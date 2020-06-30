Yeni sezonda yerli transfer operasyonunda Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Semih Kaya ile görüşmelerde bulunduğu belirtilen sarı kırmızılılar; sağ bek, orta saha, kanat ve forvet transferlerini düşünüyor.
Galatasaray'ın teknik ekibi scout ekibinden gelen önerileri de masaya yatırarak genç isimlere yatırım yapmak istiyor. Corona virüsü salgını, gelişmeleri sekteye uğratırken planların gerçekleşmesi için hem 60 milyon Euro'luk profesyonel futbolcu giderinin azaltılması hem de bazı oyuncu satışlarına ihtiyaç duyulacak.
Sarı kırmızılılar sadece gönderilecek isimlerle yaklaşık 150 milyon TL'lik maaş yükünden kurtulacak. İşte Galatasaray'ın nakite çevirebileceği opsiyonlar, ayrılması muhtemel isimler;
FLORIN ANDONE
Galatasaray'da ilk ayrılık Florin Andone ile oldu. Aslan, Rize'de ağır bir sakatlık daha yaşayan Rumen forvetle yolları ayırdı. Andone'nin Galatasaray'a maliyeti ise 3.2 milyon Euro'ydu...
JIMMY DURMAZ
Sezon başındaki transfer sürprizlerinden olan Jimmy Durmaz, teknik direktör Fatih Terim'in alternatifleri arasına dahi giremedi. Yeni sezonda Galatasaray'da olmayacak.
MARIANO
Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mariano, kariyerine gelecek sezon Brezilya'da devam etmek istiyor. 33 yaşındaki oyuncu sezonun ikinci yarındaki sürpriz performansıyla kontratının yenilenmesi sinyali verdi ancak hem sarı kırmızılılar genç ve potansiyelli bir sağ bek düşünüyor hem de Mariano aile planlamasını Brezilya'ya dönüş şeklinde oluşturdu.
YUTO NAGATOMO
Yabancı kontenjanından dolayı kontratı dondurulan Yuto Nagatomo'nun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Sarı kırmızılılar ile Florya'da çalışmalar yapmaya devam eden Nagatomo ile yollar ayrılacak.
MARTIN LINNES
Galatasaray'da yabancı kontenjanından dolayı kadro dışı bırakılan ve ocak ayında yeniden kadroya dahil edilen ancak performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratan Martin Linnes de sezon sonunda 'neşterden' nasibini alacak. Fatih Terim'in gelecek sezon takımda düşünmediğini 28 yaşındaki Norveçli futbolcuya kendisine takım bulması ve gerekli kolaylığın sağlanacağı yönünde bilgi verildi.
SELÇUK İNAN
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Selçuk İnan maaşında fedakarlık yaptığını açıklamıştı. Birkaç sezondur kariyerinden uzak maçlar çıkaran tecrübeli oyuncunun yeni sezonda Fatih Terim'in ekibinde antrenör olarak yola devam etmesi bekleniyordu ancak Selçuk sürpriz bir şekilde 'Bırakmaya henüz hazır değilim' dedi. Şu an ayrılık ihtimali yakın.
ŞENER ÖZBAYRAKLI
Fenerbahçe'den bedelsiz olarak alınan Şener Özbayraklı, hayal kırıklığı transferler arasında yer aldı. Formayı kapamayan Şener, sakatlıklarla geçen döneminde alternatif isimden öteye geçemeyeceğini de gösterdi. Yeni sezon için takım bulması talimatı verildi.
MAICON
Futbol kariyerine 1.5 senedir Arabistan'da devam eden Maicon ile de yolların ayrılması bekleniyor. Brezilyalı oyuncunun kiralık sözleşmesi sona erecek, Al Nasr'da mutlu olan oyuncunun kariyerini yine aynı takımda şekillendirmesi bekleniyor.
RYAN BABEL
Galatasaray'dan kiralık olarak Ajax'a giden Babel'in sözleşmesi 2 yıl daha devam ediyor. Gittiği takımlarda uzun süre tutunamayan Babel, Hollanda liglerinin iptal olmasıyla Galatasaray'a geri döndü. Ancak Sarı kırmızılılar Babel'i yine kadroda düşünmüyor, Babel'in transfer haritasında öncelikler arasında ABD bulunuyor.
MBAYE DIAGNE
Galatasaray'ın 13 milyon Euro'luk transfer sıkıntısı Mbaye Diagne'nin Club Brugge macerası da çalkantılarla geçti. Corona virüsü salgınıyla birlikte Çin'e transferi de gerçekleşmeyen Diagne geri dönmek istiyor ancak Fatih Terim kapıları kapalı tutuyor. Diagne de yeni sezonda parçalı formayı giymeyecek.
MERAK EDİLENLER; DONK - LEMINA - HENRY
Galatasaray'da durumu en çok merak edilenler arasında ise Mario Lemina, Henry Onyekuru ve Ryan Donk yer alıyor. Sarı kırmızılılar şartları uygun olması durumunda Mario Lemina'nın yerinden kiralanmasına sıcak bakıyor.
Ryan Donk'a yeni sözleşme düşünülürken, 1.5 milyon Euro'ya anlaşılması planlanıyor. Donk'un daha iyi bir teklif bulması halinde ise ayrılık gelebilir.
Öte yandan yarım sezon kiralanan Henry Onyekuru için Monaco ile gelecek sezon için de anlaşılmak isteniyor.
SATIŞ PLANI AÇIK; SOSO - BELHANDA
Younes Belhanda yeni sezonda kontratının son yılına girecek. Feghouli'nin sözleşmesi ise 2022'de sona erecek. Belhanda'dan 10 milyon Euro bekleyen Galatasaray için bu rakamlar artık gerçekleşmeyecek.
Sarı kırmızılıların olası bir teklif durumunda oyuncuların da anlaşması halinde ayrılığa izin verecek. Belhanda ve Feghouli'den satışından gelebilecek bonservisle ise sarı kırmızılıların genç ve gelecek vaadeden isimlere yatırım yapması bekleniyor.
TAKIMIN EN DEĞERLİLERİ; MARCAO - LUYINDAMA
Savunma hattının liderleri Marcao ve Luyindama için sık sık teklifler alan ancak ayrılığa izin vermeyen sarı kırmızılılar için 10 milyon Euro seviyesindeki teklifler her zaman satış opsiyonu olarak duruyor. Galatasaray Marcao için daha önce Serie A ekiplerinden 10 milyon Euro'luk teklif almış ancak geri çevirmişti.
Luyindama için ise Premier Lig'den gelen 12-14 milyon Euro seviyesindeki teklif oyuncunun sakatlanması nedeniyle gerçekleşmemişti. İki yıldızın sakatlık durumu nedeniyle bu tekliflerin aşağı çekilmesi bekleniyor.
BİR OPSİYON: FALCAO
Galatasaray sezon başında renklerine bağladığı Falcao konusunda aceleci davranmayacak. Kolombiyalı yıldızdan maaşında fedakarlık bekleniyor. Bunun ışığında teklifler, ayrılık, gelecek konusu daha net masaya yatırılacak.
Sabah