Galatasaray ilk kez eksik değil, tam kadro da puan kaybediyordu ama Fatih Terim'in teknik direktörlük formu, formsuzluğu takımı etkiliyor.
Daha 1 hafta önce evinde, Rize'den farklı olmayan, iyi oynamayan yani Kayserispor'a karşı 1-0 ve bugünkü gibi başlayarak 4-5 pozisyona girerek, direklerden dönerek bir maç oynadı. Geçen hafta şunu dedim, aynı kadroyla çıktılar ki sol bekte sadece Emre Taşdemir var. Ne değişti?
'BÖYLE OYNARSAN 4-5'E GİDERSİN'
Geçen hafta Fatih Terim kaybetti, bu hafta Fatih Terim kazandı. Geçen hafta niye çift santrfora döndün hoca, 10-0 mı yenmek istiyorsun? Asıl böyle oynarsan 4-5'e gidersin. Sisteminden vazgeçmezsen. Rakip aynı, oyunun tamamında Diagne ile tek santrfor oynuyorsun.
'HOCA HATASINI ANLADI'
İlk yarıda Gökhan yıldızlaştı, tıpkı geçen haftaki Lung gibi. Geçen hafta gibi 1-0 öne geçti yine. Hoca geçen hafta Ali Yavuz'u almıştı, bugün ne yaptı, 1-0, oyun sende, niye oyuncu değiştiresin ki... Her şey yolunda giderken geçen hafta yaptığın değişikliği bu hafta niye yapmadın hocam? Çünkü hatalıydın ve bunu bildiğin için Kerem'i, Ali Yavuz'u sokmadın ve çocuklar morallensin diye 4-0'dan sonra oyuna soktun. İyi giderken oyununda ısrar etti, skoru bulduktan sonra sistemden taviz vermeyerek değişiklikler yaptı.
'GALATASARAY'IN TARİHİNDE YOK'
Galatasaray evinde 5 maçta 8 puan aldı, deplasmanda 12 puan aldı. Galatasaray'ın geçmişinde böyle bir şey yoktur, şampiyon olduğu yıllar da dahil olmak üzere. Demek ki olağanüstü bir problem yok, hocanın kararları önemli.
'ÖZELEŞTİRİYİ YAPMIŞ'
Maç öncesi hocayı dinledim, çocuklar daha fazla övülmeli dedi. Övdük biz hocam zaten ama 1-0 iken övdük, herkes de övdü. Bugün maçı şuurlu devam ettiren hoca oldu. Takımın üstünde çok etkili bir figürdür. Kararları tartışılmaz bir isimdir ama hoca özeleştiriyi yapmış bence.
'2. SIRADA OLMASI ÖNEMLİ'
Galatasaray'ın bu kadar eksiğine rağmen 2. sırada olması önemli bir şeydir. Devre arasına kadar yarışın içine atacaktır kendini. Rizespor'un performansı son derece kötüydü, Galatasaray'ın performansı iyi olunca da bu fark ortaya çıkıyor.
'HOCA DA, TAKIM DA HAK ETTİ'
Fatih Terim'in hatadan dönmesi de önemli bir tecrübedir. 5 dakikaya falan itiraz etmişti ama hatanın kendisinde olduğunu bilmese, bunu yapmazdı bugün. Hem hoca, hem de Galatasaray takımı, 1. dakikadan uzatmalara kadar hak etti.
'KÖTÜ OYNAYAN YOK'
Galatasaray'da kötü oynayan göremedim, Linnes'i beğendim, Emre Akbaba da fena oynamadı. Emre Kılınç biraz aşağıda kaldı. Emre Akbaba'yı zaten çok beğeniyorum, oyunda çok öldürücü yerlere gidiyor, Allah sakatlık vermesin.
'EN İYİSİ FATİH TERİM'Dİ'
Galatasaray'da en büyük bireysel performans, Fatih hocaydı. Geçen hafta sahanın en kötüsüydü, bu hafta süper performans gösterdi.
'OĞULCAN GİRMEYE BAŞLADI'
Oğulcan Çağlayan 18-20 kişilik geniş kadroya yeni girmeye başladı, ilk kez bu kadar süre alıyor. Burada Rizespor'un puana aldanmayıp, takımın performansını değerlendirmesinde fayda var.
'FATİH ÖZTÜRK DUŞ BİLE ALMADI'
Galatasaray'da kaleci Fatih duş bile almadı, Remy oyuna girdikten sonra bir tek orta sahadan top geldi. Diğer tarafta Gökhan'a kötü diyemeyiz, çok pozisyon çıkardı.
GALATASARAY'A VERİLEN PENALTI
Galatasaray'ın ilk yarı üstün oynayan taraf olduğunu belirten Dilmen penaltı pozisyonunu da değerlendirdi ve 'Evet, kurala göre penaltı. Ben de hakem olsam, izlerim sonra da penaltı veririm ama böyle kural olmaz. Pandemi bitsin, bu kurallar yüzünden seyirciler tribünlere yine gelmez' dedi.
'HAKEMDE KAFA YOK'
Dakika 1'de hakeme baktım, kafa falan yok, gitmiş. Kırgın, mutsuz bir hakem gördüm, sebebini bilemem. Galatasaray, anasının ak sütü gibi hak etti, mükemmel oynadı. Başkan falan hakeme hiç sallamasın ama iki pozisyon söyleyeceğim.
'HAKEM DİNLENDİRİLMELİ'
Rizespor'a verilen ikinci sarı kart yanlış, doğrudan kırmızı kart. Hakem olarak kafan darmadağın zaten, sen de görmedin. Yardımcı hakem söyledi, vurdu dedi. Topsuz alanda şiddete bakmam, gelir atarım. VAR'daki arkadaş olsam da at oyundan derim. Çünkü iyi yönetmediğini biliyor. Kırmızıdan 25 saniye önce ayağına bastı, bu sinirle gitti. Emre Kılınç'a gösterseydi kartı, bunu yapmayacaktı. Aç, hırslı, konsantrasyonu yüksek bir hakem değil. Marcao'ya 90'da kart gösteremiyor, göstermiyor. Bu hakem yüzde 1 milyon dinlendirilmeli. Hakem gidip Rize adına gol atsa da Galatasaray yenerdi, o başka ama oyundaki aklının karışık olduğunu birkaç hakemde net görüyorum.
'TERİM İSTEMİYORDU, HAT-TRICK YAPTI'
Fatih Terim'in istemediği futbolcu bugün hat-trick yaptı, o almıştı gerçi ama. Falcao geçen hafta oynasa yine böyle bir fark olabilirdi. Babel de bir silahtır. İki maçta Galatasaray'ın kalesinde ben oynasam, yine bir şey olmazdı. Geçen hafta ben de o golü yerdim, bugün de ben gol yemezdim. Galatasaray'ın pozisyon vermediğini ve 2 maçta 22 pozisyona girdiğini görüyoruz. Hakem eleştirisini, Türk futbolu adına söylüyorum.
'KAFANI DİRSEĞE SOK ÇALIŞMASI'
Artık antrenörler kafanı dirseğe doğru sok çalışması yaptıracaklar. Oyuncu elini cebine mi sokacak? Bu kural, yanlış kural. Dünya futbolunda elleri arkaya koyma modası başladı, öyleyken her dakika çalım yersin.
'ÇOCUKLARINIZI DEFANS OYUNCUSU YAPMAYIN'
Ülkelerin fırıncılarına söylesinler, defans oyuncularına ekmek falan vermesinler. Ailelere de çağrım var, çocuklarını sakın defans oyuncusu yaptırmasınlar. Defans oyuncusu, artık tedavülden kalktı.