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SELÇUK İNAN





Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Selçuk İnan maaşında fedakarlık yaptığını açıklamıştı. Birkaç sezondur kariyerinden uzak maçlar çıkaran tecrübeli oyuncunun yeni sezonda Fatih Terim'in ekibinde antrenör olarak yola devam etmesi bekleniyordu ancak Selçuk sürpriz bir şekilde 'Bırakmaya henüz hazır değilim' dedi. Şu an ayrılık ihtimali yakın.