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İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Ramazan Şengül, “Burada çok yüksek gaz basıncı var. Burada hayvanlar burayı soluduğu zaman, çevresinde durduğu zaman ölüyor. Yıllardır böyle. Bu güne kadar hiç gelip soran olmadı. Duyduğumuza göre Osmanlıdan kalma bir yapı. Burada ziyaret olarak geçiyor. Buraya gelen her türlü canlı kuyunun orada ölüyor. Biz de kapağını sürekli kapalı tutuyoruz. Burası hiç araştırılmadı. İnşallah sahip çıkılıp mahallemize kazandırılır” diye konuştu.