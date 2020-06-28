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KORUYUCU ELBİSE ÜRETİYORLAR

Başta Almanya ve Avrupa ülkeleri olmak üzere salgın nedeniyle meydana gelen ölümlerden dolayı en fazla ihtiyaç duyulan ürünlerden ceset torbası ve doktorlar için tek kullanımlık koruyucu elbiseler üreten fabrikanın günlük kapasitesi 5 ile 6 bin arasında değişiyor.