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  • Ersun Yanal'a tepki! Rıdvan Dilmen'den Şenol Güneş'e flaş çağrı: 'Bir an önce çözmeli'

Ersun Yanal'a tepki! Rıdvan Dilmen'den Şenol Güneş'e flaş çağrı: 'Bir an önce çözmeli'

Ersun Yanal'a tepki! Rıdvan Dilmen'den Şenol Güneş'e flaş çağrı: 'Bir an önce çözmeli'
04 Temmuz 2020 Cumartesi

Fenerbahçe Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe'yi 2-1 ile geçti. Ferdi Kadıoğlu'nun parladığı gecede eski milli futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

<p>Rıdvan Dilmen, NTV’de yayınlanan  programda maça dair açıklamalarda bulundu. </p>
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Rıdvan Dilmen, NTV’de yayınlanan  programda maça dair açıklamalarda bulundu. 

<p>Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe'yi ağırlayan Fenerbahçe, geride kalan hafta oynanan BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklikle sahaya çıktı.</p>
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Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe'yi ağırlayan Fenerbahçe, geride kalan hafta oynanan BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklikle sahaya çıktı.

<p>Tolgay Arslan ve Ferdi Kadıoğlu sahaya sürüldü</p>
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Tolgay Arslan ve Ferdi Kadıoğlu sahaya sürüldü

<p><b>FERDİ KADIOĞLU YILDIZLAŞTI</b></p><p>Maçın ilk yarısını 2-0 önde kapatan Fenerbahçe'de iki golü de atan genç yıldız Ferdi Kadıoğlu parıl parıl parladı.</p>
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FERDİ KADIOĞLU YILDIZLAŞTI

Maçın ilk yarısını 2-0 önde kapatan Fenerbahçe'de iki golü de atan genç yıldız Ferdi Kadıoğlu parıl parıl parladı.

<p><span >25. dakikada attığı golle takımını öne geçiren Ferdi Kadıoğlu, 45+2'de müthiş bir gol atarak adından söz ettirdi.</span><br></p>
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25. dakikada attığı golle takımını öne geçiren Ferdi Kadıoğlu, 45+2'de müthiş bir gol atarak adından söz ettirdi.

<p><b>YANAL ŞANS VERMİYORDU</b></p><p>2018 yazında NEC Nijmegen'den 1.4 milyon Euro karşılığı transfer edilen Ferdi Kadıoğlu, teknik direktör Ersun Yanal'ın gözüne bir türlü girememiş ve uzun süre kadroya alınmamıştı.</p>
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YANAL ŞANS VERMİYORDU

2018 yazında NEC Nijmegen'den 1.4 milyon Euro karşılığı transfer edilen Ferdi Kadıoğlu, teknik direktör Ersun Yanal'ın gözüne bir türlü girememiş ve uzun süre kadroya alınmamıştı.

<p>20 yaşındaki futbolcu oyuna girdiği maçlarda ise gol veya asist katkısı yaptı. Bu sezon 4 gole ulaştı.</p>
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20 yaşındaki futbolcu oyuna girdiği maçlarda ise gol veya asist katkısı yaptı. Bu sezon 4 gole ulaştı.

<p>Ferdi Kadıoğlu, Göztepe maçında da 2 gol attı ve sosyal medyayı salladı.</p>
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Ferdi Kadıoğlu, Göztepe maçında da 2 gol attı ve sosyal medyayı salladı.

<p><b>RIDVAN DİLMEN: ŞENOL GÜNEŞ'İN ÇÖZMESİ LAZIM'</b><br></p><p><br></p>
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RIDVAN DİLMEN: ŞENOL GÜNEŞ'İN ÇÖZMESİ LAZIM'


<p>Futbol yorumculuğu yapan Rıdvan Dilmen, devre arasında Ferdiyle ilgili; 'Fenerbahçeliler bu akşamdan itibaren Ferdi Kadıoğlu'nu konuşacak.</p>
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Futbol yorumculuğu yapan Rıdvan Dilmen, devre arasında Ferdiyle ilgili; 'Fenerbahçeliler bu akşamdan itibaren Ferdi Kadıoğlu'nu konuşacak.

<p>Şenol Güneş'in A Milli Takım için Ferdi Kadıoğlu konusunu bir an önce çözmesi gerekiyor' yorumlarını yaptı.</p>
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Şenol Güneş'in A Milli Takım için Ferdi Kadıoğlu konusunu bir an önce çözmesi gerekiyor' yorumlarını yaptı.

<p>Fenerbahçe taraftarları ve kamuoyu Ersun Yanal döneminde Ferdi Kadıoğlu'nun forma şansı bulamamasından yakınıyordu. </p>
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Fenerbahçe taraftarları ve kamuoyu Ersun Yanal döneminde Ferdi Kadıoğlu'nun forma şansı bulamamasından yakınıyordu. 

<p>Ferdi Kadıoğlu'nun performansından sonra sosyal medyada Ersun Yanal'a sert eleştiriler yapıldı.</p>
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Ferdi Kadıoğlu'nun performansından sonra sosyal medyada Ersun Yanal'a sert eleştiriler yapıldı.

<p><b>RIDVAN DİLMEN 'HASAN ALİ TAKIMDA KALMALI'</b><br></p>
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RIDVAN DİLMEN 'HASAN ALİ TAKIMDA KALMALI'

<p>Ferdi Kadıoğlu Hollanda'nın genç milli takımlarında forma giymişti. A milli statüsünde henüz forma giymediği için tercihini değiştirme hakkına sahip.</p>
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Ferdi Kadıoğlu Hollanda'nın genç milli takımlarında forma giymişti. A milli statüsünde henüz forma giymediği için tercihini değiştirme hakkına sahip.

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