>
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57'de sol bek Novak'ın yerine İrfan Can, Thiam'ın yerine Samatta girdi. Novak çıkınca 3'lü savunmanın sağında Nazım oynadı. Orta sahanın direnci düştü ve kanatlarda büyük boşluklar oldu.

<p>Novak'ın çıkması sonrası 63'te Candeias, soldan rahatça hareketlendi ve ortasında Ayite golü attı. </p>
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Novak'ın çıkması sonrası 63'te Candeias, soldan rahatça hareketlendi ve ortasında Ayite golü attı.

<p>Kimse, Fenerbahçe'nin ne yapmak istediğini, kimin nerede oynadığını anlamadı. </p>
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Kimse, Fenerbahçe'nin ne yapmak istediğini, kimin nerede oynadığını anlamadı.

<p>Düzensiz ve plansız hücum eden rakibine karşı Gençler biraz dikkatli olsa, bulduğu en az 3 net gol pozisyonundan yararlanabilirdi. </p>
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Düzensiz ve plansız hücum eden rakibine karşı Gençler biraz dikkatli olsa, bulduğu en az 3 net gol pozisyonundan yararlanabilirdi.

<p>Bu sezon öne geçtiği 15 maçın 15'ini bundan önce kazanan Kanarya'nın bu serisi sona ererken, şampiyonluk yarışında beklenmeyen bir kayıp yaşandı.</p><p><br></p><p>Fanatik</p>
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Bu sezon öne geçtiği 15 maçın 15'ini bundan önce kazanan Kanarya'nın bu serisi sona ererken, şampiyonluk yarışında beklenmeyen bir kayıp yaşandı.


Fanatik

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