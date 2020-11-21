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  • Erol Bulut'tan sağ bek sürprizi! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

Erol Bulut'tan sağ bek sürprizi! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

Erol Bulut'tan sağ bek sürprizi! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
21 Kasım 2020 Cumartesi

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül, Harun Tekin, Nazım Sangare, Tolga Ciğerci, Kemal Ademi, Sinan Gümüş ve Enner Valencia Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek. Sarı lacivertli takımın hocası Erol Bulut, Nazım ve Gökhan'ın yokluğunda sağ bekte sürpriz bir isme görev verecek.

Mili takım arasının ardından Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliği ile saat 16.00'da karşı karşıya gelecek.
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Mili takım arasının ardından Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliği ile saat 16.00'da karşı karşıya gelecek.

Sarı lacivertlilerde tek hedef 3 puan alarak gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisine moralli çıkmak. Zorlu karşılaşma öncesi eksiklikler Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut’un planlarını bozdu.
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Sarı lacivertlilerde tek hedef 3 puan alarak gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisine moralli çıkmak. Zorlu karşılaşma öncesi eksiklikler Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut’un planlarını bozdu.

<p>Sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Harun Tekin, Nazım Sangare ve Tolga Ciğerci’nin yanı sıra Kemal Ademi, Sinan Gümüş ile koronavirüs tedavisi gören Enner Valencia da maçta forma giyemeyecek.</p>
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Sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Harun Tekin, Nazım Sangare ve Tolga Ciğerci’nin yanı sıra Kemal Ademi, Sinan Gümüş ile koronavirüs tedavisi gören Enner Valencia da maçta forma giyemeyecek.

<p>Fenerbahçe’de Gökhan Gönül ve Nazım Sangare’nin yokluğunda sağ bek sıkıntısı yaşanıyor. </p>
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Fenerbahçe’de Gökhan Gönül ve Nazım Sangare’nin yokluğunda sağ bek sıkıntısı yaşanıyor. 

<p>Bu bölge için Novak, Lemos ve Ozan Tufan adaylar arasında bulunuyor. </p>
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Bu bölge için Novak, Lemos ve Ozan Tufan adaylar arasında bulunuyor. 

<p>Teknik direktör Erol Bulut’un tercihini Lemos’tan yana kullanması bekleniyor.</p>
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Teknik direktör Erol Bulut’un tercihini Lemos’tan yana kullanması bekleniyor.

<p>Kanatlarda da değişikliğe gidecek olan 45 yaşındaki çalıştırıcı, sağ kanatta Perotti sol kanatta ise Pelkas’a görev vermeyi planlıyor. </p>
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Kanatlarda da değişikliğe gidecek olan 45 yaşındaki çalıştırıcı, sağ kanatta Perotti sol kanatta ise Pelkas’a görev vermeyi planlıyor. 

<p>Forvette ise yine Mbwana Samatta forma giyecek.</p>
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Forvette ise yine Mbwana Samatta forma giyecek.

<p>Papiss Cisse, Ferdi Kadıoğlu ve Mert Hakan Yandaş ise kulübede görev bekleyecek.</p>
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Papiss Cisse, Ferdi Kadıoğlu ve Mert Hakan Yandaş ise kulübede görev bekleyecek.

<p>Fenerbahçe’nin muhtemel 11’i şöyle:</p>
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Fenerbahçe’nin muhtemel 11’i şöyle:

<p>Altay Bayındır</p>
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Altay Bayındır

<p>Mauricio Lemos</p>
12
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Mauricio Lemos

<p>Serdar Aziz</p>
13
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22

Serdar Aziz

<p>Marcel Tisserand</p>
14
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22

Marcel Tisserand

<p>Caner Erkin</p>
15
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22

Caner Erkin

<p>Luiz Gustavo</p>
16
/
22

Luiz Gustavo

<p>Jose Sosa</p>
17
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22

Jose Sosa

<p>Ozan Tufan</p>
18
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22

Ozan Tufan

<p>Dimitris Pelkas</p>
19
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22

Dimitris Pelkas

<p>Diego Perotti</p>
20
/
22

Diego Perotti

<p>Mbwana Samatta</p><p><br></p><p>Ajansspor</p>
21
/
22

Mbwana Samatta


Ajansspor

22
/
22

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