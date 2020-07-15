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Fatih Terim iki ismi gözden çıkardı

Fatih Terim iki ismi gözden çıkardı
15 Temmuz 2020 Çarşamba

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı kırmızılı takım adına hayal kırıklıklarıyla dolu sezonun faturasını Falcao ve Belhanda'ya kesti! Terim'in gelecek sezona dair forvet planında ise iki isim var... İşte detaylar...

<p>Galatasaray’da sadece dış değil, iç transfer için de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.</p>
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Galatasaray’da sadece dış değil, iç transfer için de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

<p>Teknik patron Fatih Terim’in tamamen gözden çıkardığı iki yıldızdan Belhanda’nın Suudi Arabistan’a, Falcao’nun da ABD’ye gitmesi bekleniyor. </p>
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Teknik patron Fatih Terim’in tamamen gözden çıkardığı iki yıldızdan Belhanda’nın Suudi Arabistan’a, Falcao’nun da ABD’ye gitmesi bekleniyor. 

<p>Sarı-Kırmızılı yönetim, her iki oyuncuya da transfer görüşmesi yapabilmeleri için izin verdi.</p>
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Sarı-Kırmızılı yönetim, her iki oyuncuya da transfer görüşmesi yapabilmeleri için izin verdi.

<p>Galatasaray, özellikle Belhanda’nın satışından 9-10 milyon Euro civarında bir gelir bekliyor. </p>
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Galatasaray, özellikle Belhanda’nın satışından 9-10 milyon Euro civarında bir gelir bekliyor. 

<p>Falcao için bonservis bedeli talep edilmeyecek. </p>
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Falcao için bonservis bedeli talep edilmeyecek. 

<p>Kolombiyalı golcünün 7 milyon Euro’yu bulan maliyetinden kurtulmak, kulübün ilk hedefi.</p>
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Kolombiyalı golcünün 7 milyon Euro’yu bulan maliyetinden kurtulmak, kulübün ilk hedefi.

<p><b>DİAGNE GERİ DÖNÜYOR</b><br></p><p><br></p><p>Falcao ile yollar ayrıldıktan sonra mevcut kadroda Galatasaray’ın 1. forveti Diagne olacak.</p>
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DİAGNE GERİ DÖNÜYOR


Falcao ile yollar ayrıldıktan sonra mevcut kadroda Galatasaray’ın 1. forveti Diagne olacak.

<p>Sarı-Kırmızılılar aynı zamanda yeni bir santrfor için de girişimlerde bulunacak. </p>
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Sarı-Kırmızılılar aynı zamanda yeni bir santrfor için de girişimlerde bulunacak. 

<p>Adaylardan biri, Katar’dan ayrılan ve boşa çıkan Mandzukic.</p>
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Adaylardan biri, Katar’dan ayrılan ve boşa çıkan Mandzukic.

<p>Ancak gündemde genç ve potansiyelli oyuncuların bulunduğu da gelen haberler arasında.</p><p><br></p><p>Fanatik</p>
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Ancak gündemde genç ve potansiyelli oyuncuların bulunduğu da gelen haberler arasında.


Fanatik

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