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Fatih Terim, İtalyan basınına konuştu! 'Türkiye için gurur kaynağı'

Fatih Terim, İtalyan basınına konuştu! 'Türkiye için gurur kaynağı'
31 Ocak 2024 Çarşamba

Kısa bir süre önce Yunan ekibi Panathinaikos'un başına geçen başarılı çalıştırıcı Fatih Terim İtalyan basınına samimi açıklamalarda bulundu. İtalya Serie A'da oynayan iki milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız için de konuşan deneyimli teknik adam 'İki oyuncumuzun Inter ve Juventus arasındaki şampiyonluk mücadelesinde yer alması Türkiye için bir gurur kaynağı.' dedi. İşte detaylar...

<p>Yunanistan Ligi takımlarından Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim, İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a röportaj verdi. İşte Terim'in açıklamaları...</p>
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Yunanistan Ligi takımlarından Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim, İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a röportaj verdi. İşte Terim'in açıklamaları...

<p><b>'KENAN'DAN ÇOK MUTLUYUM'</b></p><p>İtalya'da Juventus formasıyla gündemden düşmeyen milli futbolcu Kenan Yıldız ile ilgili konuşan Fatih Terim 'Kenan Yıldız'ın performansından çok mutluyum.'</p>
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'KENAN'DAN ÇOK MUTLUYUM'

İtalya'da Juventus formasıyla gündemden düşmeyen milli futbolcu Kenan Yıldız ile ilgili konuşan Fatih Terim 'Kenan Yıldız'ın performansından çok mutluyum.'

<p>'Türkiye'deki herkes mutlu. Umut, bir yıldız doğabilmesidir. Kenan Yıldız, A Milli Takım'da da gol attı. Büyük bir yeteneğe sahip olduğunu kanıtlıyor. Gelecek onun olacak.' dedi.<br></p>
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'Türkiye'deki herkes mutlu. Umut, bir yıldız doğabilmesidir. Kenan Yıldız, A Milli Takım'da da gol attı. Büyük bir yeteneğe sahip olduğunu kanıtlıyor. Gelecek onun olacak.' dedi.

<p>'HARİKA BİR YETENEĞİ VAR!'</p><p>Kenan Yıldız ile ilgili sözlerine devam eden Fatih Terim 'Mükemmel bir tekniği var. Topu çok iyi kullanıyor ve rakiplerine doğru dribbling yaparken her zaman tehlikeli oluyor. Kenan'ın fiziği oldukça iyi, hızlı. Pek de çocuk gibi görünmüyor. Ancak henüz 18 yaşında, her anlamda kendini geliştirmek durumunda. Juventus'ta olmak büyük bir avantaj. Juventus sadece bir takım değil, ayrıca bir okul. Massimiliano Allegri de dünya standartlarında bir teknik adam.' ifadelerini kullandı.</p>
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'HARİKA BİR YETENEĞİ VAR!'

Kenan Yıldız ile ilgili sözlerine devam eden Fatih Terim 'Mükemmel bir tekniği var. Topu çok iyi kullanıyor ve rakiplerine doğru dribbling yaparken her zaman tehlikeli oluyor. Kenan'ın fiziği oldukça iyi, hızlı. Pek de çocuk gibi görünmüyor. Ancak henüz 18 yaşında, her anlamda kendini geliştirmek durumunda. Juventus'ta olmak büyük bir avantaj. Juventus sadece bir takım değil, ayrıca bir okul. Massimiliano Allegri de dünya standartlarında bir teknik adam.' ifadelerini kullandı.

<p><b>'BANA GREALISH'I HATIRLATIYOR'</b></p><p>Deneyimli teknik adam, Juventus'un efsane ismi Del Piero'ya benzetilen Kenan Yıldız için, 'Kenan Yıldız'ın yeni Del Piero olmasını umuyoruz. Alessandro'ya her zaman saygı duymuşumdur.</p>
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'BANA GREALISH'I HATIRLATIYOR'

Deneyimli teknik adam, Juventus'un efsane ismi Del Piero'ya benzetilen Kenan Yıldız için, 'Kenan Yıldız'ın yeni Del Piero olmasını umuyoruz. Alessandro'ya her zaman saygı duymuşumdur.

<p>Kenan'da da idolü olan Del Piero'dan bir şeyler var ama özellikle soldan yaptığı driplinglerden sonra orta yaptığında bana biraz Manchester City forması giyen Grealish'i de hatırlatıyor.' yorumunda bulundu.</p>
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Kenan'da da idolü olan Del Piero'dan bir şeyler var ama özellikle soldan yaptığı driplinglerden sonra orta yaptığında bana biraz Manchester City forması giyen Grealish'i de hatırlatıyor.' yorumunda bulundu.

<p><b>'ÇALHANOĞLU MUHTEŞEM!'</b></p><p>'Hakan Çalhanoğlu, İtalya Serie A'nın en iyi orta saha oyuncusu mu?' sorusuna cevap veren Terim 'Kesinlikle öyle. Oldukça zeki bir oyuncu, takımı organize ediyor, asist yapıyor ve gol atıyor. Hakan Çalhanoğlu, Avrupa düzeyinde en iyi oyun kuruculardan biri. Her gün daha iyiye gidiyor.' açıklamasını yaptı.</p>
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'ÇALHANOĞLU MUHTEŞEM!'

'Hakan Çalhanoğlu, İtalya Serie A'nın en iyi orta saha oyuncusu mu?' sorusuna cevap veren Terim 'Kesinlikle öyle. Oldukça zeki bir oyuncu, takımı organize ediyor, asist yapıyor ve gol atıyor. Hakan Çalhanoğlu, Avrupa düzeyinde en iyi oyun kuruculardan biri. Her gün daha iyiye gidiyor.' açıklamasını yaptı.

<p><b>'TÜRKİYE İÇİN GURUR'</b></p><p>İki milli futbolcu ile ilgili sözlerine devam eden Fatih Terim 'Hakan Çalhanoglu, teknik direktörlük kariyerimdeki evlatlarımdan biridir. Kenan Yıldız ise büyük bir yetenek. İki oyuncumuzun Inter ve Juventus arasındaki şampiyonluk mücadelesinde yer alması Türkiye için bir gurur kaynağı.' dedi.</p>
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'TÜRKİYE İÇİN GURUR'

İki milli futbolcu ile ilgili sözlerine devam eden Fatih Terim 'Hakan Çalhanoglu, teknik direktörlük kariyerimdeki evlatlarımdan biridir. Kenan Yıldız ise büyük bir yetenek. İki oyuncumuzun Inter ve Juventus arasındaki şampiyonluk mücadelesinde yer alması Türkiye için bir gurur kaynağı.' dedi.

<p><b>MONTELLA AÇIKLAMASI</b></p><p>A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile ilgili de konuşan Terim 'Sevdiğim arkadaşım Montella'nın Milli Takım'da olması harika bir durum. Almanya'daki Avrupa Şampiyonası için ona en iyi dileklerimi gönderiyorum' açıklamasını yaptı. </p>
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MONTELLA AÇIKLAMASI

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile ilgili de konuşan Terim 'Sevdiğim arkadaşım Montella'nın Milli Takım'da olması harika bir durum. Almanya'daki Avrupa Şampiyonası için ona en iyi dileklerimi gönderiyorum' açıklamasını yaptı.

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