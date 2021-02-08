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Sarı-Lacivertliler'i ekibiyle birlikte tüm detaylarına kadar analiz eden tecrübeli çalıştırıcı, maç sonrasında, 'Düşündüğümüz hiçbir senaryo bizi yanıltmadı. Ne çalıştıysak, ne beklediysek hepsi gerçekleşti' yorumunda bulundu.