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Fatih Terim 11'i belirledi! Yıldız futbolcu takıma dönüyor

Fatih Terim 11'i belirledi! Yıldız futbolcu takıma dönüyor
17 Aralık 2020 Perşembe

Süper Lig'dew yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim ilk 11'i belirledi. Sarı kırmızılı takımda sakatlığı geçen Saracchi'nin de kadroda olması bekleniyor.

<p>Süper Lig'de 13'üncü haftanın açılış karşılaşmasında Galatasaray, Fatih Karagümrük'e konuk olacak.</p>
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Süper Lig'de 13'üncü haftanın açılış karşılaşmasında Galatasaray, Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

<p>Yarın saat 19.00'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak. Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Murat Ergin Gözütok üstlenecek.</p>
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Yarın saat 19.00'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak. Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Murat Ergin Gözütok üstlenecek.

<p>Fatih Karagümrük karşılaşması öncesinde Galatasaray'da hedef hem 3 puanla zirve yarışını hem de namağlup seriyi sürdürmek.</p>
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Fatih Karagümrük karşılaşması öncesinde Galatasaray'da hedef hem 3 puanla zirve yarışını hem de namağlup seriyi sürdürmek.

<p>Son mağlubiyetini ligin 5'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında oynadığı 6 maçta; 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.</p>
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Son mağlubiyetini ligin 5'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında oynadığı 6 maçta; 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

<p>Ligde geçen haftayı bay geçen sarı-kırmızılılar, lider Alanyaspor'un 3 puan arkasında ikinci sırada bulunuyor.</p>
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Ligde geçen haftayı bay geçen sarı-kırmızılılar, lider Alanyaspor'un 3 puan arkasında ikinci sırada bulunuyor.

<p><b>SARI-KIRMIZILILARDA 5 EKSİK</b></p><p><br></p><p>Galatasaray'da Karagümrük maçı öncesinde 5 eksik bulunuyor. Sakatlıkları olan ve takımdan ayrı olarak antrenmanlarını sürdüren Radamel Falcao ve Ryan Babel, yarın oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek. </p>
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SARI-KIRMIZILILARDA 5 EKSİK


Galatasaray'da Karagümrük maçı öncesinde 5 eksik bulunuyor. Sakatlıkları olan ve takımdan ayrı olarak antrenmanlarını sürdüren Radamel Falcao ve Ryan Babel, yarın oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek. 

<p>Bu isimlerin yanı sıra, geçtiğimiz günlerde koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklanan 3 futbolcu da Karagümrük karşısında takımdan ayrı kalacak.</p>
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Bu isimlerin yanı sıra, geçtiğimiz günlerde koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklanan 3 futbolcu da Karagümrük karşısında takımdan ayrı kalacak.

<p><b>SARACCHİ DÖNÜYOR</b></p><p><br></p><p>Diğer taraftan, sarı-kırmızılılarda, Karagümrük maçı öncesinde Marcelo Saracchi sevinci yaşanıyor. </p>
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SARACCHİ DÖNÜYOR


Diğer taraftan, sarı-kırmızılılarda, Karagümrük maçı öncesinde Marcelo Saracchi sevinci yaşanıyor. 

<p>Süper Lig'in 9'uncu haftasında iç sahada oynanan Hes Kablo Kayserispor maçında sakatlanan ve Çaykur Rizespor ile Atakaş Hatayspor karşılaşmalarında arkadaşlarını yalnız bırakan Saracchi, takımla birlikte antrenmanlara başladı. </p>
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Süper Lig'in 9'uncu haftasında iç sahada oynanan Hes Kablo Kayserispor maçında sakatlanan ve Çaykur Rizespor ile Atakaş Hatayspor karşılaşmalarında arkadaşlarını yalnız bırakan Saracchi, takımla birlikte antrenmanlara başladı. 

<p>Uruguaylı sol bek, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde Fatih Karagümrük maçında forma giyebilecek.</p>
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Uruguaylı sol bek, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde Fatih Karagümrük maçında forma giyebilecek.

<p>Karagümrük maçında kaleyi Okan Kocuk'a emanet edecek olan teknik patron Fatih Terim savunma dörtlüsünü Omar Elabdellaoui, Luyindama, Marcao ve Saracchi'den oluşturacak.</p>
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Karagümrük maçında kaleyi Okan Kocuk'a emanet edecek olan teknik patron Fatih Terim savunma dörtlüsünü Omar Elabdellaoui, Luyindama, Marcao ve Saracchi'den oluşturacak.

<p>Savunmanın hemen önünde Taylan Antalyalı'nın forma giyeceği sarı-kırmızılılarda, Terim'in hücum hattını Feghouli, Belhanda, Emre Kılınç ve Arda Turan 4'lüsünden kurması bekleniyor. </p>
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Savunmanın hemen önünde Taylan Antalyalı'nın forma giyeceği sarı-kırmızılılarda, Terim'in hücum hattını Feghouli, Belhanda, Emre Kılınç ve Arda Turan 4'lüsünden kurması bekleniyor. 

<p>Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Mbaye Diagne olacak.</p>
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Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Mbaye Diagne olacak.

<p>Sarı-kırmızılıların Fatih Karagümrük karşısındaki muhtemel 11'i şöyle: </p>
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Sarı-kırmızılıların Fatih Karagümrük karşısındaki muhtemel 11'i şöyle: 

<p>Okan Kocuk - Omar Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Feghouli, Belhanda, Emre Kılınç, Arda Turan, Diagne.</p>
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Okan Kocuk - Omar Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Feghouli, Belhanda, Emre Kılınç, Arda Turan, Diagne.

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