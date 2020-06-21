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  • Fatih Terim maç sonu isyan etti! 'Virüs bedenlerde değil zihinlerde, bir buluş bekliyorum'

Fatih Terim maç sonu isyan etti! 'Virüs bedenlerde değil zihinlerde, bir buluş bekliyorum'

Fatih Terim maç sonu isyan etti! 'Virüs bedenlerde değil zihinlerde, bir buluş bekliyorum'
21 Haziran 2020 Pazar

Süper Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray evinde Gaziantep FK'yı ağırladı. Karşılaşmada toplam 6 gol atılırken bir de kırmızı kart çıktı. Maç sonunda Fatih Terim sert açıklamalarda bulundu.

<p>Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gaziantep ile 3-3 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi.</p>
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gaziantep ile 3-3 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi.

<p>İşte Fatih Terim'in sözleri: </p>
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İşte Fatih Terim'in sözleri: 

<p>'İki haftadır tatsız geçen maçlar oynuyoruz, oyuncular emek veriyor, hepimiz emek veriyoruz ama iyi şeylerle karşılaşmıyoruz. </p>
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'İki haftadır tatsız geçen maçlar oynuyoruz, oyuncular emek veriyor, hepimiz emek veriyoruz ama iyi şeylerle karşılaşmıyoruz. 

<p> Futbolun bir dengesi vardır, bu dengeyle saha içerisinde oynadığın zaman ipin ucunu kaçırırsanız. </p>
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 Futbolun bir dengesi vardır, bu dengeyle saha içerisinde oynadığın zaman ipin ucunu kaçırırsanız. 

<p>Ben virüsü bedenlerde değil, zihinlerde bulacak ve ortaya çıkaracak bir buluş bekliyorum</p>
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Ben virüsü bedenlerde değil, zihinlerde bulacak ve ortaya çıkaracak bir buluş bekliyorum

<p>En son bu saniye kuralı ne zaman çalındı bilmiyorum. Enterasan! Kalecimizin top elinde, Kenan üzerine gidiyor, tedirgin ediyor, bu arada Cüneyt de içeride maçı izliyoruz. Artık öyle bir noktaya geldik ki.. Kulübün bir açıklama yaparak kınama mesajı yayınlamasının da bir anlamı yok! Oğuz Sarvan ile Ünsal Çimen bunları mı anlattılar, dünyada zaten çalınmıyor,</p><p>undefined</p><p>Türkiye'de en son ne zaman çalındı bilmiyorum.'</p>
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En son bu saniye kuralı ne zaman çalındı bilmiyorum. Enterasan! Kalecimizin top elinde, Kenan üzerine gidiyor, tedirgin ediyor, bu arada Cüneyt de içeride maçı izliyoruz. Artık öyle bir noktaya geldik ki.. Kulübün bir açıklama yaparak kınama mesajı yayınlamasının da bir anlamı yok! Oğuz Sarvan ile Ünsal Çimen bunları mı anlattılar, dünyada zaten çalınmıyor,

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Türkiye'de en son ne zaman çalındı bilmiyorum.'

<p>'Galatasaray kazanır, kaybeder, şampiyonluklar gelir, gider ama bunlar düzelmez! Sadece kınama deklerasyonları ile bu işler olmuyor. '</p>
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'Galatasaray kazanır, kaybeder, şampiyonluklar gelir, gider ama bunlar düzelmez! Sadece kınama deklerasyonları ile bu işler olmuyor. '

<p>'Ne sakat ne cezalı oyuncumuz için hiçbir zaman ağzımı açmadım, bizim sıkıntımız bunlar değil! Geçen sene düdük astırdılar, iki namuslu adama! Nerede bu adamlar!</p>
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'Ne sakat ne cezalı oyuncumuz için hiçbir zaman ağzımı açmadım, bizim sıkıntımız bunlar değil! Geçen sene düdük astırdılar, iki namuslu adama! Nerede bu adamlar!

<p>Rize'deki hakem nerede... Bugün olanlar... Gereğini yaptılar. Ben, başkalarının saha kenarında yaptıklarını yapsam 100 maç ceza yerim!</p>
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Rize'deki hakem nerede... Bugün olanlar... Gereğini yaptılar. Ben, başkalarının saha kenarında yaptıklarını yapsam 100 maç ceza yerim!

<p>Ben olsaydım, penaltıda kalecinin direğin yanında durması talimatını verirdim! Bu nedir? Hep mi denk gelir! Ne konuşayım!'</p>
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Ben olsaydım, penaltıda kalecinin direğin yanında durması talimatını verirdim! Bu nedir? Hep mi denk gelir! Ne konuşayım!'

<p>'Müthiş oynayan bir Galatasaray! İlk yarının en az 5 farklı bitmesi gerekirdi.</p>
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'Müthiş oynayan bir Galatasaray! İlk yarının en az 5 farklı bitmesi gerekirdi.

<p>Futbolun bir dengesi var, bu ayarı kaçırdığınız zaman (hakemleri kast ederek) iş başka bir hal alır'.</p>
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Futbolun bir dengesi var, bu ayarı kaçırdığınız zaman (hakemleri kast ederek) iş başka bir hal alır'.

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