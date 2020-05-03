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Falcao ayrılıyor mu? Eski kulübünden açıklama geldi!

Falcao ayrılıyor mu? Eski kulübünden açıklama geldi!
03 Mayıs 2020 Pazar

Galatasaraylı taraftarların sevgilisi Radamel Falcao için River Plate Kulübün'den açıklama geldi.

<p>Hakkında birçok transfer haberi çıkan Galatasaray’ın Kolombiyalı forveti Falcao konusunda, ilk kulübü River Plate’den açıklama geldi.</p>
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Hakkında birçok transfer haberi çıkan Galatasaray’ın Kolombiyalı forveti Falcao konusunda, ilk kulübü River Plate’den açıklama geldi.

<p><b>'KAPIMIZ HER ZAMAN AÇIK'</b></p><p><br></p>
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'KAPIMIZ HER ZAMAN AÇIK'


<p>Başkan Rodolfo D’Onofrio, “Size şunu dürüstçe söyleyebilirim ki Falcaoile hiç görüşmedik. '</p>
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Başkan Rodolfo D’Onofrio, “Size şunu dürüstçe söyleyebilirim ki Falcaoile hiç görüşmedik. '

<p>'Ancak burada her zaman hoş karşılanacağını biliyor. Bizim kapımız onlara her zaman açık. Oyuncu veya teknik ekipte görevli olarak buraya dönebilir” şeklinde konuştu</p>
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'Ancak burada her zaman hoş karşılanacağını biliyor. Bizim kapımız onlara her zaman açık. Oyuncu veya teknik ekipte görevli olarak buraya dönebilir” şeklinde konuştu

<p><strong>'RIVER'DA BIRAKMAK İSTİYOR'</strong></p>
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'RIVER'DA BIRAKMAK İSTİYOR'

<p>Bütün bunlar yaşanırken, “donbalon” sitesi, Falcao’nun yeniden River forması giyebileceğini iddia etti. Falcao’nun futbolu River Plate forması altında bırakmak istediği yazıldı.<br></p>
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Bütün bunlar yaşanırken, “donbalon” sitesi, Falcao’nun yeniden River forması giyebileceğini iddia etti. Falcao’nun futbolu River Plate forması altında bırakmak istediği yazıldı.

<p><strong>FORMASI SATILDI</strong></p>
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FORMASI SATILDI

<p>Bu arada, Kolombiya’daki koronavirüs salgınına karşı yapılan kampanyada Falcao’nun forması da satışa çıkarılmıştı. </p>
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Bu arada, Kolombiya’daki koronavirüs salgınına karşı yapılan kampanyada Falcao’nun forması da satışa çıkarılmıştı. 

<p>Forma satılırken, ne kadar ödendiği açıklanmadı. Ancak oldukça yüksek bir rakam karşılığında alıcı bulduğu öğrenildi.</p>
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Forma satılırken, ne kadar ödendiği açıklanmadı. Ancak oldukça yüksek bir rakam karşılığında alıcı bulduğu öğrenildi.

<p><strong>'EL ELE VERMELİYİZ'</strong></p><p>Öte yandan Radamel Falcao, ülkesi Kolombiya’nın ünlü isimlerini koronavirüs salgınına karşı bağış toplamak için bir araya getirdi. Tecrübeli futbolcu, “Daha iyi bir Kolombiya için el ele vermeliyiz” mesajını paylaştı.</p>
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'EL ELE VERMELİYİZ'

Öte yandan Radamel Falcao, ülkesi Kolombiya’nın ünlü isimlerini koronavirüs salgınına karşı bağış toplamak için bir araya getirdi. Tecrübeli futbolcu, “Daha iyi bir Kolombiya için el ele vermeliyiz” mesajını paylaştı.

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