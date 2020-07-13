13 / 14



Çünkü: Fatih Terim bu sistemi getirdiğinde gelin arkadaşlar hep birlikte inceleyelim deseydi başka olurdu. Fakat, Fatih Hoca’nın sınırsız yabancı kuralını savunması kendi açısından haklıdır. Geçmişinde Göztepe dahil yaptığı ve söylediği doneler doğru. Ben böyle inanıyorum, daha fazla oyuncunun yurt dışına gideceğine inanıyorum diyebilir.