Galatasaray’da sadece dış değil, iç transfer için de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Teknik patron Fatih Terim’in tamamen gözden çıkardığı iki yıldızdan Belhanda’nın Suudi Arabistan’a, Falcao’nun da ABD’ye gitmesi bekleniyor.
Sarı-Kırmızılı yönetim, her iki oyuncuya da transfer görüşmesi yapabilmeleri için izin verdi.
Galatasaray, özellikle Belhanda’nın satışından 9-10 milyon Euro civarında bir gelir bekliyor.
Falcao için bonservis bedeli talep edilmeyecek.
Kolombiyalı golcünün 7 milyon Euro’yu bulan maliyetinden kurtulmak, kulübün ilk hedefi.
DİAGNE GERİ DÖNÜYOR
Falcao ile yollar ayrıldıktan sonra mevcut kadroda Galatasaray’ın 1. forveti Diagne olacak.
Sarı-Kırmızılılar aynı zamanda yeni bir santrfor için de girişimlerde bulunacak.
Adaylardan biri, Katar’dan ayrılan ve boşa çıkan Mandzukic.
Ancak gündemde genç ve potansiyelli oyuncuların bulunduğu da gelen haberler arasında.
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