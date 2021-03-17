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Sabah'ta yer alan habere göre derbinin son şansı olacağı konuşulan 46 yaşındaki çalıştırıcının sarı-lacivertli yöneticilerle yaptığı görüşmede, 'Bu takım Beşiktaş'ı yener ve tekrar şampiyonluk havasına girer' dediği öğrenildi.