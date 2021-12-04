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Farioli, Fenerbahçe'ye Karagümrük'ün yıldızıyla geliyor

Farioli, Fenerbahçe'ye Karagümrük'ün yıldızıyla geliyor
4 Aralık 2021 Cumartesi

Vitor Pereira ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe Yönetimi, Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Francesco Farioli'yi takımın başına getirmeye hazırlanıyor. İtalyan teknik adam, Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye bir de futbolcu getirecek.

<p>Fenerbahçe'de teknik direktör meselesi tümü hızıyla devam ediyor.</p>
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Fenerbahçe'de teknik direktör meselesi tümü hızıyla devam ediyor.

<p>Üstü üste alınan kötü sonuçlar, birtakım tercihleri ve oyuncularla olan ilişkileri nedeniyle Portekizli teknik adam Vitor Pereira'ya olan güven dibe vururken yolun sonuna gelindiği de yavaş yavaş ortaya çıkıyor.</p>
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Üstü üste alınan kötü sonuçlar, birtakım tercihleri ve oyuncularla olan ilişkileri nedeniyle Portekizli teknik adam Vitor Pereira'ya olan güven dibe vururken yolun sonuna gelindiği de yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

<p>Gidişattan memnun olmayan Fenerbahçe yönetimi yarın Kadıköy'de oynanacak Çaykur Rize maçında alınacak olumsuz bir sonucun ardından düğmeye basmaya hazırlanıyor. </p>
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Gidişattan memnun olmayan Fenerbahçe yönetimi yarın Kadıköy'de oynanacak Çaykur Rize maçında alınacak olumsuz bir sonucun ardından düğmeye basmaya hazırlanıyor.

<p>Bazı iddialara göre ise Rize maçında sonuç ne olusa olsun düğmeye basılacak.</p>
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Bazı iddialara göre ise Rize maçında sonuç ne olusa olsun düğmeye basılacak.

<p>Gelen bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi pazartesi günü ilk iş olarak Fatih Karagümrük'ün İtalyan teknik direktörü Francesco Farioli için Karagümrük yönetimi ile masaya oturacak. </p>
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Gelen bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi pazartesi günü ilk iş olarak Fatih Karagümrük'ün İtalyan teknik direktörü Francesco Farioli için Karagümrük yönetimi ile masaya oturacak.

<p>Farioli'nin de F.Bahçe'de görev yapmaya istekli olduğu da gelen haberler arasında. </p>
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Farioli'nin de F.Bahçe'de görev yapmaya istekli olduğu da gelen haberler arasında.

<p>Fenerbahçe'nin girişimi Farioli ile de sınırlı kalmayacak. Karagümrük'te başarılı bir grafik çizen İtalyan merkez orta saha Bertolacci'nin transferi de masaya yatırılacak.</p>
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Fenerbahçe'nin girişimi Farioli ile de sınırlı kalmayacak. Karagümrük'te başarılı bir grafik çizen İtalyan merkez orta saha Bertolacci'nin transferi de masaya yatırılacak.

<p><b>KOÇ LİGİ BİLEN HOCA İSTİYOR</b></p><p><br></p><p>Ligi bilen bir teknik adam isteyen Başkan Ali Koç, Farioli dışında Bilic, Ömer Erdoğan ve Okan Buruk isimlerini de listeye aldı.</p>
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KOÇ LİGİ BİLEN HOCA İSTİYOR


Ligi bilen bir teknik adam isteyen Başkan Ali Koç, Farioli dışında Bilic, Ömer Erdoğan ve Okan Buruk isimlerini de listeye aldı.

<p>Pereira ile yolları ayırma aşamasına gelen Başkan Ali Koç'un mutlaka ligi bilen bir teknik adam istediği ve bu yüzden Farioli isminin ön plana çıktığı öğrenildi. </p>
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Pereira ile yolları ayırma aşamasına gelen Başkan Ali Koç'un mutlaka ligi bilen bir teknik adam istediği ve bu yüzden Farioli isminin ön plana çıktığı öğrenildi.

<p>Bu nedenle Farioli dışında yabancı teknik adam olarak Slaven Bilic'in ismi de kulislerde konuşuluyor.</p>
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Bu nedenle Farioli dışında yabancı teknik adam olarak Slaven Bilic'in ismi de kulislerde konuşuluyor.

<p>Yerli adayların ise şu anda Hatayspor'un başında olan Ömer Erdoğan ile Başakşehir'le şampiyonluk yaşayan Okan Buruk olduğu da ifade ediliyor. </p>
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Yerli adayların ise şu anda Hatayspor'un başında olan Ömer Erdoğan ile Başakşehir'le şampiyonluk yaşayan Okan Buruk olduğu da ifade ediliyor.

<p>Ancak yine de ilk aday şu anda Karagümrük'ün başında olan İtalyan hoca Francesco Farioli.</p><p><br></p><p>Takvim</p>
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Ancak yine de ilk aday şu anda Karagümrük'ün başında olan İtalyan hoca Francesco Farioli.


Takvim

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