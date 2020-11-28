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'HOCA HATASINI ANLADI'

İlk yarıda Gökhan yıldızlaştı, tıpkı geçen haftaki Lung gibi. Geçen hafta gibi 1-0 öne geçti yine. Hoca geçen hafta Ali Yavuz'u almıştı, bugün ne yaptı, 1-0, oyun sende, niye oyuncu değiştiresin ki... Her şey yolunda giderken geçen hafta yaptığın değişikliği bu hafta niye yapmadın hocam? Çünkü hatalıydın ve bunu bildiğin için Kerem'i, Ali Yavuz'u sokmadın ve çocuklar morallensin diye 4-0'dan sonra oyuna soktun. İyi giderken oyununda ısrar etti, skoru bulduktan sonra sistemden taviz vermeyerek değişiklikler yaptı.