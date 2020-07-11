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ARAP EKİPLERİNE SATILACAK







Para eden ama çok eleştirilen Radamel Falcao, Belhanda ve Feghouli, Arap ekiplerine satılacak. Transferde Avrupa pazarını tarayacak Cimbom, bu üç ismin satışından gelecek parayla başarıya aç isimleri alacak.