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  • Erzuzurumspor-Beşiktaş maçı sonrası Yılmaz Vural patladı! 'Gözümün önünde oldu, bu kadar ucuz değil'

Erzuzurumspor-Beşiktaş maçı sonrası Yılmaz Vural patladı! 'Gözümün önünde oldu, bu kadar ucuz değil'

Erzuzurumspor-Beşiktaş maçı sonrası Yılmaz Vural patladı! 'Gözümün önünde oldu, bu kadar ucuz değil'
11 Nisan 2021 Pazar

Erzurumspor-Beşiktaş karşılaşmasında kazanan 4-2'lik skorla Beşiktaş oldu. Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural maç sonu sert açıklamalarda bulundu.

<p>Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la deplasmanda karşılaştı. <br></p>
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Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la deplasmanda karşılaştı.

<p> Ligde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 33. haftada Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yendi. <br></p>
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Ligde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 33. haftada Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yendi.

<p> 67 puanı bulunan lider Beşiktaş, ikinci Fenerbahçe'nin 4, üçüncü Galatasaray'ın ise 6 puan önünde bulunuyor. Ligde 6 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 yenilgiyle 28 puan toplayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 20. sırada yer alıyor.</p>
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67 puanı bulunan lider Beşiktaş, ikinci Fenerbahçe'nin 4, üçüncü Galatasaray'ın ise 6 puan önünde bulunuyor. Ligde 6 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 yenilgiyle 28 puan toplayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 20. sırada yer alıyor.

<p>Beşiktaş, deplasmanda Erzurumspor'u 4-2 mağlup ederek şampiyonluk yarışında önemli bir avanta elde etti.<br></p>
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Beşiktaş, deplasmanda Erzurumspor'u 4-2 mağlup ederek şampiyonluk yarışında önemli bir avanta elde etti.

<p>Karşılaşma sonrası Erzurumspor kanadında isyan vardı...</p>
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Karşılaşma sonrası Erzurumspor kanadında isyan vardı...

<p>Erzurumspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, 4-2 kaybettikleri Beşiktaş mücadelesini değerlendirdi.</p>
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Erzurumspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, 4-2 kaybettikleri Beşiktaş mücadelesini değerlendirdi.

<p>Yılmaz Vural'ın maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:</p>
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Yılmaz Vural'ın maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

<p>Bir hakem hatasıyla, hakemin es geçtiği bir pozisyonla maçı kaybettik. Tam da benim gözümün önünde... Yan hakemin gözü önünde...</p>
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Bir hakem hatasıyla, hakemin es geçtiği bir pozisyonla maçı kaybettik. Tam da benim gözümün önünde... Yan hakemin gözü önünde...

<p>Hakem diyor kİ 'E top size geçti...' Hayır, top bize geçmedi. Öyle avantaj mı olur!</p>
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Hakem diyor kİ 'E top size geçti...' Hayır, top bize geçmedi. Öyle avantaj mı olur!

<p>4. hakem de orada. Uyarın kardeşim! Bu VAR niye var! Burada da herkesin çoluğu çocuğu var. Bu iş bu kadar ucuz değil. Dikkat etsinler...</p>
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4. hakem de orada. Uyarın kardeşim! Bu VAR niye var! Burada da herkesin çoluğu çocuğu var. Bu iş bu kadar ucuz değil. Dikkat etsinler...

<p>Golleri yedik ve cevap verdik. Çok net pozisyonlarımız var. Bu bir sonuç oyunu. Gol atacaksın.</p>
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Golleri yedik ve cevap verdik. Çok net pozisyonlarımız var. Bu bir sonuç oyunu. Gol atacaksın.

<p> Beşiktaş'ın birçok oyuncusunu kilitledik. Onlar golleri attılar, biz atamadık. </p>
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Beşiktaş'ın birçok oyuncusunu kilitledik. Onlar golleri attılar, biz atamadık.

<p>Cenk Tosun benim kardeşimdir. Çok üzüldüm. Umarım sağlığına geri kavuşur.</p>
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Cenk Tosun benim kardeşimdir. Çok üzüldüm. Umarım sağlığına geri kavuşur.

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