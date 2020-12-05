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Fatih Terim resti çekti! 'Ya oynasın ya gitsin'

Fatih Terim resti çekti! 'Ya oynasın ya gitsin'
05 Aralık 2020 Cumartesi

Sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan Radamel Falcao konusunda, Teknik Direktör Fatih Terim de sonunda isyan etti. Başkan Mustafa Cengiz'le Kolombiyalı yıldızın geleceği hakkında konuşan Terim, sert sözler sarf etti.

<p>Fatih Terim en sonunda Radamel Falcao konusunda isyan bayrağını açtı. </p>
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Fatih Terim en sonunda Radamel Falcao konusunda isyan bayrağını açtı. 

<p>5 Kasım tarihinde idmanda adalesinden sakatlanan Kolombiyalı yıldızın normal şartlarda 2 hafta içinde takıma dönmesi bekleniyordu.</p>
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5 Kasım tarihinde idmanda adalesinden sakatlanan Kolombiyalı yıldızın normal şartlarda 2 hafta içinde takıma dönmesi bekleniyordu.

<p><b>SERT İFADELER KULLANDI</b></p><p><br></p><p>Ancak Falcao aradan geçen 1 aya rağmen henüz takımla birlikte idmanlara bile başlayamadı.</p>
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SERT İFADELER KULLANDI


Ancak Falcao aradan geçen 1 aya rağmen henüz takımla birlikte idmanlara bile başlayamadı.

<p>Başkan Mustafa Cengiz'le bu konuyu görüşen Terim'in sert ifadeler kullandığı belirlendi.</p>
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Başkan Mustafa Cengiz'le bu konuyu görüşen Terim'in sert ifadeler kullandığı belirlendi.

<p><b>DÜNYA PARA VERİYORUZ!</b></p><p><br></p><p>Başarılı hocanın, <b>'Bu konudan herkes bıktı. Dünya para verdiğimiz futbolcudan bir türlü yararlanamıyoruz. Eğer oynayacaksa kalsın ancak oynamayacaksa gönderelim'</b> dediği öğrenildi.</p>
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DÜNYA PARA VERİYORUZ!


Başarılı hocanın, 'Bu konudan herkes bıktı. Dünya para verdiğimiz futbolcudan bir türlü yararlanamıyoruz. Eğer oynayacaksa kalsın ancak oynamayacaksa gönderelim' dediği öğrenildi.

<p><b>YÖNETİM DE ÇOK RAHATSIZ</b></p><p><br></p><p>Yönetimin de bu konudan rahatsız olduğu ve Falcao'nun devre arasında gönderilmesi için girişim yapılabileceği öğrenildi.</p>
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YÖNETİM DE ÇOK RAHATSIZ


Yönetimin de bu konudan rahatsız olduğu ve Falcao'nun devre arasında gönderilmesi için girişim yapılabileceği öğrenildi.

<p>Ancak yıldız futbolcunun ayrılığa soğuk olduğu ifade edildi.</p><p><br></p><p>Takvim</p>
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Ancak yıldız futbolcunun ayrılığa soğuk olduğu ifade edildi.


Takvim

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