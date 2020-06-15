Galatasaray Süper Ligde 10 maç sonra Ç.Rizespor'a yenildi.
Karşılaşmada Galatasaray talihsiz sakatlıklar yaşadı.
FATİH TERİM KONUŞTU
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Rizespor'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu ve hakem yönetimine tepki gösterirken, takımın oynadığı futbolu da beğenmediğini söyledi. İşte Fatih Terim'in sözleri...
'ÇOK ÜZGÜNÜM'
Emre Akbaba gibi Muslera da aynı şekilde sakatlandı, ayağında kırık var. Andone'nin de ayak bağları kaptı. Uzun bir dönem bizimle olamayacaklar. Muslera ve Andone bizim için önemli kayıplar, çok üzgünüm.
'BUNA İZİN VERMEYİN'
Bu kuralın belki de en ağır darbesini yiyenlerden biri de Muslera. Kabul ediyorum, kural oynat diyor ama 1.5 metre bu kadar bariz ofsayt varken de... Oyuncunun ayağının kırılmasına izin vermeyin, oynatın da nereye kadar; oyuncunun ayağı kırılıncaya kadar mı?
'BAZI ŞEYLERİ DEĞİŞTİRMEZ'
İyi oynamadık, pasif kaldık, Rizespor'u tebrik ederim. Penaltı var mı yok mu, bizimki olur mu olmaz mı, onu değerlendirsinler. İyi değildik, Rizespor çok mücadele etti, savaştı ama bu bazı şeyleri değiştirmez!
'YAŞANMAMASI GEREKİYORDU'
Bazı şeylere ister tesadüf deyin, ister şans deyin ama yaşanmaması gereken şeylerdi. Çok üzgünüz.
Donk cezalı, Adem cezalı... Sadece 3 puan değil, 4 tane de oyuncu kaybettik.
'PES ETMEYECEĞİZ'
'Hiçbir zaman pes etmedik, etmeyeceğiz, devam edeceğiz. Bugün burada çok iyi oynayan bir Galatasaray hocası olarak konuşmak isterdim ama olmadı. Saha içerisinde olanlar benimle oyuncular arasında olan şeyler... Hoşuma gitmedi, beğenmedim. Pandemi döneminin zihni, bedene de vurmuş demek ki, kötüye gitmişiz
Kalan maçlarımız var, pes etmeden elimizden gelen her şeyi yapacağız. Beklemediğimiz, istemediğimiz bir yol kazası bu'