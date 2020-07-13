Fenerbahçe'nin Sivasspor'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmayı NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen yorumladı.
Maçın hakemine yüklenen Rıdvan Dİlmen'in yorumları şu şekilde..
'NASILSA TFF İLE İLİŞKİLERİ KÖTÜ DİYE HAKEMLER DE YAPIYOR'
Sadece bu maç için söylemiyorum. Başka takımlardaki acabayı gördükten sonra. Fenerbahçe'nin nasılsa TFF ile ilişkileri kötü, bize ne dendiğini görebiliyorum.
Nasılsa ilişkiler kötü modunda olunabiliyor. Fenerbahçe takımı sezon içinde ciddi şekilde şampiyonluk adayıydı.
'SİVASSPOR DAHA İYİ FUTBOL OYNADI'
Fenerbahçe devre arasında transfer yapamadı. Şimdi bu yaşananları kim görüyor? Futbolcu, teknik direktör başkandan ziyade hakem görüyor.
Bu kavganın içinden kraldan çok kralcılar yaparken görüyoruz. Benim futbol anlayışımda Sivasspor, Fenerbahçe'den daha iyi futbol oynadı. Daha organizeydi.
'FENERBAHÇE ERKEN SİSTEMİN DIŞINA ATILDI'
Sivasspor daha iyi oynadı. Fenerbahçe'nin bu kadroyla şampiyonluğu hak etmediğini söylüyorum ama bu kadar erken sistem dışına atıldığını görebiliyorum.'
Yabancı kuralı hakkında Fatih Terim ve Şenol Güneş'İ eleştiren Dilmen'in görüşleri ise şu şekilde:
Bizler yabancı kuralı konusunda sadece yorum yapabiliriz. Fatih Hoca ve Şenol Hoca bu konuda konuşmaları doğru değildir.
Çünkü: Fatih Terim bu sistemi getirdiğinde gelin arkadaşlar hep birlikte inceleyelim deseydi başka olurdu. Fakat, Fatih Hoca’nın sınırsız yabancı kuralını savunması kendi açısından haklıdır. Geçmişinde Göztepe dahil yaptığı ve söylediği doneler doğru. Ben böyle inanıyorum, daha fazla oyuncunun yurt dışına gideceğine inanıyorum diyebilir.
Ancak haksızdırlar, milli takımdayken bu kararı almıştı. İstişareyle yapılmadıysa bu karar, Fatih Hoca ve Şenol Hoca’nın şikayetçi olmaması lazım. Bugün Almanya’da 8 tane altyapıdan oyuncu kadrona almak zorundasın diyor. En az 12’de kendi vatandaşını kadroda tutacaksın diyor.