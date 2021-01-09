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  • Fatih Terim transferde bombayı patlattı! Galatasaray'a İrfan Can, Visca ve Onyekuru...

Fatih Terim transferde bombayı patlattı! Galatasaray'a İrfan Can, Visca ve Onyekuru...

Fatih Terim transferde bombayı patlattı! Galatasaray'a İrfan Can, Visca ve Onyekuru...
09 Ocak 2021 Cumartesi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği maçı sonrası konuştu. Transferde istediği oyuncuları açıklayan Terim, İrfan Can Kahveci, Visca, Onyekuru için flaş açıklamalarda bulundu.

<p>Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup ettikleri maçın ardından transferle ilgili konuştu ve istediği oyuncuları açıkladı.</p>
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup ettikleri maçın ardından transferle ilgili konuştu ve istediği oyuncuları açıkladı.

<p>İşte Terim'in transfer açıklamaları: </p>
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İşte Terim'in transfer açıklamaları: 

<p>Listemizi verdik, aşağı yukarı herkes biliyor. Galatasaraylılar bilmeli ki, çok fazla imkan var da yapmıyoruz gibi bir durumumuz yok. Ben yönetimimizin elinden geleni yapına inanıyorum ve istiyorum.</p>
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Listemizi verdik, aşağı yukarı herkes biliyor. Galatasaraylılar bilmeli ki, çok fazla imkan var da yapmıyoruz gibi bir durumumuz yok. Ben yönetimimizin elinden geleni yapına inanıyorum ve istiyorum.

<p>İrfan Can Kahveci ve Onyekuru'yu istiyoruz. Yazdıkları için söylüyorum.</p>
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İrfan Can Kahveci ve Onyekuru'yu istiyoruz. Yazdıkları için söylüyorum.

<p>Sayın başkan ve yönetimimiz, değişim zamanında da oluyorsa zorlayacağız. Biz hamleleri genellikle devre arasında yapıyoruz</p>
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Sayın başkan ve yönetimimiz, değişim zamanında da oluyorsa zorlayacağız. Biz hamleleri genellikle devre arasında yapıyoruz

<p>Başkalarına scoutluk yapmaktan yorulduk. Benim istediğim isimleri bazen alamıyoruz. Galatasaray'ın değişime ihtiyacı var. Gerekli hassasiyetin gösterileceğine inanıyorum</p>
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Başkalarına scoutluk yapmaktan yorulduk. Benim istediğim isimleri bazen alamıyoruz. Galatasaray'ın değişime ihtiyacı var. Gerekli hassasiyetin gösterileceğine inanıyorum

<p>Kimseyi almadan, kimseyi satmak istemiyorum. 4 maç cezalı olduğum için, pek konuşamadık. Basın toplantısı da yasak, hepsi yasak. Hafta içinde Galatasaraylıları bilgilendirme adına beyaz gömlek giyebiliriz. Doğru bilgi alsınlar.</p>
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Kimseyi almadan, kimseyi satmak istemiyorum. 4 maç cezalı olduğum için, pek konuşamadık. Basın toplantısı da yasak, hepsi yasak. Hafta içinde Galatasaraylıları bilgilendirme adına beyaz gömlek giyebiliriz. Doğru bilgi alsınlar.

<p>Göksel başkanla oturup konuşurlarsa sevinirim, Visca da dahil olmak üzere farklı bir takım yapmak istiyorum.</p>
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Göksel başkanla oturup konuşurlarsa sevinirim, Visca da dahil olmak üzere farklı bir takım yapmak istiyorum.

<p>Nezaket içinde devam ediyoruz ama lütfen... Bu kurallar önemli kurallar.<br></p>
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Nezaket içinde devam ediyoruz ama lütfen... Bu kurallar önemli kurallar.

<p>Halil hoca, biz kimseye bir şey söylemiyoruz. Analistlerimiz özel hazırlanıp, önümüze koyuyorlar...</p>
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Halil hoca, biz kimseye bir şey söylemiyoruz. Analistlerimiz özel hazırlanıp, önümüze koyuyorlar...

<p>Arda'ya yapılan kafa darbesi masum mu, değil mi? Biraz daha hassas olurlarsa mutlu oluruz. Galibiyet, mağlubiyet yok.</p>
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Arda'ya yapılan kafa darbesi masum mu, değil mi? Biraz daha hassas olurlarsa mutlu oluruz. Galibiyet, mağlubiyet yok.

<p>Mağlup olurken söyleyeceğimize, şimdi söyleyelim. Bugün Taylan'a yapılanları, hiç olmazsa sevgili Halil Umut Meler çağırsaydı. </p>
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Mağlup olurken söyleyeceğimize, şimdi söyleyelim. Bugün Taylan'a yapılanları, hiç olmazsa sevgili Halil Umut Meler çağırsaydı. 

<p>Aynı pozisyonda Muslera'nın ayağı kırıldı. Arda'ya yapılan kafa darbesi hiç masum değil.</p>
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Aynı pozisyonda Muslera'nın ayağı kırıldı. Arda'ya yapılan kafa darbesi hiç masum değil.

<p> 1 saniye sonra bizim analistlerimiz içeride özel hazırlanıyor önümüze koyuyorlar. İnsan bir çağırır, o kafa darbesi masum mu değil mi. Rica ediyorum biraz daha hassas olsunlar.</p>
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 1 saniye sonra bizim analistlerimiz içeride özel hazırlanıyor önümüze koyuyorlar. İnsan bir çağırır, o kafa darbesi masum mu değil mi. Rica ediyorum biraz daha hassas olsunlar.

<p>Oyunun 0-0'ı, 1-0'ı, 6-0'ı yok. Oyun farklı devam ederken ona göre farklı faul verelim yok. Kim ikaz etti, onu aramıyorum. </p>
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Oyunun 0-0'ı, 1-0'ı, 6-0'ı yok. Oyun farklı devam ederken ona göre farklı faul verelim yok. Kim ikaz etti, onu aramıyorum. 

<p>Hassas olmalarını rica ediyorum. Bu kurallar çok önemli kurallar. Bize işlemesin sadece.' diyerek sözlerini noktaladı.</p>
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Hassas olmalarını rica ediyorum. Bu kurallar çok önemli kurallar. Bize işlemesin sadece.' diyerek sözlerini noktaladı.

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