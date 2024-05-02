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'ASLA VAZGEÇME, SONUNA KADAR'





Toplum olarak bizi birleştiren pek çok ortak yönümüz ve bizi ayıran pek çok farklılığımız var. Karma bir takıma teknik direktörlük yapmak zorunda olsaydınız, iki halkın hangi unsurlarını birleştirirdiniz?





'Sorunuzun ilk kısmına tamamen katılıyorum. Bizi birleştiren pek çok nokta olduğunu düşünüyorum. Bununla birlikte, farklılıklarımızla birbirimizi tamamladığımızı düşünüyorum. Ama karma bir takıma koçluk yapıyor olsaydım, hangi özellikleri birleştirirdim? Bence tutku ortak, ama özellikle Euro 2008'den bu yana Türkiye'nin sporcuları ve spor takımlarıyla özdeşleşen 'asla vazgeçme, sonuna kadar' kısmı Türkiye'den geliyor. Yunanistan'dan daha sakin düşünme ve hareket etme, acele etmeme yöntemini alırdım. Ancak dediğim gibi sporda birçok özelliğin ortak olduğunu söyleyebilirim.'