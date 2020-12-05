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DÜNYA PARA VERİYORUZ!





Başarılı hocanın, 'Bu konudan herkes bıktı. Dünya para verdiğimiz futbolcudan bir türlü yararlanamıyoruz. Eğer oynayacaksa kalsın ancak oynamayacaksa gönderelim' dediği öğrenildi.