Koronavirüs arası sonrası üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışında tutunamayan Galatasaray, Antalya deplasmanında da şaşırtıcı bir istatistiğe imza attı.
Süper Lig'in 34. ve son haftasının açılış maçında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray, son maçına göre kadroda 2 değişiklikle sahaya çıktı.
Maçın 3. dakikasında Emre Akbaba sakatlanarak yerini Ömer Bayram'a bıraktı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçen hafta Göztepe ile oynanan maça ilk 11'de başlayan Ömer Bayram'ı yedeğe çekmişti.
Maçın başında yaşanan sakatlık sonrası Fatih Terim çok sinirlendi.
TERİM 900. KEZ SAHAYA ÇIKTI
Bu arada, 46 yıl önce sarı-kırmızılılara ilk imzasını atan Fatih Terim, futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde 900. kez Galatasaray için sahaya çıktı.
Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna ise geçen haftaki MKE Ankaragücü mücadelesinin ilk 11'ine göre zorunlu olarak tek değişikliğe gitti.
Terim'in sinirlendiği anlar böyle yansıdı.
3 YIL SONRA GOL GELDİ!
Mücadelenin ilk yarısında ev sahibi ekip öne geçti. Antalyaspor'un 10 Eylül 2017'den bu yana Galatasaray'a Süper Lig'de attığı ilk gol Fredy Ribeiro'dan geldi.
Galatasaray, Antalyaspor maçıyla birlikte Süper Lig'de oynadığı son 2 mücadelenin ilk yarılarında isabetli şut çekememiş oldu.
Ayrıca sarı-kırmızılılar, 1 şutla bu sezon en az şut çektiği ilk 45 dakikayı geride bıraktı.