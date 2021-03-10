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Süper Lig'de şampiyon olan takımın son kez Şampiyonlar Ligi'ne direk katılım hakkı elde edeceği sezonda şampiyonluk için tüm şartları zorlayan Galatasaray, her ihtimale karşı takımdaki dengeleri değiştirecek hamleler için hazırlıklarını yapıyor.