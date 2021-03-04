Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında oynanan Süper Lig'in 28. hafta maçında Marcel Tisserand'ın performansı eleştirilere sebep oldu.
Mücadelenin 12. dakikasında Bünyamin'in uzun pasıyla Gökdeniz sağ kanattan ceza sahasına sokuldu. Ama Tisserand araya girdi.
Tisserand topu uzaklaştırmak isterken hatalı bir pas verdi ve Fredy ceza sahası yayı içinde topla buluştu. Fredy, çok sert bir vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi.
Tisserand'ın gol öncesi yaptığı bu hata sosyal medyadan en çok konuşulan konu oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, pozisyonla ilgili çok sayıda paylaşımda bulundu.
ERSUN YANAL TARİHE GEÇTİ!
Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Antalyaspor, kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisine ulaştı.
Ersun Yanal yönetimindeki Antalyaspor üst üste 12 maçı yenilgi almadan tamamladı
Antalyaspor geçen sezon da 11 maçlık yenilmezlik serisine ulaşmıştı. Ersun Yanal yönetimindeki Antalyaspor aynı zamanda Ziraat Türkiye Kupası'nda da yarı finale yükseldi.
Antalyaspor, geçen sezonun 18'inci haftasında iç sahada Göztepe'ye 3-0 mağlup olduktan sonra, oynadığı 11 maçta yenilgi yüzü görmedi.
Kırmızı beyazlılar, Denizlispor, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor, Sivasspor, Beşiktaş ve Rizespor'u yenerken, Konyaspor, Kayserispor, Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Gaziantep FK ile berabere kaldı. Akdeniz ekibi ligin 30'uncu haftasında sahasında son şampiyon Başakşehir'e 2-0 kaybederken 11 maçlık seri de bu şekilde sona erdi
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan puan aldı
Kırmızı beyazlı takım bu sezon 6-0 kaybedilen Hatayspor maçından sonra oynadığı 12 maçı kaybetmezken, 3 galibiyet ve 9 beraberlik alarak 18 puan topladı.
Akdeniz ekibi, Fatih Karagümrük, Göztepe ve Gençlerbirliği'ni mağlup ederken, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Konyaspor, Beşiktaş, Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve Başakşehir ile de berabere kaldı.
Antalyaspor 35 puanla 10. sırada yer alıyor. Akdeniz ekibi 29. haftada Kasımpaşa'yı evinde konuk edecek.