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  • Fatih Terim İrfan Can Kahveci'ye mesaj yolladı! 'Sormak lazım...'

Fatih Terim İrfan Can Kahveci'ye mesaj yolladı! 'Sormak lazım...'

Fatih Terim İrfan Can Kahveci'ye mesaj yolladı! 'Sormak lazım...'
02 Şubat 2021 Salı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3-0 kazanılan Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu. İrfan Can Kahveci ve Fenerbahçe derbisi ile ilgili flaş sözler söyledi...

<p>Fatih Terim, 3-0'lık Başakşehir galibiyetini değerlendirirken şu sözleri kullandı:</p>
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Fatih Terim, 3-0'lık Başakşehir galibiyetini değerlendirirken şu sözleri kullandı:

<p>Üç günde bir oyun oynamak hiç kolay değil bu yoğun tempoda. Oyuncularımı iyi mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Top bizdeyken tehlikeli bir takımdık, şimdi top rakipteyken de tehlikeli bir takımız.</p>
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Üç günde bir oyun oynamak hiç kolay değil bu yoğun tempoda. Oyuncularımı iyi mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Top bizdeyken tehlikeli bir takımdık, şimdi top rakipteyken de tehlikeli bir takımız.

<p>İyi mücadele ettiğimiz düşüncesindeyim. Bundan dolayı mutluyum.<br></p>
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İyi mücadele ettiğimiz düşüncesindeyim. Bundan dolayı mutluyum.

<p>Mustafa çok genç, öğreneceği çok şey var ama bize çok faydalı olacağını gösterdi. </p>
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Mustafa çok genç, öğreneceği çok şey var ama bize çok faydalı olacağını gösterdi. 

<p>Keşke attığı ilk gol, kafa golü olsaydı. Çok iyi yükseldi. Bu konuda meziyetleri var.</p>
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Keşke attığı ilk gol, kafa golü olsaydı. Çok iyi yükseldi. Bu konuda meziyetleri var.

<p>Galatasaray takımı iyi gidiyor, iyi oynuyor. İyi oynamaya devam edeceğiz inşallah. Bazı prosedürler var. Yedlin'i bir gün arayla kaybettik. </p>
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Galatasaray takımı iyi gidiyor, iyi oynuyor. İyi oynamaya devam edeceğiz inşallah. Bazı prosedürler var. Yedlin'i bir gün arayla kaybettik. 

<p>Yoksa bugün oynayacaktı. Yazının geç gelmesi buna neden oldu. Biz hepsinden faydalanmayı düşünüyoruz.</p>
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Yoksa bugün oynayacaktı. Yazının geç gelmesi buna neden oldu. Biz hepsinden faydalanmayı düşünüyoruz.

<p><b>'LİSTE Mİ İSTİYORSUN BENDEN?'</b></p>
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'LİSTE Mİ İSTİYORSUN BENDEN?'

<p>Fatih Terim, kendisine gelen 'Gedson ve Yedlin derbide oynayacak mı?' sorusuna ise esprili bir şekilde 'Liste mi istiyorsun benden?' cevabını verdi.</p>
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Fatih Terim, kendisine gelen 'Gedson ve Yedlin derbide oynayacak mı?' sorusuna ise esprili bir şekilde 'Liste mi istiyorsun benden?' cevabını verdi.

<p><b>FENERBAHÇE DERBİSİ SÖZLERİ</b></p><p>Hafta sonu derbi oynayacağız. Her maç önemli ama derbiler daha önemli. Rakip sahada oynamamız ve yahut burada oynamamız derbilerde fark etmiyor. Seyircili seyircisiz oynuyoruz hep. Ben takımıma inanıyor güveniyorum. Çıkıp her zamanki futbolumuzu daha mücadelesi, inancı yüksek bir şekilde oynayacağız.</p>
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FENERBAHÇE DERBİSİ SÖZLERİ

Hafta sonu derbi oynayacağız. Her maç önemli ama derbiler daha önemli. Rakip sahada oynamamız ve yahut burada oynamamız derbilerde fark etmiyor. Seyircili seyircisiz oynuyoruz hep. Ben takımıma inanıyor güveniyorum. Çıkıp her zamanki futbolumuzu daha mücadelesi, inancı yüksek bir şekilde oynayacağız.

<p><b>ELLERİNDEN GELENİ YAPTILAR</b></p><p>1 transferi daha geride bıraktık. İyisiyle kötüsüyle... Her zaman istekleriniz yerini bulmuyor. Çok da doğal. Bazı isteklerimizin olmayışına alıştık biz. Orada pek günahımız yok. Ancak, burada başkanımızdan Abdurrahim Albayrak'tan, yönetimimizden övgüyle bahsetmek istiyorum. Scout grubumuzdan ve de sportif direktör departmanımızdan hakikaten müthiş bir işbirliği oldu. Ellerinden gelenin fazlasını yaptılar. Gerek ekonomik olarak, gerek mesai olarak kolay değil. Saate karşı, limit, limit aşımı, paranız yok, gelen gelirler çok az. Bunlar kolay işler değil.<b><br></b></p>
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ELLERİNDEN GELENİ YAPTILAR

1 transferi daha geride bıraktık. İyisiyle kötüsüyle... Her zaman istekleriniz yerini bulmuyor. Çok da doğal. Bazı isteklerimizin olmayışına alıştık biz. Orada pek günahımız yok. Ancak, burada başkanımızdan Abdurrahim Albayrak'tan, yönetimimizden övgüyle bahsetmek istiyorum. Scout grubumuzdan ve de sportif direktör departmanımızdan hakikaten müthiş bir işbirliği oldu. Ellerinden gelenin fazlasını yaptılar. Gerek ekonomik olarak, gerek mesai olarak kolay değil. Saate karşı, limit, limit aşımı, paranız yok, gelen gelirler çok az. Bunlar kolay işler değil.

<p><b>İRFAN CAN KAHVECİ MESAJI</b></p><p>Benim verdiğim listenin aşağı yukarı büyük bir bölümü yerine geldi. Gelmeyenlerle ilgili isteyene değil, gelmeyene niçin gelmediğini sormak lazım.</p>
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İRFAN CAN KAHVECİ MESAJI

Benim verdiğim listenin aşağı yukarı büyük bir bölümü yerine geldi. Gelmeyenlerle ilgili isteyene değil, gelmeyene niçin gelmediğini sormak lazım.

<p><b>'RUI COSTA'YA TEŞEKKÜRLER'</b></p><p>Gedson için buradan ayrıca Rui Costa'ya çok teşekkür ederim. Kendisiyle Şükrü de konuştu, ben de konuştum. Sonradan da teşekkür ettim kendisine. Önemli oyuncu, onu aldık. Gönül istiyor, başka yerlere başka oyuncular alalım. Yapabileceğimizin en iyilerini yapmaya çalıştık. Henry oyuncumuz gibi bir elemanımız. Keşke daha önce getirseydik ama olmadı. Halil çok şey beklediğimiz bir genç yetenek.</p>
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'RUI COSTA'YA TEŞEKKÜRLER'

Gedson için buradan ayrıca Rui Costa'ya çok teşekkür ederim. Kendisiyle Şükrü de konuştu, ben de konuştum. Sonradan da teşekkür ettim kendisine. Önemli oyuncu, onu aldık. Gönül istiyor, başka yerlere başka oyuncular alalım. Yapabileceğimizin en iyilerini yapmaya çalıştık. Henry oyuncumuz gibi bir elemanımız. Keşke daha önce getirseydik ama olmadı. Halil çok şey beklediğimiz bir genç yetenek.

<p><b>'DIŞARI MÜCADELE VERİYORUZ'</b></p><p>Başkan, yönetim, tüm arkadaşlar elinden gelen çabayı gösterdi. Bu transfer dönemi, bundan önceki transfer dönemi bize büyük bir mesaj verdi. Bize derken Galatasaray diyorum. Arkadaşlar siz hep beraber bir araya gelmek zorundasınız. Tek vücut olma mecburiyeti var. Seyircimiz, taraftarımız onlarsız olmuyor biliyorsunuz. Onların biz nefesini gücünü hissediyoruz bünyemizde. Hangi yönetim olursa, herkesin yardım etmesi gerektiği, bir olup beraber olmak gerektiğini anlattı. Bu mesajı aldık.</p>
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'DIŞARI MÜCADELE VERİYORUZ'

Başkan, yönetim, tüm arkadaşlar elinden gelen çabayı gösterdi. Bu transfer dönemi, bundan önceki transfer dönemi bize büyük bir mesaj verdi. Bize derken Galatasaray diyorum. Arkadaşlar siz hep beraber bir araya gelmek zorundasınız. Tek vücut olma mecburiyeti var. Seyircimiz, taraftarımız onlarsız olmuyor biliyorsunuz. Onların biz nefesini gücünü hissediyoruz bünyemizde. Hangi yönetim olursa, herkesin yardım etmesi gerektiği, bir olup beraber olmak gerektiğini anlattı. Bu mesajı aldık.

<p> Çünkü, dışarıyla bir mücadele vereceksek Galatasaray'ın bütün dengelerine, kuvvetlerine ihtiyacımız vardır. Bir araya gelince Galatasaray daha da büyük bir camia haline gelir. Bunun her zaman olması gerekiyor. Hadiselerden çıkarmamız gereken budur.</p>
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 Çünkü, dışarıyla bir mücadele vereceksek Galatasaray'ın bütün dengelerine, kuvvetlerine ihtiyacımız vardır. Bir araya gelince Galatasaray daha da büyük bir camia haline gelir. Bunun her zaman olması gerekiyor. Hadiselerden çıkarmamız gereken budur.

<p><b>'YAKINDA YİNE AÇIKLAYACAĞIM'</b></p><p>Hiç transfer yapmayınca da hayıflanan biri değilim. İleride Galatasaray'a ve bize yetenekte, yaşta oyunculara yöneleceğimizi söylemiştim. Biz hep beraber olunca bunu daha da ileriye götürdük. Yakında merak etmeyin açıklayacağım. Geri kalanını da bir sonrakinde yaparız. Futbol dinamiktir. Gidecekler, gelecekler olacak.</p>
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'YAKINDA YİNE AÇIKLAYACAĞIM'

Hiç transfer yapmayınca da hayıflanan biri değilim. İleride Galatasaray'a ve bize yetenekte, yaşta oyunculara yöneleceğimizi söylemiştim. Biz hep beraber olunca bunu daha da ileriye götürdük. Yakında merak etmeyin açıklayacağım. Geri kalanını da bir sonrakinde yaparız. Futbol dinamiktir. Gidecekler, gelecekler olacak.

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