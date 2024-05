3 / 17



'HER ZAMAN KENDİNİZİ KANITLAMALISINIZ'





Panathinaikos koçu olarak karşılaştığınız en büyük zorluk nedir?





'Spor müsabakalarına aktif olarak katılmak. Düşünmemiz gereken ilk şey bir sonraki maç. Geçmişiniz ya da kariyeriniz başarılarla dolu olabilir ama her zaman kendinizi kanıtlamanız gerekir. En iyi olduğunuza ya da en iyiler arasında yer aldığınıza inanıyorsanız, karşılaşacağınız her zorluğa ve mücadeleye hazırlıklı olmalısınız. Bunu her gün, her antrenman seansında, her yeni maçta göstermelisiniz. Bu mücadelenin ta kendisidir. Kulüpler ve milli takımlar fark etmeksizin son 55 yıldır, 16 yaşımdan beri yapmaya çalıştığım şey bu. Panathinaikos'taki en büyük mücadelem de bu. Çünkü bununla yaşamak ve bundan güç almak zorundayım.'