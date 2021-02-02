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'DIŞARI MÜCADELE VERİYORUZ'

Başkan, yönetim, tüm arkadaşlar elinden gelen çabayı gösterdi. Bu transfer dönemi, bundan önceki transfer dönemi bize büyük bir mesaj verdi. Bize derken Galatasaray diyorum. Arkadaşlar siz hep beraber bir araya gelmek zorundasınız. Tek vücut olma mecburiyeti var. Seyircimiz, taraftarımız onlarsız olmuyor biliyorsunuz. Onların biz nefesini gücünü hissediyoruz bünyemizde. Hangi yönetim olursa, herkesin yardım etmesi gerektiği, bir olup beraber olmak gerektiğini anlattı. Bu mesajı aldık.