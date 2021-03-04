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  • Ersun Yanal tarihe geçti! Fenerbahçe-Antalyaspor maçında ilk yaşandı

Ersun Yanal tarihe geçti! Fenerbahçe-Antalyaspor maçında ilk yaşandı

Ersun Yanal tarihe geçti! Fenerbahçe-Antalyaspor maçında ilk yaşandı
04 Mart 2021 Perşembe

Fenerbahçe karşısında 1-1'lik skorla maçtan ayrılan Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal tarihe geçti.

<p>Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında oynanan Süper Lig'in 28. hafta maçında Marcel Tisserand'ın performansı eleştirilere sebep oldu.</p>
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Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında oynanan Süper Lig'in 28. hafta maçında Marcel Tisserand'ın performansı eleştirilere sebep oldu.

<p>Mücadelenin 12. dakikasında Bünyamin'in uzun pasıyla Gökdeniz sağ kanattan ceza sahasına sokuldu. Ama Tisserand araya girdi.</p>
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Mücadelenin 12. dakikasında Bünyamin'in uzun pasıyla Gökdeniz sağ kanattan ceza sahasına sokuldu. Ama Tisserand araya girdi.

<p>Tisserand topu uzaklaştırmak isterken hatalı bir pas verdi ve Fredy ceza sahası yayı içinde topla buluştu. Fredy, çok sert bir vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi.</p>
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Tisserand topu uzaklaştırmak isterken hatalı bir pas verdi ve Fredy ceza sahası yayı içinde topla buluştu. Fredy, çok sert bir vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi.

<p>Tisserand'ın gol öncesi yaptığı bu hata sosyal medyadan en çok konuşulan konu oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, pozisyonla ilgili çok sayıda paylaşımda bulundu.</p>
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Tisserand'ın gol öncesi yaptığı bu hata sosyal medyadan en çok konuşulan konu oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, pozisyonla ilgili çok sayıda paylaşımda bulundu.

<p><b>ERSUN YANAL TARİHE GEÇTİ!</b><br></p>
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ERSUN YANAL TARİHE GEÇTİ!

<p>Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Antalyaspor, kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisine ulaştı.</p>
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Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Antalyaspor, kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisine ulaştı.

<p> Ersun Yanal yönetimindeki Antalyaspor üst üste 12 maçı yenilgi almadan tamamladı</p>
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Ersun Yanal yönetimindeki Antalyaspor üst üste 12 maçı yenilgi almadan tamamladı

<p>Antalyaspor geçen sezon da 11 maçlık yenilmezlik serisine ulaşmıştı. Ersun Yanal yönetimindeki Antalyaspor aynı zamanda Ziraat Türkiye Kupası'nda da yarı finale yükseldi.</p>
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Antalyaspor geçen sezon da 11 maçlık yenilmezlik serisine ulaşmıştı. Ersun Yanal yönetimindeki Antalyaspor aynı zamanda Ziraat Türkiye Kupası'nda da yarı finale yükseldi.

<p>Antalyaspor, geçen sezonun 18'inci haftasında iç sahada Göztepe'ye 3-0 mağlup olduktan sonra, oynadığı 11 maçta yenilgi yüzü görmedi. </p>
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Antalyaspor, geçen sezonun 18'inci haftasında iç sahada Göztepe'ye 3-0 mağlup olduktan sonra, oynadığı 11 maçta yenilgi yüzü görmedi.

<p>Kırmızı beyazlılar, Denizlispor, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor, Sivasspor, Beşiktaş ve Rizespor'u yenerken, Konyaspor, Kayserispor, Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Gaziantep FK ile berabere kaldı. Akdeniz ekibi ligin 30'uncu haftasında sahasında son şampiyon Başakşehir'e 2-0 kaybederken 11 maçlık seri de bu şekilde sona erdi</p>
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Kırmızı beyazlılar, Denizlispor, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor, Sivasspor, Beşiktaş ve Rizespor'u yenerken, Konyaspor, Kayserispor, Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Gaziantep FK ile berabere kaldı. Akdeniz ekibi ligin 30'uncu haftasında sahasında son şampiyon Başakşehir'e 2-0 kaybederken 11 maçlık seri de bu şekilde sona erdi

<p><b>Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan puan aldı</b></p>
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Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan puan aldı

<p>Kırmızı beyazlı takım bu sezon 6-0 kaybedilen Hatayspor maçından sonra oynadığı 12 maçı kaybetmezken, 3 galibiyet ve 9 beraberlik alarak 18 puan topladı. </p>
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Kırmızı beyazlı takım bu sezon 6-0 kaybedilen Hatayspor maçından sonra oynadığı 12 maçı kaybetmezken, 3 galibiyet ve 9 beraberlik alarak 18 puan topladı.

<p>Akdeniz ekibi, Fatih Karagümrük, Göztepe ve Gençlerbirliği'ni mağlup ederken, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Konyaspor, Beşiktaş, Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve Başakşehir ile de berabere kaldı.</p>
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Akdeniz ekibi, Fatih Karagümrük, Göztepe ve Gençlerbirliği'ni mağlup ederken, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Konyaspor, Beşiktaş, Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve Başakşehir ile de berabere kaldı.

<p>Antalyaspor 35 puanla 10. sırada yer alıyor. Akdeniz ekibi 29. haftada Kasımpaşa'yı evinde konuk edecek.</p>
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Antalyaspor 35 puanla 10. sırada yer alıyor. Akdeniz ekibi 29. haftada Kasımpaşa'yı evinde konuk edecek.

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