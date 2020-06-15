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'BUNA İZİN VERMEYİN'

Bu kuralın belki de en ağır darbesini yiyenlerden biri de Muslera. Kabul ediyorum, kural oynat diyor ama 1.5 metre bu kadar bariz ofsayt varken de... Oyuncunun ayağının kırılmasına izin vermeyin, oynatın da nereye kadar; oyuncunun ayağı kırılıncaya kadar mı?