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NTV Spor'un derlediği habere göre; Oğlu'nun başarılar kazanmak için Galatasaray'da olduğunu söyleyen Zarate, 'Falcao çok saygılı bir insandır. İyi işlere imza atmak için Galatasaray'da bulunuyor. Gerisi tanrının ellerinde... Millionarios, River Plate ya da Amerika Birleşik Devletleri'yle ilgili haberler spekülasyon. Oğlum Radamel yüzde yüz Türkiye'de ve Galatasaray'da' diyerek 35 yaşındaki oyuncunun Sarı-Kırmızılılar'da kontratının devam ettiğini söyledi.