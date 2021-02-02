İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
02 Şubat 2021 Salı / 19 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,1903
  • EURO
    8,6497
  • ALTIN
    423.963
  • BIST100
    1511.69

Erol Bulut'tan yeni transfer sürprizi!

Erol Bulut'tan yeni transfer sürprizi!
02 Şubat 2021 Salı

Süper Lig'in 23. haftasında Atakaş Hatayspor ile Fenerbahçe, Antakya Atatürk Stadında karşılaştı. Sarı lacivertli takımın teknik direktörü Erol Bulut, yeni transfer Osayi-Samuel'e ilk 11'de yer verdi.

<p>Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, ligdeki son Çaykur Rizespor maçına göre kadrosunda 2 değişiklik yaptı.</p>
1
/
43

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, ligdeki son Çaykur Rizespor maçına göre kadrosunda 2 değişiklik yaptı.

<p>Bulut, ilk 11'de Pelkas'ın yerine Mert Hakan Yandaş'a ve Samatta'nın yerine Osayi-Samuel'e yer verdi.</p>
2
/
43

Bulut, ilk 11'de Pelkas'ın yerine Mert Hakan Yandaş'a ve Samatta'nın yerine Osayi-Samuel'e yer verdi.

<p>Fenerbahçe, Hatayspor karşısında Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Valencia, Osayi-Samuel, Thiam, Mert Hakan Yandaş ilk 11'i ile sahaya çıktı.</p>
3
/
43

Fenerbahçe, Hatayspor karşısında Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Valencia, Osayi-Samuel, Thiam, Mert Hakan Yandaş ilk 11'i ile sahaya çıktı.

<p>Sarı-lacivertilerde yedeklerde ise Harun Tekin, Mauricio Lemos, Papiss Cisse, Samatta, Ferdi Kadıoğlu, Sadık Çiftpınar, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Filip Novak, Uğur Kaan Yıldız ve Mesut Özil forma bekledi.</p>
4
/
43

Sarı-lacivertilerde yedeklerde ise Harun Tekin, Mauricio Lemos, Papiss Cisse, Samatta, Ferdi Kadıoğlu, Sadık Çiftpınar, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Filip Novak, Uğur Kaan Yıldız ve Mesut Özil forma bekledi.

<p><b>MESUT ÖZİL KADRODA</b><br></p><p><br></p><p>Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, sarı-lacivertli ekipte ilk kez maç kadrosuna alındı.</p>
5
/
43

MESUT ÖZİL KADRODA


Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, sarı-lacivertli ekipte ilk kez maç kadrosuna alındı.

İngiltere'nin Arsenal takımından transfer edilen Mesut, Atakaş Hatayspor maçında yedekler arasında yer aldı.
6
/
43

İngiltere'nin Arsenal takımından transfer edilen Mesut, Atakaş Hatayspor maçında yedekler arasında yer aldı.

<p><b>HATAYSPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK</b><br></p><p><br></p><p>Ev sahibi Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, ligdeki son Medipol Başakşehir maçına göre ilk 11'de tek değişikliğe gitti.</p>
7
/
43

HATAYSPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK


Ev sahibi Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, ligdeki son Medipol Başakşehir maçına göre ilk 11'de tek değişikliğe gitti.

<p>Teknik direktör Erdoğan, kart cezalısı olan Akintola'nın yerine Fenerbahçe maçında Selim Ilgaz'a görev verdi.</p>
8
/
43

Teknik direktör Erdoğan, kart cezalısı olan Akintola'nın yerine Fenerbahçe maçında Selim Ilgaz'a görev verdi.

<p>Hatayspor, Fenerbahçe karşısında sahaya Munir, Popov, Billong, Yusuf Abdioğlu, Mesut Çaytemel, Aabid, Ribeiro, Traore, Boupendza, Selim Ilgaz ve Diouf ilk 11'i ile çıktı.</p>
9
/
43

Hatayspor, Fenerbahçe karşısında sahaya Munir, Popov, Billong, Yusuf Abdioğlu, Mesut Çaytemel, Aabid, Ribeiro, Traore, Boupendza, Selim Ilgaz ve Diouf ilk 11'i ile çıktı.

10
/
43

11
/
43

12
/
43

13
/
43

14
/
43

15
/
43

16
/
43

17
/
43

18
/
43

19
/
43

20
/
43

21
/
43

22
/
43

23
/
43

24
/
43

25
/
43

26
/
43

27
/
43

28
/
43

29
/
43

30
/
43

31
/
43

32
/
43

33
/
43

34
/
43

35
/
43

36
/
43

37
/
43

38
/
43

39
/
43

40
/
43

41
/
43

42
/
43

43
/
43

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.