Süper Lig'de geride kalan 26 haftada topladığı 50 puanla 3. sırada bulunan Galatasaray, koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle lige verilen arada gelecek sezonun kadro planlamasına ilişkin çalışmalarına hız verdi
Koronavirüs salgını sonrası lige verilen arada transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da Arda Turan ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Tecrübeli futbolcunun ara transfer döneminde Medipol Başakşehir ile sözleşmesini feshetmesinin ardından eski takımına transfer olmasına kesin gözüyle bakılmıştı.
Sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda oynanan Medipol Başakşehir - Galatasaray maçında eski öğrencisiyle barışarak aralarındaki buzları eriten teknik direktör Fatih Terim de Arda'nın transferi hakkında 'Arda iyisiyle, kötüsüyle, sevabıyla, günahıyla zor bir süreç geçirdi. Hayatta hepimiz 2. şansı hak edecek şeyler yaparız. Hatayı yaparız, biz de sahip çıkan ailelerimizdir.'
'Arda Turan'a bu şansın verilmesinden yanayım. Diyorum ki bu sadece teknik bir karar değil. Ben zaten kararımı esasında söyledim. Benim söylediğim aile yaklaşımıyla bakabilen bizlerin, sizlerin, taraftarların ve camiamızın da talebi olmalı. Sadece teknik değil.' ifadelerini kullanarak 33 yaşındaki futbolcunun dönüşüne yeşil ışık yakmıştı.
Arda Turan da o dönemde sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Galatasaray'a dönmek istediğinin sinyallerini verirken, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in vetosu sonrası transfer gerçekleşmemişti.
Başkan Cengiz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada 'Arda Turan, Galatasaray'da futbol oynamış değerli bir kardeşimiz. Galatasaray'a para da kazandırdı. Biz, Arda Turan transferinin kendi açımızdan uygun olmadığını gördük. Ayrı görüşlere düştük ve konu kapandı. Bunu tekrar gündeme getirmenin anlamı yok. Hiçbirimizin Arda'yla ilgili kişisel bir sorunu yok. Arda'nın başarılı olmasını istiyorum.' ifadelerini kullanarak transfere son noktayı koymuştu.
Galatasaray'a transferinin gerçekleşmemesinin ardından adı yurt dışından birçok kulüple anılan ancak hiçbir kulüple sözleşme imzalamayan 33 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda gelen teklifleri değerlendireceğini açıklarken sarı-kırmızılı takımdan Arda Turan için flaş bir hamle geldi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sezon sonunda futbolu bırakarak teknik ekibe katılması beklenen Selçuk İnan'ın yerine Fernando Muslera ile birlikte kaptanlığı üstlenecek yeni bir isim istedi.
Ajansspor'un haberine göre, Terim'in istediği isimse sarı-kırmızılı takımın eski kaptanı Arda Turan...