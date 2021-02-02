Fatih Terim, 3-0'lık Başakşehir galibiyetini değerlendirirken şu sözleri kullandı:
Üç günde bir oyun oynamak hiç kolay değil bu yoğun tempoda. Oyuncularımı iyi mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Top bizdeyken tehlikeli bir takımdık, şimdi top rakipteyken de tehlikeli bir takımız.
İyi mücadele ettiğimiz düşüncesindeyim. Bundan dolayı mutluyum.
Mustafa çok genç, öğreneceği çok şey var ama bize çok faydalı olacağını gösterdi.
Keşke attığı ilk gol, kafa golü olsaydı. Çok iyi yükseldi. Bu konuda meziyetleri var.
Galatasaray takımı iyi gidiyor, iyi oynuyor. İyi oynamaya devam edeceğiz inşallah. Bazı prosedürler var. Yedlin'i bir gün arayla kaybettik.
Yoksa bugün oynayacaktı. Yazının geç gelmesi buna neden oldu. Biz hepsinden faydalanmayı düşünüyoruz.
'LİSTE Mİ İSTİYORSUN BENDEN?'
Fatih Terim, kendisine gelen 'Gedson ve Yedlin derbide oynayacak mı?' sorusuna ise esprili bir şekilde 'Liste mi istiyorsun benden?' cevabını verdi.
FENERBAHÇE DERBİSİ SÖZLERİ
Hafta sonu derbi oynayacağız. Her maç önemli ama derbiler daha önemli. Rakip sahada oynamamız ve yahut burada oynamamız derbilerde fark etmiyor. Seyircili seyircisiz oynuyoruz hep. Ben takımıma inanıyor güveniyorum. Çıkıp her zamanki futbolumuzu daha mücadelesi, inancı yüksek bir şekilde oynayacağız.
ELLERİNDEN GELENİ YAPTILAR
1 transferi daha geride bıraktık. İyisiyle kötüsüyle... Her zaman istekleriniz yerini bulmuyor. Çok da doğal. Bazı isteklerimizin olmayışına alıştık biz. Orada pek günahımız yok. Ancak, burada başkanımızdan Abdurrahim Albayrak'tan, yönetimimizden övgüyle bahsetmek istiyorum. Scout grubumuzdan ve de sportif direktör departmanımızdan hakikaten müthiş bir işbirliği oldu. Ellerinden gelenin fazlasını yaptılar. Gerek ekonomik olarak, gerek mesai olarak kolay değil. Saate karşı, limit, limit aşımı, paranız yok, gelen gelirler çok az. Bunlar kolay işler değil.
İRFAN CAN KAHVECİ MESAJI
Benim verdiğim listenin aşağı yukarı büyük bir bölümü yerine geldi. Gelmeyenlerle ilgili isteyene değil, gelmeyene niçin gelmediğini sormak lazım.
'RUI COSTA'YA TEŞEKKÜRLER'
Gedson için buradan ayrıca Rui Costa'ya çok teşekkür ederim. Kendisiyle Şükrü de konuştu, ben de konuştum. Sonradan da teşekkür ettim kendisine. Önemli oyuncu, onu aldık. Gönül istiyor, başka yerlere başka oyuncular alalım. Yapabileceğimizin en iyilerini yapmaya çalıştık. Henry oyuncumuz gibi bir elemanımız. Keşke daha önce getirseydik ama olmadı. Halil çok şey beklediğimiz bir genç yetenek.
'DIŞARI MÜCADELE VERİYORUZ'
Başkan, yönetim, tüm arkadaşlar elinden gelen çabayı gösterdi. Bu transfer dönemi, bundan önceki transfer dönemi bize büyük bir mesaj verdi. Bize derken Galatasaray diyorum. Arkadaşlar siz hep beraber bir araya gelmek zorundasınız. Tek vücut olma mecburiyeti var. Seyircimiz, taraftarımız onlarsız olmuyor biliyorsunuz. Onların biz nefesini gücünü hissediyoruz bünyemizde. Hangi yönetim olursa, herkesin yardım etmesi gerektiği, bir olup beraber olmak gerektiğini anlattı. Bu mesajı aldık.
Çünkü, dışarıyla bir mücadele vereceksek Galatasaray'ın bütün dengelerine, kuvvetlerine ihtiyacımız vardır. Bir araya gelince Galatasaray daha da büyük bir camia haline gelir. Bunun her zaman olması gerekiyor. Hadiselerden çıkarmamız gereken budur.
'YAKINDA YİNE AÇIKLAYACAĞIM'
Hiç transfer yapmayınca da hayıflanan biri değilim. İleride Galatasaray'a ve bize yetenekte, yaşta oyunculara yöneleceğimizi söylemiştim. Biz hep beraber olunca bunu daha da ileriye götürdük. Yakında merak etmeyin açıklayacağım. Geri kalanını da bir sonrakinde yaparız. Futbol dinamiktir. Gidecekler, gelecekler olacak.