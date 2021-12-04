Fenerbahçe'de teknik direktör meselesi tümü hızıyla devam ediyor.
Üstü üste alınan kötü sonuçlar, birtakım tercihleri ve oyuncularla olan ilişkileri nedeniyle Portekizli teknik adam Vitor Pereira'ya olan güven dibe vururken yolun sonuna gelindiği de yavaş yavaş ortaya çıkıyor.
Gidişattan memnun olmayan Fenerbahçe yönetimi yarın Kadıköy'de oynanacak Çaykur Rize maçında alınacak olumsuz bir sonucun ardından düğmeye basmaya hazırlanıyor.
Bazı iddialara göre ise Rize maçında sonuç ne olusa olsun düğmeye basılacak.
Gelen bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi pazartesi günü ilk iş olarak Fatih Karagümrük'ün İtalyan teknik direktörü Francesco Farioli için Karagümrük yönetimi ile masaya oturacak.
Farioli'nin de F.Bahçe'de görev yapmaya istekli olduğu da gelen haberler arasında.
Fenerbahçe'nin girişimi Farioli ile de sınırlı kalmayacak. Karagümrük'te başarılı bir grafik çizen İtalyan merkez orta saha Bertolacci'nin transferi de masaya yatırılacak.
KOÇ LİGİ BİLEN HOCA İSTİYOR
Ligi bilen bir teknik adam isteyen Başkan Ali Koç, Farioli dışında Bilic, Ömer Erdoğan ve Okan Buruk isimlerini de listeye aldı.
Pereira ile yolları ayırma aşamasına gelen Başkan Ali Koç'un mutlaka ligi bilen bir teknik adam istediği ve bu yüzden Farioli isminin ön plana çıktığı öğrenildi.
Bu nedenle Farioli dışında yabancı teknik adam olarak Slaven Bilic'in ismi de kulislerde konuşuluyor.
Yerli adayların ise şu anda Hatayspor'un başında olan Ömer Erdoğan ile Başakşehir'le şampiyonluk yaşayan Okan Buruk olduğu da ifade ediliyor.
Ancak yine de ilk aday şu anda Karagümrük'ün başında olan İtalyan hoca Francesco Farioli.
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