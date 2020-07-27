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  • Falcao Galataray'dan ayrıldı mı? Falcao'nun formasını satışa sundular

Falcao Galataray'dan ayrıldı mı? Falcao'nun formasını satışa sundular

Falcao Galataray'dan ayrıldı mı? Falcao'nun formasını satışa sundular
27 Temmuz 2020 Pazartesi

Galatasaray'da beklenen performansı sakatlıklar nedeniyle veremeyen Falcao için gündeme bomba gibi görüntüler düştü.

<p>Kariyerinde River Plate, Porto, Atletico Madrid, Monaco, Manchester United ve Chelsea gibi dünyaca ünlü takımlarda forma giyen Kolombiyalı futbolcu, sezon başında sarı-kırmızılı takıma transfer oldu.</p>
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Kariyerinde River Plate, Porto, Atletico Madrid, Monaco, Manchester United ve Chelsea gibi dünyaca ünlü takımlarda forma giyen Kolombiyalı futbolcu, sezon başında sarı-kırmızılı takıma transfer oldu.

<p>Günlerce süren transfer görüşmeleri, taraftarın büyük isteğiyle transfer döneminin son günlerinde nihayete erdi ve tecrübeli golcü sarı-kırmızılı formayı giydi. 1 Eylül 2019'da İstanbul'a gelen Falcao, havalimanında binlerce taraftar tarafından coşkuyla karşılandı.</p>
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Günlerce süren transfer görüşmeleri, taraftarın büyük isteğiyle transfer döneminin son günlerinde nihayete erdi ve tecrübeli golcü sarı-kırmızılı formayı giydi. 1 Eylül 2019'da İstanbul'a gelen Falcao, havalimanında binlerce taraftar tarafından coşkuyla karşılandı.

<p><b>YILLIK NET 40 MİLYON TL KAZANIYOR </b></p><p>Sezonun en flaş transferi olan ve sarı-kırmızılı kulüpten yıllık net 5 milyon avro (40 milyon lira) kazanan Falcao'nun Galatasaray günleri, kariyeri ve karşılanması gibi görkemli olmadı.</p>
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YILLIK NET 40 MİLYON TL KAZANIYOR

Sezonun en flaş transferi olan ve sarı-kırmızılı kulüpten yıllık net 5 milyon avro (40 milyon lira) kazanan Falcao'nun Galatasaray günleri, kariyeri ve karşılanması gibi görkemli olmadı.

<p><b>1 GOLÜ 4 MİLYON TL </b></p><p>Ligde 10 kez fileleri havalandıran 34 yaşındaki futbolcunun bir golü, Galatasaray'a yaklaşık 4 milyon liraya mal oldu.</p>
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1 GOLÜ 4 MİLYON TL

Ligde 10 kez fileleri havalandıran 34 yaşındaki futbolcunun bir golü, Galatasaray'a yaklaşık 4 milyon liraya mal oldu.

<p>Radamel Falcao, Süper Lig'de 34 maçın 16'sında forma giyebildi.Galatasaray'a transfer olduktan sonra aşil tendonu, uyluk ve adale sakatlıkları yaşayan tecrübeli futbolcu, Süper Lig'de 15 maçı kaçırdı. Ligde toplamda bin 110 dakika forma giyen Kolombiyalı yıldız, maç başına ortalama 69 dakika sahada kaldı.</p>
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Radamel Falcao, Süper Lig'de 34 maçın 16'sında forma giyebildi.Galatasaray'a transfer olduktan sonra aşil tendonu, uyluk ve adale sakatlıkları yaşayan tecrübeli futbolcu, Süper Lig'de 15 maçı kaçırdı. Ligde toplamda bin 110 dakika forma giyen Kolombiyalı yıldız, maç başına ortalama 69 dakika sahada kaldı.

<p>Radamel Falcao, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçın 3'ünde forma giyemedi. Tecrübesiyle sarı-kırmızılı takımın 'Devler Ligi'ndeki en önemli gol silahı olması beklenen Falcao, bu kulvarda da beklentileri karşılayamadı. Golcü futbolcu, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçın 3'ünde sahaya çıkabildi. Falcao, bu karşılaşmalarda 208 dakika sahada kaldı ve gol sevinci yaşayamadı.</p>
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Radamel Falcao, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçın 3'ünde forma giyemedi. Tecrübesiyle sarı-kırmızılı takımın 'Devler Ligi'ndeki en önemli gol silahı olması beklenen Falcao, bu kulvarda da beklentileri karşılayamadı. Golcü futbolcu, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçın 3'ünde sahaya çıkabildi. Falcao, bu karşılaşmalarda 208 dakika sahada kaldı ve gol sevinci yaşayamadı.

<p>Galatasaray; Club Brugge, Real Madrid ve Paris Saint-Germain'in yer aldığı grubu sonuncu tamamladı. </p>
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Galatasaray; Club Brugge, Real Madrid ve Paris Saint-Germain'in yer aldığı grubu sonuncu tamamladı. 

<p>Grup müsabakalarında sadece 1 gol atabilen sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en az gol atan takımı oldu.<br></p>
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Grup müsabakalarında sadece 1 gol atabilen sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en az gol atan takımı oldu.

<p>Radamel Falcao, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta forma giydi ve sadece 1 kez gol sevinci yaşadı. Kolombiyalı futbolcu, Galatasaray'ın bu sezon Türkiye Kupası'nda oynadığı 6 maçın 3'ünü sakatlığı nedeniyle kaçırdı. Diğer 3 müsabakada 163 dakika sahada kalan Falcao, 1 kez de ağları sarstı. <br></p>
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Radamel Falcao, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta forma giydi ve sadece 1 kez gol sevinci yaşadı. Kolombiyalı futbolcu, Galatasaray'ın bu sezon Türkiye Kupası'nda oynadığı 6 maçın 3'ünü sakatlığı nedeniyle kaçırdı. Diğer 3 müsabakada 163 dakika sahada kalan Falcao, 1 kez de ağları sarstı. 

<p>Falcao, kupadaki tek golünü 5. turda TFF 2. Lig takımı Tuzlaspor müsabakasında kaydetti.<br></p>
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Falcao, kupadaki tek golünü 5. turda TFF 2. Lig takımı Tuzlaspor müsabakasında kaydetti.

<p>Galatasaray'a transferi öncesinde sosyal medya hesabından sık sık Galatasaray'ı beğenen Falcao şimdi de IInter Miami'yi takip etmişti. </p>
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Galatasaray'a transferi öncesinde sosyal medya hesabından sık sık Galatasaray'ı beğenen Falcao şimdi de IInter Miami'yi takip etmişti. 

<p>David Beckham'ın kurduğu MLS takımı Inter Miami'ye transferi de konuşuluyor. Kolombiyalı yıldız takiple kalmayıp kulübün paylaşımlarını beğenmeye başladı.</p>
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David Beckham'ın kurduğu MLS takımı Inter Miami'ye transferi de konuşuluyor. Kolombiyalı yıldız takiple kalmayıp kulübün paylaşımlarını beğenmeye başladı.

<p><b>KULÜP MAĞAZASINDA FORMALARI SATILIYOR</b></p><p>Spor Arena'nın haberine göre,<b><br></b></p><p>Inter Miami'nin bulunduğu eyalet olan Florida'daki kulüp mağazalarında Radamel Falcao'nun 9 numaralı Iter Miami forması satışa sunuldu.</p>
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KULÜP MAĞAZASINDA FORMALARI SATILIYOR

Spor Arena'nın haberine göre,

Inter Miami'nin bulunduğu eyalet olan Florida'daki kulüp mağazalarında Radamel Falcao'nun 9 numaralı Iter Miami forması satışa sunuldu.

<p><b>BECKHAM'DAN FALCAO'YU İSTEDİLER</b></p><p>Kulüp mağazasından Falcao formalarını alan Inter Miami taraftarları, kulübün sahibi David Beckham'dan Kolombiyalı yıldızın transferini istedi.</p>
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BECKHAM'DAN FALCAO'YU İSTEDİLER

Kulüp mağazasından Falcao formalarını alan Inter Miami taraftarları, kulübün sahibi David Beckham'dan Kolombiyalı yıldızın transferini istedi.

<p><b >ANTRENMANI FALCAO FORMALARIYLA TAKİP ETTİLER</b><br></p><p>Inter Miami takımının antrenman yaptığı sırada tesisin dışında biriken bir grup taraftar, ellerinde davullarla Falcao lehine tezahürat yaptı.</p>
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ANTRENMANI FALCAO FORMALARIYLA TAKİP ETTİLER

Inter Miami takımının antrenman yaptığı sırada tesisin dışında biriken bir grup taraftar, ellerinde davullarla Falcao lehine tezahürat yaptı.

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