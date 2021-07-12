İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Temmuz 2021 Pazartesi / 2 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6577
  • EURO
    10,2916
  • ALTIN
    504.177
  • BIST100
    1378.28
  • Haberler
  • >
  • Foto Galeri
  • >
  • EURO 2020 finali sonrası Saka, Rashford ve Sancho'ya iğrenç saldırı

EURO 2020 finali sonrası Saka, Rashford ve Sancho'ya iğrenç saldırı

EURO 2020 finali sonrası Saka, Rashford ve Sancho'ya iğrenç saldırı
12 Temmuz 2021 Pazartesi

EURO 2020 finalinde İtalya'ya kaybeden İngiltere'de, futbolcular Rashford, Sancho ve Saka maçın ardından iğrenç bir saldırının hedefi oldu.

<p><b>Avrupa Şampiyonası </b>finalinde <b>İtalya</b>, normal süresi 1-1 biten maçta <b>İngiltere</b>'yi penaltılarla devirerek kupaya uzanmıştı.</p>
1
/
16

Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya, normal süresi 1-1 biten maçta İngiltere'yi penaltılarla devirerek kupaya uzanmıştı.

<p>İngiltere adına son üç penaltıyı kullanan <b>Bukayo Saka, Marcus Rashford </b>ve <b>Jadon Sancho</b> sosyal medyada ırkçıların çirkin sözlerine maruz kaldı.</p>
2
/
16

İngiltere adına son üç penaltıyı kullanan Bukayo Saka, Marcus Rashford ve Jadon Sancho sosyal medyada ırkçıların çirkin sözlerine maruz kaldı.

<p><b>Rashford</b>'un penaltısı direkten dönerken, <b>Sancho </b>ve <b>Saka</b>'nın vuruşlarını kaleci<b> Gianluigi Donnarumma</b> kurtarmıştı.</p>
3
/
16

Rashford'un penaltısı direkten dönerken, Sancho ve Saka'nın vuruşlarını kaleci Gianluigi Donnarumma kurtarmıştı.

<p><b>FEDERASYONDAN KINAMA</b></p><p><br></p><p><b>İngiltere Futbol Federasyonu</b> söz konusu mesajları kınayan bir açıklama yayınladı.</p>
4
/
16

FEDERASYONDAN KINAMA


İngiltere Futbol Federasyonu söz konusu mesajları kınayan bir açıklama yayınladı.

<p>Metinde İngiliz oyunculara yöneltilen <b>ırkçı saldırı </b>nedeniyle yaşanan üzüntü dile getirildi. <b><u>Açıklama şöyle:</u></b></p>
5
/
16

Metinde İngiliz oyunculara yöneltilen ırkçı saldırı nedeniyle yaşanan üzüntü dile getirildi. Açıklama şöyle:

<p>'Açıkça belirtmek isteriz ki, bu iğrenç davranışın arkasında yer alan kişileri takımın taraftarı olarak görmüyoruz. Oyuncularımıza her anlamda destek vermeyi sürdüreceğiz ve sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması için elimizden geleni yapacağız.'</p>
6
/
16

'Açıkça belirtmek isteriz ki, bu iğrenç davranışın arkasında yer alan kişileri takımın taraftarı olarak görmüyoruz. Oyuncularımıza her anlamda destek vermeyi sürdüreceğiz ve sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması için elimizden geleni yapacağız.'

<p>'Sosyal medya firmaları bu konuda bir adım atıp, bu gibi davranışları gerçekleştirenleri siteden uzaklaştırmalı ve yargı nezdinde gereken delilleri sağlamalı.'</p>
7
/
16

'Sosyal medya firmaları bu konuda bir adım atıp, bu gibi davranışları gerçekleştirenleri siteden uzaklaştırmalı ve yargı nezdinde gereken delilleri sağlamalı.'

<p><b>NELER YAŞANDI?</b></p><p><br></p><p><b>Saka</b>, <b>Sancho </b>ve <b>Rashford</b>'ın Twitter ve Instagram üzerinde geçmişte yaptığı paylaşımlara yorum ekleyen birçok kullanıcı, <b>maymun emojileri ve ırkçı ifadeler </b>kullandı.</p>
8
/
16

NELER YAŞANDI?


Saka, Sancho ve Rashford'ın Twitter ve Instagram üzerinde geçmişte yaptığı paylaşımlara yorum ekleyen birçok kullanıcı, maymun emojileri ve ırkçı ifadeler kullandı.

<p>İngiliz polisi ise bu tip davranışların tolere edilmeyeceğini ve konuyu araştırdıklarını açıkladı.</p>
9
/
16

İngiliz polisi ise bu tip davranışların tolere edilmeyeceğini ve konuyu araştırdıklarını açıkladı.

<p><b>Rashford</b>, Mayıs ayında Manchester United ile kaybettiği Avrupa Ligi finalinin ardından <b>sosyal medyada maruz kaldığı ırkçılığa dikkat çekmişti.</b></p>
10
/
16

Rashford, Mayıs ayında Manchester United ile kaybettiği Avrupa Ligi finalinin ardından sosyal medyada maruz kaldığı ırkçılığa dikkat çekmişti.

<p><b>Sancho </b>ise, geçen yıl ABD'nin Minneapolis kentinde bir polis memuru tarafından öldürülen <b>George Floyd için düzenlenen ırkçılık karşıtı protestolara destek vermişti.</b></p>
11
/
16

Sancho ise, geçen yıl ABD'nin Minneapolis kentinde bir polis memuru tarafından öldürülen George Floyd için düzenlenen ırkçılık karşıtı protestolara destek vermişti.

<p><b>KULÜPLER BOYKOT ETMİŞTİ</b></p><p><br></p><p>Çevrimiçi kanallardaki ırkçılığın tahammül sınırını aşan boyutlara ulaşması, yakın tarihte kulüpleri de bu konuda harekete geçmeye itti.</p>
12
/
16

KULÜPLER BOYKOT ETMİŞTİ


Çevrimiçi kanallardaki ırkçılığın tahammül sınırını aşan boyutlara ulaşması, yakın tarihte kulüpleri de bu konuda harekete geçmeye itti.

<p>Nisan ayında dört günlük bir sosyal medya boykotu gerçekleştiren İngiliz kulüpleri, platformları ırkçı ve cinsiyetçi saldırılara karşı gerekli önlemleri almaya davet etmişti.</p>
13
/
16

Nisan ayında dört günlük bir sosyal medya boykotu gerçekleştiren İngiliz kulüpleri, platformları ırkçı ve cinsiyetçi saldırılara karşı gerekli önlemleri almaya davet etmişti.

<p><b>FERDINAND'DAN DESTEK</b></p><p><br></p><p>İngiltere milli takımının formasını 81 kez giyen eski futbolcu<b> Rio Ferdinand</b>, Twitter'da yaptığı paylaşımla üç oyuncuya destek verdi.</p>
14
/
16

FERDINAND'DAN DESTEK


İngiltere milli takımının formasını 81 kez giyen eski futbolcu Rio Ferdinand, Twitter'da yaptığı paylaşımla üç oyuncuya destek verdi.

<p>Penaltı noktasına gelen tüm oyuncuları baskı altında gösterdikleri cesaretten ötürü tebrik eden Ferdinand, Goal'ün derlediği haberde<b> 'Sizinle gurur duyuyoruz'</b> ifadesini kullandı.</p>
15
/
16

Penaltı noktasına gelen tüm oyuncuları baskı altında gösterdikleri cesaretten ötürü tebrik eden Ferdinand, Goal'ün derlediği haberde 'Sizinle gurur duyuyoruz' ifadesini kullandı.

16
/
16

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.