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'DAHA İYİ YERLERE GELECEĞİZ'





'Doğru neyse o. Yapmadığım, kazanmadığım bir şeyin harcamanın manası yok. Parayı bulunca Mendy, Onuachu, Pepe gibi transferleri yapmaya devam edeceğim. Çok daha şey var ama bazı şeyleri konuşmak istemiyorum. Şu muydu yapmam gereken; Ertuğrul Doğan 100 milyon euro buldu, karşılıksız bu parayı soktu, 100 milyon euro'yu harcayıp efsane başkan olmak mı doğru. 'En büyük başkan bizim başkan', ben böyle başkan olmak istemiyorum. Kulübüme kalıcı bir ekonomi kazandırırsam, Trabzonspor akademisi kazandırırsam, Trabzonspor Koleji'ni yaptıktan sonra bu borçları sıfırlayıp şampiyon olmak istiyorum. Ben de tribünlerden geldim, 100'lerce deplasmana gittim. Yönetici olarak son 7 yılda her sıkıntıyı gördük. Daha da göreceğiz. Hiç problem yok. Hiçbir şeye eyvallahımız yok, hiçbir şeyi alttan almayız. Ancak, bunun doğru yöntem olduğunu düşünmüyorum. Kimse karşılıksız bulduğum parayı harcadım diye beni suçlayamazdı ama ben yüzde 10'unu harcadım sadece. Borçları ödedim. Ödenmezse ilerideki yıllarda Trabzonspor falsoya gidecekti. Ben bunu yapmadım. Yapmadığım için gayet iyi yaptım. İş dönüp geliyor saha sonuçlarına. Biz sezonu en kötü 3'üncü bitirmek, Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Sakatlıklar düzelince, eksikler gelince, yeni transferler de eklenince daha iyi yerlere gideceğiz.'