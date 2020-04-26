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Eski Fenerbahçeli'den mesaj! 'Löw uzak bir isim değil'

Eski Fenerbahçeli'den mesaj! 'Löw uzak bir isim değil'
26 Nisan 2020 Pazar

Futbol yorumcusu Önder Özen, beIN Manşet programında gündemi değerlendirdi.

<p>Futbol yorumcusu Önder Özen, beIN Manşet programında gündemi değerlendirdi.</p>
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Futbol yorumcusu Önder Özen, beIN Manşet programında gündemi değerlendirdi.

<p><strong>ANTALYA'DA OYNANMASI MÜMKÜN DEĞİL</strong></p><p>3 stat, 72 maç kolay değil, olmaz. Bir tesiste antrenman yapılırken bile sahanın ne kadar yıprandığını biliyoruz, o sebeple Antalya'da oynatmak mümkün değil gibi gözüküyor.</p>
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ANTALYA'DA OYNANMASI MÜMKÜN DEĞİL

3 stat, 72 maç kolay değil, olmaz. Bir tesiste antrenman yapılırken bile sahanın ne kadar yıprandığını biliyoruz, o sebeple Antalya'da oynatmak mümkün değil gibi gözüküyor.

<p><strong>KİMSE NORMAL BİR DÜZEN BEKLEMEMELİ</strong></p><p>Şu an, küçük bir esnaf için hiçbir şey normal değil. Bir yatırımcı, bir işçi, bir memur... Kimse için normal değil. Futbol dünyasındaki emekçiler ve sporcular normal şartlarda bir müsabaka düzeni beklememeli. Olağan dışı şartlarda müsabaka düzenleri oluşacak.</p>
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KİMSE NORMAL BİR DÜZEN BEKLEMEMELİ

Şu an, küçük bir esnaf için hiçbir şey normal değil. Bir yatırımcı, bir işçi, bir memur... Kimse için normal değil. Futbol dünyasındaki emekçiler ve sporcular normal şartlarda bir müsabaka düzeni beklememeli. Olağan dışı şartlarda müsabaka düzenleri oluşacak.

<p><strong>HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK</strong></p><p>Bütün dünya yeni bir düzene geçti. Futbol da yeni bir düzene geçecek. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Futbolun oynanması için önlemler alınacak. Bilim Kurulu ne önlemler alıyorsa, adım adım izlenmesi zorunlu.</p>
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HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK

Bütün dünya yeni bir düzene geçti. Futbol da yeni bir düzene geçecek. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Futbolun oynanması için önlemler alınacak. Bilim Kurulu ne önlemler alıyorsa, adım adım izlenmesi zorunlu.

<p><strong>KRİZLER FIRSATA ÇEVRİLEBİLİR</strong></p><p>Ekonomik anlamdaki sıkıntıların miladı koronavirüs süreci değil. Kulüplerin borç kalemlerinin eskiden kalma, çok çeşitli olduğunu biliyoruz. Krizler, fırsata çevrilebilir. Bir milat olabilir.</p>
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KRİZLER FIRSATA ÇEVRİLEBİLİR

Ekonomik anlamdaki sıkıntıların miladı koronavirüs süreci değil. Kulüplerin borç kalemlerinin eskiden kalma, çok çeşitli olduğunu biliyoruz. Krizler, fırsata çevrilebilir. Bir milat olabilir.

<p><strong>BU BİR MİLAT OLABİLİR</strong></p><p>Bugün altyapılarda çocuklar, hem antrenman hem müsabaka için inanılmaz yol tepmek zorunda kalıyorlar. Eğer bu yapısal sorunla yüzleşip, kabul edip, buna bir çözüm ararsak, bir milat olabilir.</p>
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BU BİR MİLAT OLABİLİR

Bugün altyapılarda çocuklar, hem antrenman hem müsabaka için inanılmaz yol tepmek zorunda kalıyorlar. Eğer bu yapısal sorunla yüzleşip, kabul edip, buna bir çözüm ararsak, bir milat olabilir.

<p><strong>JOACHIM LÖW UZAK BİR İSİM DEĞİL</strong></p><p>Joachim Löw, bizim için çok uzak bir isim değil. Fenerbahçe ve Adanaspor'da çalıştı, dünya şampiyonu bir teknik adam. Onun, Fenerbahçe döneminde birlikte çalıştığı yardımcısı, Alman Futbol Federasyonu'nun eğitim departmanının şef antrenörü.</p>
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JOACHIM LÖW UZAK BİR İSİM DEĞİL

Joachim Löw, bizim için çok uzak bir isim değil. Fenerbahçe ve Adanaspor'da çalıştı, dünya şampiyonu bir teknik adam. Onun, Fenerbahçe döneminde birlikte çalıştığı yardımcısı, Alman Futbol Federasyonu'nun eğitim departmanının şef antrenörü.

<p><strong>ALMANYA YOL GÖSTERİCİ OLABİLİR</strong></p><p>2005'te Löw'ün yardımcısının önderliğinde gerçekleşen yapılanmayı ve organizasyonu, Alman Futbol Federasyonu'nun kulüplere biraz da dayatmayla kabul ettirdiği taslakları okudum ve çok etkilendim. Bizim için yol gösterici olabilir.</p>
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ALMANYA YOL GÖSTERİCİ OLABİLİR

2005'te Löw'ün yardımcısının önderliğinde gerçekleşen yapılanmayı ve organizasyonu, Alman Futbol Federasyonu'nun kulüplere biraz da dayatmayla kabul ettirdiği taslakları okudum ve çok etkilendim. Bizim için yol gösterici olabilir.

<p><strong>ETKİLENMEYİ KABUL ETMELİLER</strong></p><p>Eğer ekonomik olarak, işçi, memur, madenci, yatırımcı, tüccar etkilenmişse, futbolcu da etkilenecek. Futbolcuların bunu kabul etmesi gerekiyor.</p>
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ETKİLENMEYİ KABUL ETMELİLER

Eğer ekonomik olarak, işçi, memur, madenci, yatırımcı, tüccar etkilenmişse, futbolcu da etkilenecek. Futbolcuların bunu kabul etmesi gerekiyor.

<p><strong>POZİTİF YAKLAŞMALARI GEREKİR</strong></p><p>Özellikle kaymak tabakadaki futbolcuların kabul etmesi gerekiyor. 3. Lig'deki oyunculardan bahsetmiyorum, oradaki zaten kıt-kanaat hayatını idame ettiriyor. Süper Lig'deki oyuncuların mutlaka pozitif bir yaklaşım göstermesi gerekiyor.</p>
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POZİTİF YAKLAŞMALARI GEREKİR

Özellikle kaymak tabakadaki futbolcuların kabul etmesi gerekiyor. 3. Lig'deki oyunculardan bahsetmiyorum, oradaki zaten kıt-kanaat hayatını idame ettiriyor. Süper Lig'deki oyuncuların mutlaka pozitif bir yaklaşım göstermesi gerekiyor.

<p><strong>PATRON İFLAS ETMEMELİ</strong></p><p>Profesyonel futbolcunun, basketbolcunun benzer veya yakın kontratları alabilmesi için kulüplerin yani patronun, sağlıklı hayatına devam edebilmesi şart. Patron, iflas etmemeli. Kulüp tuş olursa, oyuncu da tuş olacak.</p>
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PATRON İFLAS ETMEMELİ

Profesyonel futbolcunun, basketbolcunun benzer veya yakın kontratları alabilmesi için kulüplerin yani patronun, sağlıklı hayatına devam edebilmesi şart. Patron, iflas etmemeli. Kulüp tuş olursa, oyuncu da tuş olacak.

<p><strong>ACELE ETTİLER</strong></p><p><strong>Hollanda'da alınan sezon iptali kararı hakkında Önder Özen:</strong> 'Bence acele ettiler. Buna gerek yoktu. Gelişmeleri takip edip bir karar vermek daha doğru olurdu. Bu telaşı doğru bulmadım, hiç de yakışıklı bir durum değil.'</p>
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ACELE ETTİLER

Hollanda'da alınan sezon iptali kararı hakkında Önder Özen: 'Bence acele ettiler. Buna gerek yoktu. Gelişmeleri takip edip bir karar vermek daha doğru olurdu. Bu telaşı doğru bulmadım, hiç de yakışıklı bir durum değil.'

<p><strong>MERİH RİSKE GİRMİYOR</strong></p><p><strong>Merih Demiral-Barcelona iddiaları hakkında Önder Özen:</strong> 'Barcelona seviyesi topla oynama adına çok farklı. Merih'te şunu gözlüyorum; son derece sade, alıp yanına veya en uygun seçeneğe oynayan bir oyuncu. Riske girmiyor toplarda.</p>
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MERİH RİSKE GİRMİYOR

Merih Demiral-Barcelona iddiaları hakkında Önder Özen: 'Barcelona seviyesi topla oynama adına çok farklı. Merih'te şunu gözlüyorum; son derece sade, alıp yanına veya en uygun seçeneğe oynayan bir oyuncu. Riske girmiyor toplarda.

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