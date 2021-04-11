Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la deplasmanda karşılaştı.
Ligde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 33. haftada Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yendi.
67 puanı bulunan lider Beşiktaş, ikinci Fenerbahçe'nin 4, üçüncü Galatasaray'ın ise 6 puan önünde bulunuyor. Ligde 6 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 yenilgiyle 28 puan toplayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 20. sırada yer alıyor.
Beşiktaş, deplasmanda Erzurumspor'u 4-2 mağlup ederek şampiyonluk yarışında önemli bir avanta elde etti.
Karşılaşma sonrası Erzurumspor kanadında isyan vardı...
Erzurumspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, 4-2 kaybettikleri Beşiktaş mücadelesini değerlendirdi.
Yılmaz Vural'ın maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:
Bir hakem hatasıyla, hakemin es geçtiği bir pozisyonla maçı kaybettik. Tam da benim gözümün önünde... Yan hakemin gözü önünde...
Hakem diyor kİ 'E top size geçti...' Hayır, top bize geçmedi. Öyle avantaj mı olur!
4. hakem de orada. Uyarın kardeşim! Bu VAR niye var! Burada da herkesin çoluğu çocuğu var. Bu iş bu kadar ucuz değil. Dikkat etsinler...
Golleri yedik ve cevap verdik. Çok net pozisyonlarımız var. Bu bir sonuç oyunu. Gol atacaksın.
Beşiktaş'ın birçok oyuncusunu kilitledik. Onlar golleri attılar, biz atamadık.
Cenk Tosun benim kardeşimdir. Çok üzüldüm. Umarım sağlığına geri kavuşur.