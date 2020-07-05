Rıdvan Dilmen, NTV’de yayınlanan programda maça dair açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe'yi ağırlayan Fenerbahçe, geride kalan hafta oynanan BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklikle sahaya çıktı.
Tolgay Arslan ve Ferdi Kadıoğlu sahaya sürüldü
FERDİ KADIOĞLU YILDIZLAŞTI
Maçın ilk yarısını 2-0 önde kapatan Fenerbahçe'de iki golü de atan genç yıldız Ferdi Kadıoğlu parıl parıl parladı.
25. dakikada attığı golle takımını öne geçiren Ferdi Kadıoğlu, 45+2'de müthiş bir gol atarak adından söz ettirdi.
YANAL ŞANS VERMİYORDU
2018 yazında NEC Nijmegen'den 1.4 milyon Euro karşılığı transfer edilen Ferdi Kadıoğlu, teknik direktör Ersun Yanal'ın gözüne bir türlü girememiş ve uzun süre kadroya alınmamıştı.
20 yaşındaki futbolcu oyuna girdiği maçlarda ise gol veya asist katkısı yaptı. Bu sezon 4 gole ulaştı.
Ferdi Kadıoğlu, Göztepe maçında da 2 gol attı ve sosyal medyayı salladı.
RIDVAN DİLMEN: ŞENOL GÜNEŞ'İN ÇÖZMESİ LAZIM'
Futbol yorumculuğu yapan Rıdvan Dilmen, devre arasında Ferdiyle ilgili; 'Fenerbahçeliler bu akşamdan itibaren Ferdi Kadıoğlu'nu konuşacak.
Şenol Güneş'in A Milli Takım için Ferdi Kadıoğlu konusunu bir an önce çözmesi gerekiyor' yorumlarını yaptı.
Fenerbahçe taraftarları ve kamuoyu Ersun Yanal döneminde Ferdi Kadıoğlu'nun forma şansı bulamamasından yakınıyordu.
Ferdi Kadıoğlu'nun performansından sonra sosyal medyada Ersun Yanal'a sert eleştiriler yapıldı.
RIDVAN DİLMEN 'HASAN ALİ TAKIMDA KALMALI'
Ferdi Kadıoğlu Hollanda'nın genç milli takımlarında forma giymişti. A milli statüsünde henüz forma giymediği için tercihini değiştirme hakkına sahip.