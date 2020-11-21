Sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Harun Tekin, Nazım Sangare ve Tolga Ciğerci’nin yanı sıra Kemal Ademi, Sinan Gümüş ile koronavirüs tedavisi gören Enner Valencia da maçta forma giyemeyecek.
Fenerbahçe’de Gökhan Gönül ve Nazım Sangare’nin yokluğunda sağ bek sıkıntısı yaşanıyor.
Bu bölge için Novak, Lemos ve Ozan Tufan adaylar arasında bulunuyor.
Teknik direktör Erol Bulut’un tercihini Lemos’tan yana kullanması bekleniyor.
Kanatlarda da değişikliğe gidecek olan 45 yaşındaki çalıştırıcı, sağ kanatta Perotti sol kanatta ise Pelkas’a görev vermeyi planlıyor.
Forvette ise yine Mbwana Samatta forma giyecek.
Papiss Cisse, Ferdi Kadıoğlu ve Mert Hakan Yandaş ise kulübede görev bekleyecek.
Fenerbahçe’nin muhtemel 11’i şöyle:
Altay Bayındır
Mauricio Lemos
Serdar Aziz
Marcel Tisserand
Caner Erkin
Luiz Gustavo
Jose Sosa
Ozan Tufan
Dimitris Pelkas
Diego Perotti
Mbwana Samatta
Ajansspor