13 / 15



3 tane kritik pozisyon var, Cisse, Linnes ve Donk pozisyonu. 3'ü de penaltı değil. Kim ne derse desin, bence maçı kaldırdı. Birkaç kartta, birkaç faulde hatalı olabilir ama Cüneyt Çakır'ı tebrik etmek lazım. Ben bu sezon performansını da yüzde 80 beğeniyorum.