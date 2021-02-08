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  • Fatih Terim, Fenerbahçe'yi böyle devirdi! Küfürler, sürpriz taktik ve zafer

Fatih Terim, Fenerbahçe'yi böyle devirdi! Küfürler, sürpriz taktik ve zafer

Fatih Terim, Fenerbahçe'yi böyle devirdi! Küfürler, sürpriz taktik ve zafer
08 Şubat 2021 Pazartesi

Ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda yenmenin keyfini süren Galatasaray'da, derbi zaferinin mimarı Fatih Terim'di... Maç öncesi tribünlerden kendisine edilen küfürleri soyunma odasında motivasyon unsuru olarak kullanan tecrübeli hoca, taktiksel anlamda ise rakibini beklemediği yerden vurdu.

<p>Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük favorileri arasında yer alan <b>Galatasaray</b>'da teknik direktör <b>Fatih Terim</b>, üst üste ikinci kez Kadıköy'de alınan <b>Fenerbahçe </b>galibiyetinde başrolü oynayan isim oldu.</p>
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Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük favorileri arasında yer alan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, üst üste ikinci kez Kadıköy'de alınan Fenerbahçe galibiyetinde başrolü oynayan isim oldu.

<p>Özellikle devre arasında takıma katılan oyuncuları kısa sürede ilk 11'e monte eden Terim, <b>Henry Onyekuru</b> ve <b>Mostafa Mohamed</b>'den maksimum verimi aldı. </p>
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Özellikle devre arasında takıma katılan oyuncuları kısa sürede ilk 11'e monte eden Terim, Henry Onyekuru ve Mostafa Mohamed'den maksimum verimi aldı.

<p>Sarı-Lacivertliler'i ekibiyle birlikte tüm detaylarına kadar analiz eden tecrübeli çalıştırıcı, maç sonrasında, <b>'Düşündüğümüz hiçbir senaryo bizi yanıltmadı. Ne çalıştıysak, ne beklediysek hepsi gerçekleşti'</b> yorumunda bulundu. </p>
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Sarı-Lacivertliler'i ekibiyle birlikte tüm detaylarına kadar analiz eden tecrübeli çalıştırıcı, maç sonrasında, 'Düşündüğümüz hiçbir senaryo bizi yanıltmadı. Ne çalıştıysak, ne beklediysek hepsi gerçekleşti' yorumunda bulundu.

<p>Rakibin sahasına çekilip, kontrataklarda gol arayacağını doğru tespit eden <b>Terim, Onyekuru'nun sıkı markaj altında kalacağını biliyordu. </b></p>
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Rakibin sahasına çekilip, kontrataklarda gol arayacağını doğru tespit eden Terim, Onyekuru'nun sıkı markaj altında kalacağını biliyordu.

<p>Bu yüzden daha çok <b>sorumluluğu orta sahadaki isimlere verdi.</b><br></p>
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Bu yüzden daha çok sorumluluğu orta sahadaki isimlere verdi.

<p><b>SON ANA KADAR KULLANDI</b><br></p><p><br></p><p>Takımından son ana kadar sabırlı olmasını ısrarla isteyen deneyimli hoca, topun kontrolünün mümkün olduğu kadar kendilerinde kalmasını talep etti. </p>
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SON ANA KADAR KULLANDI


Takımından son ana kadar sabırlı olmasını ısrarla isteyen deneyimli hoca, topun kontrolünün mümkün olduğu kadar kendilerinde kalmasını talep etti.

<p>Mohamed'i, Fener'in iki stoperi arasında tutan ve ileriye çıkartmayan <b>Terim, maç öncesi de stattan kendilerine edilen küfürleri, maç öncesinden başladığı motivasyon konuşmasının sonuna ekleyerek takımını sahaya sürdü</b> ve Florya'ya zaferle dönmeyi başardı. </p>
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Mohamed'i, Fener'in iki stoperi arasında tutan ve ileriye çıkartmayan Terim, maç öncesi de stattan kendilerine edilen küfürleri, maç öncesinden başladığı motivasyon konuşmasının sonuna ekleyerek takımını sahaya sürdü ve Florya'ya zaferle dönmeyi başardı.

<p>Aslan böylece, psikolojik üstünlüğü de ele geçirdi.</p><p><br></p><p>Fanatik</p>
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Aslan böylece, psikolojik üstünlüğü de ele geçirdi.


Fanatik

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