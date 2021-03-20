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Erol Bulut'tan derbide Caner Erkin'e sürpriz görev

Erol Bulut'tan derbide Caner Erkin'e sürpriz görev
20 Mart 2021 Cumartesi

Şampiyonluk mücadelesinde daha fazla puan kaybetmek istemeyen Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş ile ya tamam ya devam maçına çıkıyor. Teknik direktör Erol Bulut kısa süre önce kadro dışı bıraktığı Caner Erkin'e bu maçta farklı bir görev verecek.

<p>Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanına çıkacak. Şampiyonluk yolunda en az puan kaybı ile ligi bitirmek isteyen sarı-lacivertliler, Beşiktaş galibiyeti ile moral bulmak istiyor. </p>
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Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanına çıkacak. Şampiyonluk yolunda en az puan kaybı ile ligi bitirmek isteyen sarı-lacivertliler, Beşiktaş galibiyeti ile moral bulmak istiyor.

<p>Kaybetmesi durumunda şampiyonluk yarışından uzaklaşacak olan Fenerbahçe'de Teknik Direktörü Erol Bulut maçtan kayıpsız dönmek için tüm kozlarını kullanacak. </p>
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Kaybetmesi durumunda şampiyonluk yarışından uzaklaşacak olan Fenerbahçe'de Teknik Direktörü Erol Bulut maçtan kayıpsız dönmek için tüm kozlarını kullanacak.

<p><b>SARI-LACİVERTLİLERDE 2 SAKAT 1 BELİRSİZ</b></p><p><br></p><p>Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesinde 2 sakat oyuncunun yanı sıra 1 kişinin ise durumu belirsizliğini koruyor. </p>
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SARI-LACİVERTLİLERDE 2 SAKAT 1 BELİRSİZ


Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesinde 2 sakat oyuncunun yanı sıra 1 kişinin ise durumu belirsizliğini koruyor.

<p>Sarı-lacivertli ekipte; Mesut Özil ile Sadık Çiftpınar'ın sakatlığı sürerken takımla çalışmalara başlayan Gökhan Gönül'ün durumu netlik kazanmadı.</p>
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Sarı-lacivertli ekipte; Mesut Özil ile Sadık Çiftpınar'ın sakatlığı sürerken takımla çalışmalara başlayan Gökhan Gönül'ün durumu netlik kazanmadı.

<p>Tecrübeli futbolcunun durumu maç saatine yakın belli olacak.</p>
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Tecrübeli futbolcunun durumu maç saatine yakın belli olacak.

<p><b>SİNAN GÜMÜŞ İYİLEŞTİ</b></p><p><br></p><p>Ligin 29'uncu haftasında oynanan Konyaspor maçı öncesindeki son çalışmada sol üst arka adalesinde grade 1 zorlanma tespit edilen Sinan Gümüş, sakatlığını atlattı.</p>
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SİNAN GÜMÜŞ İYİLEŞTİ


Ligin 29'uncu haftasında oynanan Konyaspor maçı öncesindeki son çalışmada sol üst arka adalesinde grade 1 zorlanma tespit edilen Sinan Gümüş, sakatlığını atlattı.

<p>Takımla çalışmalara başlayan Sinan Gümüş'ün Beşiktaş derbisinde görev alması bekleniyor.</p>
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Takımla çalışmalara başlayan Sinan Gümüş'ün Beşiktaş derbisinde görev alması bekleniyor.

<p><b>HEM NOVAK, HEM CANER</b></p><p><br></p><p>Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un 3 haftadır oynatmadığı Caner Erkin'in bu karşılaşma ile sahalara dönmesi bekleniyor. </p>
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HEM NOVAK, HEM CANER


Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un 3 haftadır oynatmadığı Caner Erkin'in bu karşılaşma ile sahalara dönmesi bekleniyor.

<p>Novak sol bekte yer alsa da Caner'in sol önde oynayabileceği gelen bilgiler arasında. </p>
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Novak sol bekte yer alsa da Caner'in sol önde oynayabileceği gelen bilgiler arasında.

<p>Sarı-Lacivertli takımın Beşiktaş maçına geçen haftayı cezalı geçen Valencia'nın en uçta görev alması ile başlaması beklenirken muhtemel 11 şöyle: </p>
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Sarı-Lacivertli takımın Beşiktaş maçına geçen haftayı cezalı geçen Valencia'nın en uçta görev alması ile başlaması beklenirken muhtemel 11 şöyle:

<p>Altay Bayındır</p>
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Altay Bayındır

<p>Nazım Sangare</p>
12
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Nazım Sangare

<p>Serdar Aziz </p>
13
/
22

Serdar Aziz

<p>Attila Szalai</p>
14
/
22

Attila Szalai

<p>Filip Novak</p>
15
/
22

Filip Novak

<p>Luiz Gustavo</p>
16
/
22

Luiz Gustavo

<p>Jose Sosa</p>
17
/
22

Jose Sosa

<p>Bright Osayi-Samuel </p>
18
/
22

Bright Osayi-Samuel

<p>Dimitris Pelkas</p>
19
/
22

Dimitris Pelkas

<p>Caner Erkin</p>
20
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22

Caner Erkin

<p>Enner Valencia</p>
21
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22

Enner Valencia

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