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Fatih Terim'den dev operasyon! 3 imza...

Fatih Terim'den dev operasyon! 3 imza...
11 Temmuz 2020 Cumartesi

Süper Lig'de şampiyonluk umudu kalmayan Galatasaray, gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, takımdan gönderilecek isimleri belirlerken, kontratı bite üç isimle de yeni sözleşme yapılmasını istedi. İşte Galatasaray'daki son dakika transfer haberleri...

<p>Aralık ayında Şampiyonlar Ligi'ne, şubatta ise Türkiye Kupası'na veda eden Galatasaray'ın ligdeki şampiyonluk şansı da matematiksel olarak Alanya'da bitti.</p>
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Aralık ayında Şampiyonlar Ligi'ne, şubatta ise Türkiye Kupası'na veda eden Galatasaray'ın ligdeki şampiyonluk şansı da matematiksel olarak Alanya'da bitti.

<p>Sürekli sakatlıklarla ve cezalarla boğuşan Galatasaray, tam ligde ipleri eline alıp 8'de 8 yapmıştı ki corona virüsü darbesiyle toparlanamadı. Kötü geçen sezondan büyük ders çıkaran Teknik Direktör Fatih Terim ve yönetim, yeni dönem öncesi ilk olarak takımdan ayrılacak futbolcuları belirledi.</p>
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Sürekli sakatlıklarla ve cezalarla boğuşan Galatasaray, tam ligde ipleri eline alıp 8'de 8 yapmıştı ki corona virüsü darbesiyle toparlanamadı. Kötü geçen sezondan büyük ders çıkaran Teknik Direktör Fatih Terim ve yönetim, yeni dönem öncesi ilk olarak takımdan ayrılacak futbolcuları belirledi.

<p><b>DİAGNE VE BABEL İSTENMİYOR</b><br></p><p><br></p><p>Başka takımlara kiralanan Mbaye Diagne ve Ryan Babel'i sezon başı kampına alacak olan Fatih hoca, birçok isminse biletini kesti.</p>
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DİAGNE VE BABEL İSTENMİYOR


Başka takımlara kiralanan Mbaye Diagne ve Ryan Babel'i sezon başı kampına alacak olan Fatih hoca, birçok isminse biletini kesti.

<p><b>OKAN KOCUK KARARI</b><br></p><p><br></p><p>Hatalı goller yiyen Okan Kocuk gelecek sezon ya üçüncü kaleci olacak ya da gidecek.</p>
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OKAN KOCUK KARARI


Hatalı goller yiyen Okan Kocuk gelecek sezon ya üçüncü kaleci olacak ya da gidecek.

<p><b>KULÜP BULMASI İSTENECEK</b><br></p><p><br></p><p>Kenardan gelip hiçbir katkı sağlamayan Şener ile Jimmy'ye de kulüp bulması söylenecek.</p>
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KULÜP BULMASI İSTENECEK


Kenardan gelip hiçbir katkı sağlamayan Şener ile Jimmy'ye de kulüp bulması söylenecek.

<p><b>LEMİNA'DAN VAZGEÇİLDİ</b><br></p><p><br></p><p>Sürekli sakatlanan ve 17 maç kaçıran Lemina'ya yatırım yapılmayacak.</p>
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LEMİNA'DAN VAZGEÇİLDİ


Sürekli sakatlanan ve 17 maç kaçıran Lemina'ya yatırım yapılmayacak.

<p><b>SELÇUK İNAN İLE NOKTA KOYULACAK</b><br></p><p><br></p><p>Galatasaray'da 3 yıldır kayıp olan Selçuk İnan'la sözleşme uzatılmayacak.</p>
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SELÇUK İNAN İLE NOKTA KOYULACAK


Galatasaray'da 3 yıldır kayıp olan Selçuk İnan'la sözleşme uzatılmayacak.

<p><b>SEKİDİKA KİRALANIYOR</b><br></p><p><br></p><p>Gaziantep ve Trabzonspor maçlarında goller yediren Sekidika kiralanacak.</p>
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SEKİDİKA KİRALANIYOR


Gaziantep ve Trabzonspor maçlarında goller yediren Sekidika kiralanacak.

<p><b>ARAP EKİPLERİNE SATILACAK</b><br></p><p><br></p><p>Para eden ama çok eleştirilen Radamel Falcao, Belhanda ve Feghouli, Arap ekiplerine satılacak. Transferde Avrupa pazarını tarayacak Cimbom, bu üç ismin satışından gelecek parayla başarıya aç isimleri alacak.</p>
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ARAP EKİPLERİNE SATILACAK


Para eden ama çok eleştirilen Radamel Falcao, Belhanda ve Feghouli, Arap ekiplerine satılacak. Transferde Avrupa pazarını tarayacak Cimbom, bu üç ismin satışından gelecek parayla başarıya aç isimleri alacak.

<p><b>3 İSİMLE SÖZLEŞME YENİLENECEK</b><br></p><p><br></p><p>Fatih Terim, sözleşmeleri bitecek olan Ryan Donk, Mariano ve Jean Michael Seri'nin performansından memnun.</p>
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3 İSİMLE SÖZLEŞME YENİLENECEK


Fatih Terim, sözleşmeleri bitecek olan Ryan Donk, Mariano ve Jean Michael Seri'nin performansından memnun.

<p>Donk ile sezon sonu görüşme yapılacak. Menajerinin kulüp aradığı Mariano'ya yeni bir teklif götürülecek. Seri'nin satın alma opsiyonu ise 18 milyon euro olduğu için yeniden kiralama teklifinde bulunulacak.</p>
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Donk ile sezon sonu görüşme yapılacak. Menajerinin kulüp aradığı Mariano'ya yeni bir teklif götürülecek. Seri'nin satın alma opsiyonu ise 18 milyon euro olduğu için yeniden kiralama teklifinde bulunulacak.

<p><b>MAİCON PİYANGOSU</b><br></p><p><br></p><p>Şubat 2019'da 1.5 yıllığına Al Nasr'a kiralanan Maicon, dönmeyecek. Sarı-kırmızılılar 31 yaşındaki futbolcuyu S. Arabistan kulübüne satmak istiyor. Arap basını 3 milyon euro'ya transferin biteceğini yazdı.</p>
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MAİCON PİYANGOSU


Şubat 2019'da 1.5 yıllığına Al Nasr'a kiralanan Maicon, dönmeyecek. Sarı-kırmızılılar 31 yaşındaki futbolcuyu S. Arabistan kulübüne satmak istiyor. Arap basını 3 milyon euro'ya transferin biteceğini yazdı.

<p><b>YABANCI SAYISI...</b><br></p><p><br></p><p>Galatasaray'da gelecek sezon kadroda olacak yabancılar arasında Muslera, Luyindama, Marcao, Saracchi, Linnes, Belhanda, Babel, Feghouli, Sekidika, Falcao ve Diagne var.</p>
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YABANCI SAYISI...


Galatasaray'da gelecek sezon kadroda olacak yabancılar arasında Muslera, Luyindama, Marcao, Saracchi, Linnes, Belhanda, Babel, Feghouli, Sekidika, Falcao ve Diagne var.

<p>Yeni kurala göre 14 isimle imzalayıp, 8'ini oynatabilecek Cimbom'da; Donk, Mariano, Seri ve Lemina'nın kontratı bitecek. Andone, Onyekuru ve Nagatomo gitti. Maicon ise Araplara satılmak üzere.</p>
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Yeni kurala göre 14 isimle imzalayıp, 8'ini oynatabilecek Cimbom'da; Donk, Mariano, Seri ve Lemina'nın kontratı bitecek. Andone, Onyekuru ve Nagatomo gitti. Maicon ise Araplara satılmak üzere.

<p>Yeni sezonda transfer kriterleri belirlendi. Finansal Fair-Play kurallarına uymak zorunda olan ve sattığı kadar oyuncu alabilecek Galatasaray, 20'li yaşlarının başında başarıya aç ve yetenekli isimleri istiyor.</p>
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Yeni sezonda transfer kriterleri belirlendi. Finansal Fair-Play kurallarına uymak zorunda olan ve sattığı kadar oyuncu alabilecek Galatasaray, 20'li yaşlarının başında başarıya aç ve yetenekli isimleri istiyor.

<p>Avrupa pazarını scout ekibine taratan Fatih Terim, Marcao gibi adı duyulmamış ama katkı veren futbolcuları kadroya almayı hedefliyor.</p><p><br></p><p>Sabah</p>
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Avrupa pazarını scout ekibine taratan Fatih Terim, Marcao gibi adı duyulmamış ama katkı veren futbolcuları kadroya almayı hedefliyor.


Sabah

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