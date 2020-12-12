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10 üzerinden hep 7'lik oyuncular olunca, siz eğitmen olacaksınız, nasıl verim alabiliriz diyeceksiniz. Teknik direktörlük sadece laktak testi, rakip analizi, şu kadar orta, bu lider, şu küme düşüyor falan değil. Göz var, nizam var. İlk hafta Gustavo'yu çıkarınca acaba ne yapacak dedim, iyi bir hamle yaptı ama her geçen gün oyuncuları kaybediyor. Gökhan'ı oynatarak kaybetti, ölüsü bile oynar diyor. Tisserand'a gelelim, Serdar Aziz ve Lemos ağzıyla kuş bile tutsa bu arkadaş oynayacak. Bir de oynarken, her maç sol stoper oynayacak ve teknik direktör olarak sen sağ stopere koyacaksın ve uzun süredir oynamayan Sadık'ı yanına koyacaksın.