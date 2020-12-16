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SARI-KIRMIZILILARDA 5 EKSİK





Galatasaray'da Karagümrük maçı öncesinde 5 eksik bulunuyor. Sakatlıkları olan ve takımdan ayrı olarak antrenmanlarını sürdüren Radamel Falcao ve Ryan Babel, yarın oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.