3 / 13



KİMSE NORMAL BİR DÜZEN BEKLEMEMELİ

Şu an, küçük bir esnaf için hiçbir şey normal değil. Bir yatırımcı, bir işçi, bir memur... Kimse için normal değil. Futbol dünyasındaki emekçiler ve sporcular normal şartlarda bir müsabaka düzeni beklememeli. Olağan dışı şartlarda müsabaka düzenleri oluşacak.