3 / 27



EUFOR Komutanı Tümgeneral Helmut Habermayer, burada yaptığı konuşmada, daha güvenli ve istikrarlı bir ortamın sağlanmasında gerekli desteği vermek için yeterince güçlü olduklarını belirterek, 'Zorluklar karşısında cevap vermeye hazırız ancak askeri güç, her zaman için en son seçenek olmalıdır.' dedi.