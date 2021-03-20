Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanına çıkacak. Şampiyonluk yolunda en az puan kaybı ile ligi bitirmek isteyen sarı-lacivertliler, Beşiktaş galibiyeti ile moral bulmak istiyor.
Kaybetmesi durumunda şampiyonluk yarışından uzaklaşacak olan Fenerbahçe'de Teknik Direktörü Erol Bulut maçtan kayıpsız dönmek için tüm kozlarını kullanacak.
SARI-LACİVERTLİLERDE 2 SAKAT 1 BELİRSİZ
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesinde 2 sakat oyuncunun yanı sıra 1 kişinin ise durumu belirsizliğini koruyor.
Sarı-lacivertli ekipte; Mesut Özil ile Sadık Çiftpınar'ın sakatlığı sürerken takımla çalışmalara başlayan Gökhan Gönül'ün durumu netlik kazanmadı.
Tecrübeli futbolcunun durumu maç saatine yakın belli olacak.
SİNAN GÜMÜŞ İYİLEŞTİ
Ligin 29'uncu haftasında oynanan Konyaspor maçı öncesindeki son çalışmada sol üst arka adalesinde grade 1 zorlanma tespit edilen Sinan Gümüş, sakatlığını atlattı.
Takımla çalışmalara başlayan Sinan Gümüş'ün Beşiktaş derbisinde görev alması bekleniyor.
HEM NOVAK, HEM CANER
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un 3 haftadır oynatmadığı Caner Erkin'in bu karşılaşma ile sahalara dönmesi bekleniyor.
Novak sol bekte yer alsa da Caner'in sol önde oynayabileceği gelen bilgiler arasında.
Sarı-Lacivertli takımın Beşiktaş maçına geçen haftayı cezalı geçen Valencia'nın en uçta görev alması ile başlaması beklenirken muhtemel 11 şöyle:
Altay Bayındır
Nazım Sangare
Serdar Aziz
Attila Szalai
Filip Novak
Luiz Gustavo
Jose Sosa
Bright Osayi-Samuel
Dimitris Pelkas
Caner Erkin
Enner Valencia