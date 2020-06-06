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Fatih Terim ikisinin de biletini kesti

Fatih Terim ikisinin de biletini kesti
06 Haziran 2020 Cumartesi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, gelecek sezon Ryan Babel ve Mbaye Diagne'yi takımda görmek istemediğini net bir şekilde yönetime iletti. Sarı kırmızlı yönetim şimdi bu iki futbolcuyu elden çıkarmanın planlarını yapıyor.

<p>Galatasaray’ın bir numaralı problemleri olarak görünen Diagne ve Babel’e çare aranıyor.</p>
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Galatasaray’ın bir numaralı problemleri olarak görünen Diagne ve Babel’e çare aranıyor.

<p>Milliyet'in haberine göre sarı-kırmızılı yöneticilerin önceki gün Türk Telekom Stadı’nda gerçekleştirdiği toplantıda idari, ekonomik ve sportif konular ele alınırken, özellikle bu iki futbolcu için çare arandığı ifade edildi.</p>
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Milliyet'in haberine göre sarı-kırmızılı yöneticilerin önceki gün Türk Telekom Stadı’nda gerçekleştirdiği toplantıda idari, ekonomik ve sportif konular ele alınırken, özellikle bu iki futbolcu için çare arandığı ifade edildi.

<p>Her iki futbolcunun kontratlarının devam etmesi ve<b> teknik direktör Fatih Terim’in de kadroda düşünmemesi nedeniyle,</b> bir an önce bu konuya çözüm bulmaları gerektiği noktasında birleşen yöneticiler hemen harekete geçilmesi kararı aldı.</p>
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Her iki futbolcunun kontratlarının devam etmesi ve teknik direktör Fatih Terim’in de kadroda düşünmemesi nedeniyle, bir an önce bu konuya çözüm bulmaları gerektiği noktasında birleşen yöneticiler hemen harekete geçilmesi kararı aldı.

<p>Bu çerçevede Mbaye Diagne ve Babel’in menajerleriyle kısa süre içinde temasa geçecek olan sarı-kırmızılılar, bu futbolculara kapılarının kapalı olduğunu ve bu nedenle oyuncularına takım bulmalarını söyleyecek.</p>
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Bu çerçevede Mbaye Diagne ve Babel’in menajerleriyle kısa süre içinde temasa geçecek olan sarı-kırmızılılar, bu futbolculara kapılarının kapalı olduğunu ve bu nedenle oyuncularına takım bulmalarını söyleyecek.

<p>Sezon başında Belçika ekibi Club Brugge’a kiralanan ve burada kadro dışı kalan Diagne’yle 3 sene daha sözleşmesi bulunan Cim-Bom, sözleşmesi süresince Senegalli forvete 7 milyon 150 bin euro ödemek zorunda...</p>
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Sezon başında Belçika ekibi Club Brugge’a kiralanan ve burada kadro dışı kalan Diagne’yle 3 sene daha sözleşmesi bulunan Cim-Bom, sözleşmesi süresince Senegalli forvete 7 milyon 150 bin euro ödemek zorunda...

<p>Kasımpaşa’dan 13 milyon euroya transfer edilen Diagne’den en az 5 milyon euro bonservis hedefleyen yönetim ayrıca futbolcuya ödemek zorunda olduğu ücretten de kurtulmak istiyor.</p>
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Kasımpaşa’dan 13 milyon euroya transfer edilen Diagne’den en az 5 milyon euro bonservis hedefleyen yönetim ayrıca futbolcuya ödemek zorunda olduğu ücretten de kurtulmak istiyor.

<p>Yine Babel için de aynı düşünceyle hareket ediliyor. </p>
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Yine Babel için de aynı düşünceyle hareket ediliyor. 

<p>Büyük beklentilerle transfer olan ama hayal kırıklığı yaratan Hollandalı forvet, devre arasında Ajax’a kiralanmıştı. Ancak Babel burada da tutunamadı.</p>
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Büyük beklentilerle transfer olan ama hayal kırıklığı yaratan Hollandalı forvet, devre arasında Ajax’a kiralanmıştı. Ancak Babel burada da tutunamadı.

<p>2 sene daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki futbolcuya toplamda sözleşme süresi boyunca 5 milyon euro ödemek zorunda olan sarı-kırmızılılar, bu futbolcudan bonservis geliri elde etmemeyi bile göze aldı.</p>
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2 sene daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki futbolcuya toplamda sözleşme süresi boyunca 5 milyon euro ödemek zorunda olan sarı-kırmızılılar, bu futbolcudan bonservis geliri elde etmemeyi bile göze aldı.

<p>Hollandalı oyuncunun maaş yükünün karşılanması durumunda gideceği kulüpten bonservis geliri istenmeyeceği belirtildi.</p><p><br></p><p>Milliyet</p>
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Hollandalı oyuncunun maaş yükünün karşılanması durumunda gideceği kulüpten bonservis geliri istenmeyeceği belirtildi.


Milliyet

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