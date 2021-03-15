Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, geçen hafta Konya'da 3-0 kazanan ve iyi futbol oynayan takıma, cezalı Valencia'nın yerine Luiz Gustavo'yu koydu.
Gustavo takıma gelince, orta sahadaki düzen de değişti. Sosa ve Mert Hakan öne çıktı, Pelkas sola adeta kitlendi.
Maçta 1-0 öne geçen Erol Bulut, sakatlanan Gökhan Gönül'ü erken değiştirmeyince, Gençlerbirliği sol kanattan geliştirdiği atak ve Serdar Aziz'in ters vuruşuyla beraberliği sağladı.
Az kalsın Gökhan çıkmadan, ikinci golü de yiyordu.
İkinci yarı ile birlikte Bulut, şaşırtan hamleleri ve değişiklikleriyle dikkatleri üzerine çekti.
BÜYÜK BOŞLUKLAR OLUŞTU
Gol atmak için Bulut, Samatta'nın yerine Cisse'yi sahaya sürdü, Mert Hakan'ı çıkardı. Orta saha 33'lük Gustavo ve 35'lik Sosa'ya kaldı.
57'de sol bek Novak'ın yerine İrfan Can, Thiam'ın yerine Samatta girdi. Novak çıkınca 3'lü savunmanın sağında Nazım oynadı. Orta sahanın direnci düştü ve kanatlarda büyük boşluklar oldu.
Novak'ın çıkması sonrası 63'te Candeias, soldan rahatça hareketlendi ve ortasında Ayite golü attı.
Kimse, Fenerbahçe'nin ne yapmak istediğini, kimin nerede oynadığını anlamadı.
Düzensiz ve plansız hücum eden rakibine karşı Gençler biraz dikkatli olsa, bulduğu en az 3 net gol pozisyonundan yararlanabilirdi.
Bu sezon öne geçtiği 15 maçın 15'ini bundan önce kazanan Kanarya'nın bu serisi sona ererken, şampiyonluk yarışında beklenmeyen bir kayıp yaşandı.
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