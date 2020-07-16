Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu sezon kaçan şampiyonluğun ardından dev transfer operasyonunu resmen başlattı.
Galatasaray'da sürpriz isimle yolların ayrılması artık an meselesi.
Galatasaray, koronvairüs pandemisi nedeniyle ara verilen Süper Lig'in yeniden başlamasının ardından adeta çöküşe geçti.
Pandemi nedeniyle liglere ara verilmeden önce zirve ile arasında sadece 3 puan bulunan ve şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterilen Galatasaray,
Liglerin yeniden başlamasının ardından sadece 2 puan toplayarak pandemi sonrası en az puan toplayan takım oldu.
Bu sezon şampiyonluktan uzak kalan Sarı Kırmızılılarda tek gündem takımdan ayrılacak ve takıma katılacak isimler...
Yabancı sınırlamasının getirilmesinden sonra yerli oyunculara yönelecek Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler de beli olmaya başladı.
İşte Galatasaray'da yapılacak geniş çaplı transfer operasyonunun detayları...
İspanya'da yayın yapan AS Gazetesinin iddiası göre, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yıldız oyunculara rest çekti.
Teknik direktör Fatih Terim'in talepleri doğrultusunda yolların ayrılacağı isimleri belirledi.
Galatasaray'da ilk olarak takımdan ayrılması beklenen isim Younes Belhanda...
Suudi Arabistan'dan birkaç kulübün Belhanda ile yakından ilgilendiği ve transferin yakın zamanda açıklanacağı belirtildi.
Bu sezon şampiyonluk hedefinden uzak kalan ve Şampiyonlar Ligi gelirlerinden mahrum kalacak Galatasaray'da yıldız oyunculardan kendilerine takım bulmaları istendi.
Galatasaray'da Belhanda'nın ardından ayrılacak ikinci isim ise Sofiane Feghouli... Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kartla taraftarın büyük tepkisini çeken Cezayirli yıldızın sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor...
AS'ta yer alan habere göre, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Radamel Falcao'yu elden çıkarmak ve yerine her maçta katkı alabileceği bir forvet oyuncusunun transfer edilmesini istedi.
David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami de Radamel Falcao ile ilgilendi fakat henüz resmi teklif sunulmadı. AS Gazetesi, Falcao'nun transfer döenminde Galatasaray'dan kesin olarak ayrılacağını iddia etti.