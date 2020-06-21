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En son bu saniye kuralı ne zaman çalındı bilmiyorum. Enterasan! Kalecimizin top elinde, Kenan üzerine gidiyor, tedirgin ediyor, bu arada Cüneyt de içeride maçı izliyoruz. Artık öyle bir noktaya geldik ki.. Kulübün bir açıklama yaparak kınama mesajı yayınlamasının da bir anlamı yok! Oğuz Sarvan ile Ünsal Çimen bunları mı anlattılar, dünyada zaten çalınmıyor,

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Türkiye'de en son ne zaman çalındı bilmiyorum.'