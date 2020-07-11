Aralık ayında Şampiyonlar Ligi'ne, şubatta ise Türkiye Kupası'na veda eden Galatasaray'ın ligdeki şampiyonluk şansı da matematiksel olarak Alanya'da bitti.
Sürekli sakatlıklarla ve cezalarla boğuşan Galatasaray, tam ligde ipleri eline alıp 8'de 8 yapmıştı ki corona virüsü darbesiyle toparlanamadı. Kötü geçen sezondan büyük ders çıkaran Teknik Direktör Fatih Terim ve yönetim, yeni dönem öncesi ilk olarak takımdan ayrılacak futbolcuları belirledi.
DİAGNE VE BABEL İSTENMİYOR
Başka takımlara kiralanan Mbaye Diagne ve Ryan Babel'i sezon başı kampına alacak olan Fatih hoca, birçok isminse biletini kesti.
OKAN KOCUK KARARI
Hatalı goller yiyen Okan Kocuk gelecek sezon ya üçüncü kaleci olacak ya da gidecek.
KULÜP BULMASI İSTENECEK
Kenardan gelip hiçbir katkı sağlamayan Şener ile Jimmy'ye de kulüp bulması söylenecek.
LEMİNA'DAN VAZGEÇİLDİ
Sürekli sakatlanan ve 17 maç kaçıran Lemina'ya yatırım yapılmayacak.
SELÇUK İNAN İLE NOKTA KOYULACAK
Galatasaray'da 3 yıldır kayıp olan Selçuk İnan'la sözleşme uzatılmayacak.
SEKİDİKA KİRALANIYOR
Gaziantep ve Trabzonspor maçlarında goller yediren Sekidika kiralanacak.
ARAP EKİPLERİNE SATILACAK
Para eden ama çok eleştirilen Radamel Falcao, Belhanda ve Feghouli, Arap ekiplerine satılacak. Transferde Avrupa pazarını tarayacak Cimbom, bu üç ismin satışından gelecek parayla başarıya aç isimleri alacak.
3 İSİMLE SÖZLEŞME YENİLENECEK
Fatih Terim, sözleşmeleri bitecek olan Ryan Donk, Mariano ve Jean Michael Seri'nin performansından memnun.
Donk ile sezon sonu görüşme yapılacak. Menajerinin kulüp aradığı Mariano'ya yeni bir teklif götürülecek. Seri'nin satın alma opsiyonu ise 18 milyon euro olduğu için yeniden kiralama teklifinde bulunulacak.
MAİCON PİYANGOSU
Şubat 2019'da 1.5 yıllığına Al Nasr'a kiralanan Maicon, dönmeyecek. Sarı-kırmızılılar 31 yaşındaki futbolcuyu S. Arabistan kulübüne satmak istiyor. Arap basını 3 milyon euro'ya transferin biteceğini yazdı.
YABANCI SAYISI...
Galatasaray'da gelecek sezon kadroda olacak yabancılar arasında Muslera, Luyindama, Marcao, Saracchi, Linnes, Belhanda, Babel, Feghouli, Sekidika, Falcao ve Diagne var.
Yeni kurala göre 14 isimle imzalayıp, 8'ini oynatabilecek Cimbom'da; Donk, Mariano, Seri ve Lemina'nın kontratı bitecek. Andone, Onyekuru ve Nagatomo gitti. Maicon ise Araplara satılmak üzere.
Yeni sezonda transfer kriterleri belirlendi. Finansal Fair-Play kurallarına uymak zorunda olan ve sattığı kadar oyuncu alabilecek Galatasaray, 20'li yaşlarının başında başarıya aç ve yetenekli isimleri istiyor.
Avrupa pazarını scout ekibine taratan Fatih Terim, Marcao gibi adı duyulmamış ama katkı veren futbolcuları kadroya almayı hedefliyor.
Sabah