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Falcao sakat, Diagne formsuz! Fatih Terim'den forvet sürprizi

Falcao sakat, Diagne formsuz! Fatih Terim'den forvet sürprizi
07 Kasım 2020 Cumartesi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sivasspor maçının ilk 11'ini belirledi. Tecrübeli teknik adam, sakat olan Falcao'nun yokluğunda forvette sürpriz bir isme görev verecek.

<p>Süper Lig'de üç maçlık kazanamama serisinin ardından önce B.B.Erzurumspor'u 2-1, geçtiğimiz hafta da Ankaragücü'nü tek golle geçen <b>Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, zorlu Sivasspor deplasmanı öncesi planını hazırladı.</b></p>
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Süper Lig'de üç maçlık kazanamama serisinin ardından önce B.B.Erzurumspor'u 2-1, geçtiğimiz hafta da Ankaragücü'nü tek golle geçen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, zorlu Sivasspor deplasmanı öncesi planını hazırladı.

<p>Kadroya alabileceği oyuncuların netleşmesi sonrası Terim, forvet hattında beklendiği gibi<b> Ryan Babel</b>'e görev verecek.</p>
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Kadroya alabileceği oyuncuların netleşmesi sonrası Terim, forvet hattında beklendiği gibi Ryan Babel'e görev verecek.

<p>Babel'in arkasında <b>Emre Kılınç, Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli</b> sahne alacak. </p>
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Babel'in arkasında Emre Kılınç, Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli sahne alacak. 

<p>Savunmanın önünde <b>Etebo ile Taylan </b>oynayacak. </p>
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Savunmanın önünde Etebo ile Taylan oynayacak. 

<p>Eksikler nedeniyle sol bekte durumu düzelen <b>Emre Taşdemir</b>'in, stoperde Marcao'nun yerine <b>Luyindama</b>'nın yanında <b>Ryan Donk</b>'un forma giyeceği bildirildi. </p>
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Eksikler nedeniyle sol bekte durumu düzelen Emre Taşdemir'in, stoperde Marcao'nun yerine Luyindama'nın yanında Ryan Donk'un forma giyeceği bildirildi. 

<p>Sağ bekte de <b>Omar </b>olacak. <br></p>
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Sağ bekte de Omar olacak. 

<p>Önceki akşam Avrupa Ligi'nde Karabağ'ı sahasında 2-0 yenen Sivasspor'un moralli olmasının yanında yorgun olacağını da düşünen <b>Terim, hafta içindeki çalışmalarında özellikle rakibe baskı yapmak üzerinde durdu. </b></p>
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Önceki akşam Avrupa Ligi'nde Karabağ'ı sahasında 2-0 yenen Sivasspor'un moralli olmasının yanında yorgun olacağını da düşünen Terim, hafta içindeki çalışmalarında özellikle rakibe baskı yapmak üzerinde durdu. 

<p><b>ARDA VE AKBABA JOKER OLACAK</b><br></p><p><br></p><p>Cim Bom'da Fatih Terim, Sivasspor karşılaşmasının gidişatına göre de hamle oyuncularını belirlemiş durumda... </p>
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ARDA VE AKBABA JOKER OLACAK


Cim Bom'da Fatih Terim, Sivasspor karşılaşmasının gidişatına göre de hamle oyuncularını belirlemiş durumda... 

<p>Buna göre Terim'in, yedek kulübesindeki jokerleri<b> Arda Turan ile Emre Akbaba</b> olacak. </p>
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Buna göre Terim'in, yedek kulübesindeki jokerleri Arda Turan ile Emre Akbaba olacak. 

<p>Son dönemde ilk 11'deki yerini kaybeden Arda ile sakatlığını yeni yeni atlatan Emre'nin, gidişata göre ikinci yarıda oyuna girerek, takımları adına fark yaratmaları bekleniyor. </p>
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Son dönemde ilk 11'deki yerini kaybeden Arda ile sakatlığını yeni yeni atlatan Emre'nin, gidişata göre ikinci yarıda oyuna girerek, takımları adına fark yaratmaları bekleniyor. 

<p>Formsuz <b>Diagne</b>'nin ise mecbur kalınmadığı sürece sahaya girmesi zor gözüküyor.  </p>
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Formsuz Diagne'nin ise mecbur kalınmadığı sürece sahaya girmesi zor gözüküyor.  

<p>İşte Galatasaray'ın Sivasspor'a karşı muhtemel 11'i: <b>Okan, Omar, Luyindama, Donk, Emre Taşdemir, Taylan, Etebo, Feghouli, Belhanda, Emre Kılınç, Babel</b></p><p><b><br></b></p><p>Fanatik</p>
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İşte Galatasaray'ın Sivasspor'a karşı muhtemel 11'i: Okan, Omar, Luyindama, Donk, Emre Taşdemir, Taylan, Etebo, Feghouli, Belhanda, Emre Kılınç, Babel


Fanatik

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