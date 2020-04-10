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'Fatih' havadan böyle görüntülendi

'Fatih' havadan böyle görüntülendi
10 Nisan 2020 Cuma

Haydarpaşa Limanı'na yanaşan Fatih sondaj gemisi havadan görüntülendi (İHA)

<p>Karadeniz’deki sondaj faaliyetlerine katılacak olan Fatih sondaj gemisi Haydarpaşa Limanı’na yanaştı.</p>
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Karadeniz’deki sondaj faaliyetlerine katılacak olan Fatih sondaj gemisi Haydarpaşa Limanı’na yanaştı.

<p>Buradaki hazırlık işlemlerinin ardından İstanbul boğazından geçecek olan Fatih sondaj gemisi havadan görüntülendi.</p>
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Buradaki hazırlık işlemlerinin ardından İstanbul boğazından geçecek olan Fatih sondaj gemisi havadan görüntülendi.

<p>Karadeniz’deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere Akdeniz’den hareket eden Fatih sondaj gemisi Haydarpaşa Limanı’na yanaştı.</p>
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Karadeniz’deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere Akdeniz’den hareket eden Fatih sondaj gemisi Haydarpaşa Limanı’na yanaştı.

<p>Türkiye’nin ilk yerli sondaj gemisi unvanına sahip gemi, buradaki hazırlık işlemlerinin ardından İstanbul boğazından geçerek Karadeniz’e ilerleyecek.</p>
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Türkiye’nin ilk yerli sondaj gemisi unvanına sahip gemi, buradaki hazırlık işlemlerinin ardından İstanbul boğazından geçerek Karadeniz’e ilerleyecek.

<p>Haydarpaşa Limanına yanaşan Fatih sondaj gemisi drone ile havadan görüntülendi.</p>
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Haydarpaşa Limanına yanaşan Fatih sondaj gemisi drone ile havadan görüntülendi.

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