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YILLIK NET 40 MİLYON TL KAZANIYOR

Sezonun en flaş transferi olan ve sarı-kırmızılı kulüpten yıllık net 5 milyon avro (40 milyon lira) kazanan Falcao'nun Galatasaray günleri, kariyeri ve karşılanması gibi görkemli olmadı.