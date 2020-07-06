Galatasaray'da ayrılık krizi devam ediyor. Ligde pandemi sonrasında kötü gidişata dur diyemeyen sarı kırmızılı ekipte Terim neşteri vurdu.
BELHANDA
Sözleşmesi 2021 Haziran ayına kadar devam eden Belhanda ile sezon sonunda kesin olarak olarak yollar ayrılacak. Faslı futbolcunun kariyerine Arabistan Ligi'nde devam etmesi bekleniyor.
FEGHOULİ
Galatasaray ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden Feghouli'yi elden çıkartarak hem bonservis geliri elde etmek hem de maaş bütçesini düşürmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Cezayirli futbolcuya yıllık toplam 4.3 milyon euro ödüyor. Trabzonspor karşılaşmasında gördüğü kırmızı kartla büyük tepki çeken Feghouli'nin yeni sezonda takımda kalması zor görünüyor.
FALCAO
Galatasaray sezon başında büyük sükse ile renklerine bağladığı Radamel Falcao konusunda beklediğini alamadı. Kolombiyalı oyuncu ligde 11, toplamda 16 maç kaçırdı. Maaşını ödeyecek bir takım bulunursa yolların ayrılması bekleniyor. Falcao için River Plate devrede bulunuyor. Diğer seçenek ise MLS.
JEAN MİCHAEL SERİ
Galatasaray'da kalmak isteyenler kervanına katılan son isim Jean Michael Seri oldu. 28 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da mutlu olduğunu ve kariyerini sarı-kırmızılı formayla sürdürmek istediğini söyledi. Fulham'dan kiralanan satın alma opsiyonu 18 milyon euro olan Seri için teknik direktör Fatih Terim'in de futbolcunun kalması fikrine sıcak baktığı ama kesinlikle bonservisinin alınmasının gündemde olmadığı öğrenildi. Galatasaray'ın uygun şartların oluşması halinde Seri'yi 1 sene daha kiralamak için teklifte bulunmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Fulham ise kiralamaya sıcak bakmıyor, ayrılık daha yakın görünüyor.
MARİANO
Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mariano, kariyerine gelecek sezon Brezilya'da devam etmek istiyor. 33 yaşındaki oyuncu sezonun ikinci yarındaki sürpriz performansıyla kontratının yenilenmesi sinyali verdi ancak hem sarı kırmızılılar genç ve potansiyelli bir sağ bek düşünüyor. Brezilyalı futbolcu da aile planlamasını ülkesine dönüş şeklinde oluşturdu.
ŞENER ÖZBAYRAKLI
Fenerbahçe'den bedelsiz olarak alınan Şener Özbayraklı, hayal kırıklığı yaratan transferler arasında yer aldı. Formayı kapamayan Şener, sakatlıklarla geçen döneminde alternatif isimden öteye geçemeyeceğini de gösterdi. Yeni sezon için takım bulması talimatı verildi. Sağ beke genç bir yerli takviyesi yapılırsa kesin gönderilecek.
MARTİN LİNNES
Galatasaray'da yabancı kontenjanından dolayı kadro dışı bırakılan ancak Ocak ayında yeniden kadroya dahil edilen Martin Linnes performansıyla sınıfı geçemedi. Norveçli futbolcu sezon sonunda 'neşterden' nasibini alabilir. Sağ bek için yabancı transfer gelirse yollar ayrılacak.
RYAN BABEL
Galatasaray'dan kiralık olarak Ajax'a giden Babel'in sözleşmesi 2 yıl daha devam ediyor. Gittiği takımlarda uzun süre tutunamayan Babel, Hollanda ekibinde de istenmeyen adam ilan edildi ve Ajax'tan ayrıldı. Sarı kırmızılılar da kadroda düşünmüyor, Babel'in transfer haritasında öncelikler arasında ABD bulunuyor.
DİAGNE
Galatasaray'ın 13 milyon euroluk transfer sıkıntısı Mbaye Diagne'nin Club Brugge macerası da çalkantılarla geçti. Corona virüsü salgınıyla birlikte Çin'e transferi de gerçekleşmeyen Diagne geri dönmek istiyor ancak Fatih Terim kapıları kapalı tutuyor. Senegalli futbolcuyu yeni sezonda sürpriz bir takımda görebiliriz.
MARİO LEMİNA
Galatasaray'da durumu en çok merak edilenler arasında Mario Lemina yer alıyor. Sarı kırmızılılar şartların uygun olması durumunda Mario Lemina'nın yerinden kiralanmasına sıcak bakıyordu ancak yabancı sınırı sonrası bu plan rafa kalktı. Şu an veda daha yakın görünüyor.
SELÇUK İNAN
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Selçuk İnan maaşında fedakarlık yaptığını açıklamıştı. Birkaç sezondur kariyerinden uzak maçlar çıkaran tecrübeli oyuncu yeni sezonda Fatih Terim'in ekibinde antrenör olarak yola devam edecek.
Sabah