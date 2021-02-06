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  • Erol Bulut'u eleştirdi Galatasaray'ı tebrik etti! Rıdvan Dilmen: Mustafa Muhammed, Emre Belözoğlu'nun listesindeydi

Erol Bulut'u eleştirdi Galatasaray'ı tebrik etti! Rıdvan Dilmen: Mustafa Muhammed, Emre Belözoğlu'nun listesindeydi

Erol Bulut'u eleştirdi Galatasaray'ı tebrik etti! Rıdvan Dilmen: Mustafa Muhammed, Emre Belözoğlu'nun listesindeydi
06 Şubat 2021 Cumartesi

Galatasaray'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 1-0'lık skorla kazandığı maçı ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen değerlendirdi.

<p>Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın dev derbide deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiği maçın ardından NTV ekranlarında değerlendirmelerde bulundu. İşte Dilmen'in yorumları...</p>
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Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın dev derbide deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiği maçın ardından NTV ekranlarında değerlendirmelerde bulundu. İşte Dilmen'in yorumları...

<p>Maçın bütün gidişatını Galatasaray belirledi. Sarı-kırmızılı takım, çubuklu takıma karşı daha oynamasını bilen bir görüntüdeydi.</p>
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Maçın bütün gidişatını Galatasaray belirledi. Sarı-kırmızılı takım, çubuklu takıma karşı daha oynamasını bilen bir görüntüdeydi.

<p>Fenerbahçe'nin 3 tane hücum oyuncusunu al birini, vur diğerine. Bir tane kuvvetli forveti var Thiam, o da oynamadı.</p>
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Fenerbahçe'nin 3 tane hücum oyuncusunu al birini, vur diğerine. Bir tane kuvvetli forveti var Thiam, o da oynamadı.

<p>Mustafa Muhammed, yazın Emre Belözoğlu'nun listesinde 2. sıradaydı. Onu görünce, Fenerbahçe'nin ne kadar önemli bir oyuncuyu kaçırdığını gördük. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan santrforu Galatasaray almış, Galatasaray'da iş yapar. Tam kuvvetli olunca başka olur, çok önemli transfer, tebrik etmek lazım.</p>
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Mustafa Muhammed, yazın Emre Belözoğlu'nun listesinde 2. sıradaydı. Onu görünce, Fenerbahçe'nin ne kadar önemli bir oyuncuyu kaçırdığını gördük. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan santrforu Galatasaray almış, Galatasaray'da iş yapar. Tam kuvvetli olunca başka olur, çok önemli transfer, tebrik etmek lazım.

<p>Fenerbahçe'nin problemi, kuvvetsiz forvetleri. Aylardır oynamayan Sosa, en iyilerden. Fenerbahçe'de Valencia, Samatta ve Osayi'den sadece 1'i oynayabilir. Sinan ve Thiam da dahil 5 oyuncudan en kuvvetlisi, Thiam. Donk için Samatta helva geldi.</p>
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Fenerbahçe'nin problemi, kuvvetsiz forvetleri. Aylardır oynamayan Sosa, en iyilerden. Fenerbahçe'de Valencia, Samatta ve Osayi'den sadece 1'i oynayabilir. Sinan ve Thiam da dahil 5 oyuncudan en kuvvetlisi, Thiam. Donk için Samatta helva geldi.

<p>Fenerbahçe'nin kafasında 1 puan vardı. Gustavo, çok önemli bir oyuncu. Fenerbahçe'nin stoperleri belli oldu, Tisserand ile Serdar Aziz.</p>
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Fenerbahçe'nin kafasında 1 puan vardı. Gustavo, çok önemli bir oyuncu. Fenerbahçe'nin stoperleri belli oldu, Tisserand ile Serdar Aziz.

<p><b>'OMURGA İYİ OYNADI'</b></p>
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'OMURGA İYİ OYNADI'

<p>Galatasaray'ı gole kadar beğendim. En iyileri Donk, Taylan ve Muhammed'di. Muslera'yı zaten saymıyorum, zaten bunları çıkarırdı. Galatasaray aman aman mı oynadı, Arda hemen hemen yoktu, Belhanda birkaç iş yaptı. Kaleci, Donk, Taylan ve Muhammed omurgası iyi oynadı.</p>
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Galatasaray'ı gole kadar beğendim. En iyileri Donk, Taylan ve Muhammed'di. Muslera'yı zaten saymıyorum, zaten bunları çıkarırdı. Galatasaray aman aman mı oynadı, Arda hemen hemen yoktu, Belhanda birkaç iş yaptı. Kaleci, Donk, Taylan ve Muhammed omurgası iyi oynadı.

<p><b>'MESUT'UN YETENEĞİ YETTİ'</b></p>
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'MESUT'UN YETENEĞİ YETTİ'

<p>Topu ileride tutmak için Mesut Özil'in yeteneği yetti. Galatasaray'ın santrforu Muhammed, Fenerbahçe'de olsa Fenerbahçe rahat şampiyon olur.</p>
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Topu ileride tutmak için Mesut Özil'in yeteneği yetti. Galatasaray'ın santrforu Muhammed, Fenerbahçe'de olsa Fenerbahçe rahat şampiyon olur.

<p><b>'MAÇIN KAHRAMANI MUSTAFA'</b></p>
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'MAÇIN KAHRAMANI MUSTAFA'

<p>Maçın kahramanı Mustafa, maçın gizli kahramanı Taylan. Fenerbahçe'de direnenler Sosa, Nazım ve biraz da Sosa. Bugün çıkacak her sonuç normaldi. Fenerbahçe, beraberliğe sevinecekti.</p>
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Maçın kahramanı Mustafa, maçın gizli kahramanı Taylan. Fenerbahçe'de direnenler Sosa, Nazım ve biraz da Sosa. Bugün çıkacak her sonuç normaldi. Fenerbahçe, beraberliğe sevinecekti.

<p>3 tane kritik pozisyon var, Cisse, Linnes ve Donk pozisyonu. 3'ü de penaltı değil. Kim ne derse desin, bence maçı kaldırdı. Birkaç kartta, birkaç faulde hatalı olabilir ama Cüneyt Çakır'ı tebrik etmek lazım. Ben bu sezon performansını da yüzde 80 beğeniyorum.</p>
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3 tane kritik pozisyon var, Cisse, Linnes ve Donk pozisyonu. 3'ü de penaltı değil. Kim ne derse desin, bence maçı kaldırdı. Birkaç kartta, birkaç faulde hatalı olabilir ama Cüneyt Çakır'ı tebrik etmek lazım. Ben bu sezon performansını da yüzde 80 beğeniyorum.

<p>Fenerbahçe Gustavo'yu, İrfan Can'ı bir an önce düzeltmezse işi çok zor. Fenerbahçe, santrforsuz oyuna yönelmeli. 3-4 santrfor var, benzer oyuncular.</p>
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Fenerbahçe Gustavo'yu, İrfan Can'ı bir an önce düzeltmezse işi çok zor. Fenerbahçe, santrforsuz oyuna yönelmeli. 3-4 santrfor var, benzer oyuncular.

<p>Galatasaray'da Falcao düşünsün, şu Mustafa'yı kesemez. Galatasaray çok anlamlı bir galibiyet elde etti.</p>
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Galatasaray'da Falcao düşünsün, şu Mustafa'yı kesemez. Galatasaray çok anlamlı bir galibiyet elde etti.

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