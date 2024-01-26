'BİRLİK OLMALIYIZ'
Ertuğrul Doğan yaptığı açıklamada, 'Trabzonspor birlik olmak zorundadır. Klişe olarak söylemiyorum. Trabzonspor'un, Trabzonsporlu'nun kendinden başka dostu yok. Bu sadece Ertuğrul Doğan'ın problemi değil, 35-40 yılın problemleriyle uğraşıyoruz.' dedi.
'KABUL ETMEK ZORUNDAYIZ'
Ertuğrul Doğan, 'Tabii ki eleştiriler olacak. Özellikle Trabzonspor Kulübü başkanıysanız bundan daha doğal bir şey olamaz. Kabul etmek zorundayız. Bu mücadeleyi taraftarımızla vermek, Trabzonspor bir olmak, birlik olmak zorunda. Bunu sadece yönetimin tek başına başarması mümkün değil. Son maçta kadromuzda çok önemli eksikler vardı. Trabzonspor şu an ligde 3. sırada ve Avrupa hedefinden uzaklaşmış değil. Hiçbirimiz, ne hocamız ne ben ne yönetim sonuçları kabullenmiyor. Bunlar telafi edebileceğimiz kayıplar. Hocamız geldiğinde belirlediğimiz hedefinde dışında değiliz. Bu hedefe ulaşmak için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz.' ifadelerini kullandı.
'EN BÜYÜK HAYALİM ŞAMPİYONLUK'
Maddi problemlerle karşı karşıya olduklarını belirten Ertuğrul Doğan, 'Şu an çok önemli maddi problemlerin içinden geçiyoruz. Trabzonspor camiasının gücüne ihtiyacımız var. Biz asla geldiğimiz günden beri prensiplerimizinden, mali disiplinden vazgeçmeden bunu yönetmek zorundayız. Bunun sözünü vermiştik. Bu sadece Trabzonspor'un değil Türk futbolunun problemi. Biz bu sorunlardan çıkmak istiyoruz. Trabzonspor camiasının bunu başaracak gücü vardır. Trabzonspor birlik olmak zorundadır. Klişe olarak söylemiyorum. Trabzonspor'un, Trabzonsporlu'nun kendinden başka dostu yok. Bu sadece Ertuğrul Doğan'ın problemi değil, 35-40 yılın problemleriyle uğraşıyoruz. Gelen herkes Trabzonsporlu, fayda katmak için geliyor. Hepsinin Trabzonsporluluğuna kefilim ama geldiğimiz noktada durum ortada. Herkes iyi niyetli ama geldiğimiz noktadan herkes yüzde yüz emin olsun. Biz aldığımız noktadan çıkarmak, Trabzonspor'u yönetilebilir olmaya çalışıyoruz. Sabah 9, akşam saatin nereye gittiğini bilmiyoruz. Yönetim inanılmaz bir gayretle bu işin peşinden koşuyor. Yaptığımız işlerle mütevazı konuşmak istemiyorum. Biz çok önemli ekonomik hamleler yapıyoruz. Trabzonspor'dan herkes bahsediyor. 'Yılın başında bu transferler'... Yahu arkadaşım, sevgili Trabzonsporlular, değerli kardeşlerim... Bunu benden daha fazla isteyecek bir Trabzonsporlu yok. Aynı seviyededir isteğimiz. Benim en büyük hayalim Trabzonspor ile şampiyonluk yaşamak. Ben geldiğimde Trabzonspor'un stadyum sponsoru bile yoktu. Yıllardır yoktu. Biz geldiğimiz zaman oyuncularına 3.5-4 ay maaş ödeyemez, serbest kalma sınırına gelmiş, tamamına yakını ihtar çekmiş, 2 gün sonra serbest kalacak pozisyondaydı.' ifadelerini kullandı.
'NASIL TRANSFER YAPAYIM!'
Transfer ile ilgili Ertuğrul Doğan, 'Bir Trabzonsporlu olarak takımımı göz göre göre bu anlaşmaları yapmadan nasıl bir transfer hamlesinin içine girip sıkıntıya sokabilirdim. Ben böyle bir şeyin altına asla ve asla imza atmayacağım. Türk futbol tarihindeki en büyük stadyum sponsorluğunu yaptık. Bir sürü sponsorluk anlaşması yaptım. 130 milyon euro, bakın rakam az geliyor belki, Şubat 15 itibarıyla ödeyeceğimiz rakam 130 milyon euro olacak. 130 milyon euro'dan bahsediyorum 8 ayda. Bunun Türk futbolunda örneği yok. 100 milyon euro'su karşılıksız, Trabzonspor'a dönüşü olmayacak. 30 milyon euro'ya yakın yönetici desteği. Çok önemli gayrımenkul projeleri devam ediyor, imza aşamasına getirdiğimiz Kartal projesi var.' şeklinde konuştu.
'TAVİZ VERMEYECEĞİM'
Ertuğrul Doğan, 'Ben bu hamleleri yaptıktan sonra transfer şansı oldu ve Mendy, Pepe, Onuachu transferleri yaptık. Bundan sonra yapacağımız transferler... Ben öncelikle Trabzonspor'un ekonomisini kurtarmak zorundayım. Bu benim boynumun borcu. Yoksa insanların karşısına geçip rahat söyleyemem. Benim Trabzonsporluluğum buna izin vermez, ben bu camiaya bunu yapmam. Olmaz. Asla bu konuda taviz vermeyeceğim. Kim ne derse desin. Hiç önemli değil. Trabzonspor ekonomik istikrarını sürdürmek zorunda. Trabzonspor şunu yapacak; net söylüyorum, ben bu ekonomik planlamayı yapıp, Kartal'ı yapıp, iki gayrımenkul projesini yaptıktan sonra Pepe, Mendy, Onuachu gibi arkadaşları kadroya katacağım. Önümüzdeki süreçte bunları yapacağım. Çok önemli sıkıntılarla karşı karşıyayız. Nijerya'da 4 santrfor sakatlandı, Onuachu çağrıldı. Pepe bugüne kadar hiç milli takıma çağrılmamış, başkası çağrılacakken o çağrıldı. Bir sürü sıkıntı var. Ayrılmak isteyen oyuncular oldu. Yolları ayırmaya devam ediyoruz. Trabzonspor formasına aşık oyuncularla yoluna devam edecek. Üzerine basarak söylüyorum. Trabzonspor başkanlık makamı eleştiriye açıktır. Saygım var. Herkesin Trabzonsporluluğuna saygım var. Tüm eleştirilere cevap verecek akla sahibiz. Ben Trabzonspor başkanıyken Trabzonspor'u ekonomik uçuruma atmayacağım.' ifadelerini kullandı.
ABDÜLKADİR ÖMÜR, TRANSFER
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Abdülkadir Ömür için ise 'Abdülkadir Ömür ayrılmak istediğini söyledi. Trabzonspor'un çıkarlarına uygun bir teklif getirirse ayrılacak. Şu an olan tekliflere Abdülkadir gitmek istemiyor. Dolayısıyla şu an konu ortada.' sözlerini sarf etti.
'TRABZON'UN EVLADIYIZ'
Ynalış yapılan transferlerden dolayı yıkıldıklarını söyleyen Doğan, 'Biz Trabzon'un evladıyız, Trabzon'da doğmuş büyümüş biri olarak bunları yapmak zorundayım. Sponsorlukları buldukça önemli transferleri yapmaya devam edeceğiz. Şampiyon olduk. Ancak, altımız yapılanmamız ekonomimiz hazır olmadığı için yanlış yapılan transferlerde yıkıldık. Ekonomimiz, yapılanmamız, gelirlerimiz hazır değildi. Trabzonspor'un 1 TL geliri yok. Açıkta temlik dışında duran 1 TL geliri yok. Ben bunu bilerek bu işlerin altına girdim, bu yükü sırtlandım. İtirazım, hayıflanmam yok. Ben bu gerçekleri biliyordum. Bu gerçeklere göre davranılması gerekiyor. Bu 35-40 yıllık problemlerdir. Ben maddi bir şey beklemiyorum, zaten görmedim. Ellerimizle kazıyarak, koşturarak bulduk, ortaya koyduk ve yaptık. Bunda hiç mütevazı olmayacağım. Buna benzer bir para girişi, bu kadar kısa zamanda Türk futbol tarihinde yok. Bunlara rağmen eksikler, hatalar var mı, muhakkak var ama Trabzonspor'a yanlışımız olmaz.' dedi.
'PARALARI BULMAMIZ LAZIM'
Maaşları ve borçları ödeyecek parayı bulmaları gerektiğini söyleyen Doğan, 'Bu borçları, maaşları ödeyecek paraları bulmak zorundayız. Sahada ağırlığını koyabilecek, herkesin konuşacağı isimleri Trabzonspor'a katmak zorundayız. Çünkü bu show business. İşi en zor yönetimlerden biriyiz, çünkü hepsini yapmak zorundayız. Deplasmana gittiğimde aldığım para, yenersem kiraladığım uçağın parasını karşılamıyor. Biz geldiğimizde euro 19 liraydı, şu an 34 lirayı konuşuyoruz, belki yıl sonunda 40 lirayı konuşacağız. Allah göstermesin, kötü şeyleri konuşmak zorunda kalmayalım. Biz bu paraları içeri sokamasak, Trabzonspor'un borcu için hangi rakamları konuşuyoruz, düşünelim. 4 milyar TL borcun faizi 2 milyar. Her geçen gün kur baskısı. Trabzonspor kendini kollamak zorunda.' açıklamasını yaptı.
'VAHLANACAK HALİMİZ YOK'
Ertuğrul Doğan, 'Ahlanacak vahlanacak durum yok. Üst üste 2 mağlubiyet ister miyiz! İşimizden gücümüzden sağlığımızdan olduk. Sabah akşam bunun sıkıntısıyla yaşıyoruz. Durumun nereden kaynaklandığını biliyoruz. Bizler, hocamız, takım da rahatsız. Transferde görüştüğümüz oyuncuları alınca farklı bir hikaye konuşacağız. Benim maddi desteğe değil camiamın manevi desteğine ihtiyacım var. Bu şehrin çocuğunun buna ihtiyacı var. Anlatamayacağım, hesap veremeyeceğim konu yok. Tüm kurulları anbean bilgilendiriyoruz. Her şey dönüyor dolaşıyor sahadaki sonuca geliyor. Ben memnun muyum, değilim. Hoca da değil, oyuncular da değil.' şeklinde konuştu.
'DAHA İYİ YERLERE GELECEĞİZ'
'Doğru neyse o. Yapmadığım, kazanmadığım bir şeyin harcamanın manası yok. Parayı bulunca Mendy, Onuachu, Pepe gibi transferleri yapmaya devam edeceğim. Çok daha şey var ama bazı şeyleri konuşmak istemiyorum. Şu muydu yapmam gereken; Ertuğrul Doğan 100 milyon euro buldu, karşılıksız bu parayı soktu, 100 milyon euro'yu harcayıp efsane başkan olmak mı doğru. 'En büyük başkan bizim başkan', ben böyle başkan olmak istemiyorum. Kulübüme kalıcı bir ekonomi kazandırırsam, Trabzonspor akademisi kazandırırsam, Trabzonspor Koleji'ni yaptıktan sonra bu borçları sıfırlayıp şampiyon olmak istiyorum. Ben de tribünlerden geldim, 100'lerce deplasmana gittim. Yönetici olarak son 7 yılda her sıkıntıyı gördük. Daha da göreceğiz. Hiç problem yok. Hiçbir şeye eyvallahımız yok, hiçbir şeyi alttan almayız. Ancak, bunun doğru yöntem olduğunu düşünmüyorum. Kimse karşılıksız bulduğum parayı harcadım diye beni suçlayamazdı ama ben yüzde 10'unu harcadım sadece. Borçları ödedim. Ödenmezse ilerideki yıllarda Trabzonspor falsoya gidecekti. Ben bunu yapmadım. Yapmadığım için gayet iyi yaptım. İş dönüp geliyor saha sonuçlarına. Biz sezonu en kötü 3'üncü bitirmek, Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Sakatlıklar düzelince, eksikler gelince, yeni transferler de eklenince daha iyi yerlere gideceğiz.'
'ÇOK BÜYÜK DEĞİŞİM OLACAK'
'Önümüzdeki dönemde Trabzonspor'da çok büyük değişim yaşanacak. Belirlediğimiz genç ve yetenekli, herkesin tanıdığı oyuncularla görüşmeye devam ediyoruz. İstediğimiz rakamlara gelince içeri katacağız. Olmazsa hiç katmayacağım, olursa 4-5 tane katacağım. Hepsiyle görüşmelerimiz devam ediyor. Sağ bek, iki orta saha, santfor konusu var, hocamızın talepleri var. Trabzonspor scout ekibi 7-8 aydır aralıksız çalışıyor. 2-3 oyuncuyla alakalı hem teknik ekibin hem gözlemcilerin raporları okeylendi. Kulüpleriyle görüşüyoruz. Her anımız bu işle. Artık uykuyu unuttuk. Laf olsun diye söylemiyorum. Her şey Trabzonspor'a feda olsun. Sıkıntı yok. Maddi de hiçbir şey istemiyorum. Bana da değil hocamıza ve takımıza sahip çıkın, yanında olun. Trabzonspor tam kadro sahadaysa gerekeni yapıyor. Sıkıntıya düşünce yanımızda olun. Bir kardeşleri olarak Trabzonsporlu taraftarlardan bunu rica ediyorum.'